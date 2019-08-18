США: МЛС 2019
Хьюстон Динамо
0:1
Первый тайм: 37'
Стадион: BBVA Stadium
Колорадо Рэпидс
2' Желтая карточкаЛундквист Адам
0:1
7' ГолРубио Диего
23
Joe
Willis
22
Matias
Vera
17
Элис
Альберт
31
Ирвин
Клинт
13
Samuel
Vines
19
Прайс
Джек
28
Николсон
Сэм
- Основной состав
-
23 Joe WillisВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Элис АльбертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Jose BizamaЗащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
-
12 Niko Hansen
-
-
Главный тренер: Wilmer Cabrera
- Основной состав
-
31 Ирвин КлинтВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Samuel VinesЗащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Cole Bassett
-
15 Andre Rawls
-
Главный тренер: Conor Casey
Ход матча
7'
0:1
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +5 =2 -13Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс
Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Колорадо Рэпидс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Хьюстон Динамо МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:2
|27
|13
|6
|8
|48 - 40
|45
|2.
|Атланта Юнайтед
|25
|13
|3
|9
|43 - 30
|42
|3.
|Нью-Йорк Сити
|4:1
|24
|11
|8
|5
|45 - 32
|41
|4.
|Ди Си Юнайтед
|26
|10
|9
|7
|34 - 32
|39
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|26
|11
|5
|10
|44 - 39
|38
|6.
|Орландо Сити
|1:0
|27
|10
|6
|11
|35 - 34
|36
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|9
|8
|9
|38 - 45
|35
|8.
|Торонто
|26
|9
|7
|10
|41 - 43
|34
|9.
|Монреаль Импакт
|27
|10
|4
|13
|39 - 50
|34
|10.
|Чикаго Файр
|2:0
|28
|8
|9
|11
|42 - 40
|33
|11.
|Коламбус Кру
|27
|7
|6
|14
|29 - 41
|27
|12.
|Цинциннати
|1:4
|26
|5
|3
|18
|26 - 61
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|24
|17
|4
|3
|65 - 25
|55
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|25
|12
|5
|8
|42 - 36
|41
|3.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|26
|12
|5
|9
|43 - 36
|41
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|13
|1
|11
|33 - 36
|40
|5.
|Реал Солт-Лейк
|25
|12
|4
|9
|38 - 32
|40
|6.
|Сиэтл Саундерс
|25
|11
|6
|8
|38 - 37
|39
|7.
|Портленд Тимберс
|24
|11
|4
|9
|41 - 36
|37
|8.
|Даллас
|27
|10
|7
|10
|39 - 36
|37
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|26
|9
|3
|14
|35 - 42
|30
|10.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|26
|8
|5
|13
|42 - 50
|29
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|26
|7
|7
|12
|37 - 45
|28
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|26
|5
|9
|12
|26 - 45
|24
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