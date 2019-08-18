США: МЛС 2019

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Хьюстон Динамо
0:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
2' Желтая карточка
Лундквист Адам
0:1
7' Гол
Рубио Диего
37'
23
Joe
Willis
20
ДеЛаГарза
Эй
Джей
6
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
22
Matias
Vera
27
Гарсия
Оскар
IV
17
Элис
Альберт
10
Мартинес
Томас
8
Memo
Rodriguez
9
Mauro
Manotas
31
Ирвин
Клинт
2
Keegan
Rosenberry
6
Lalas
Abubakar
5
Смит
Томми
13
Samuel
Vines
19
Прайс
Джек
10
Акоста
Келлин
II
28
Николсон
Сэм
7
Рубио
Диего
99
Andre
Shinyashiki
23
Kei
Ansu
Kamara
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

Ход матча

2'
Лундквист Адам
 
7'
0:1
Рубио Диего
(Николсон Сэм)

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс
Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Колорадо Рэпидс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС
Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Хьюстон Динамо МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:2 27 13 6 8 48 - 40 45
2. Атланта Юнайтед 25 13 3 9 43 - 30 42
3. Нью-Йорк Сити 4:1 24 11 8 5 45 - 32 41
4. Ди Си Юнайтед 26 10 9 7 34 - 32 39
5. Нью-Йорк Ред Буллз 26 11 5 10 44 - 39 38
6. Орландо Сити 1:0 27 10 6 11 35 - 34 36
7. Нью-Инглэнд Революшн 26 9 8 9 38 - 45 35
8. Торонто 26 9 7 10 41 - 43 34
9. Монреаль Импакт 27 10 4 13 39 - 50 34
10. Чикаго Файр 2:0 28 8 9 11 42 - 40 33
11. Коламбус Кру 27 7 6 14 29 - 41 27
12. Цинциннати 1:4 26 5 3 18 26 - 61 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 24 17 4 3 65 - 25 55
2. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 25 12 5 8 42 - 36 41
3. Миннесота Юнайтед 0:1 26 12 5 9 43 - 36 41
4. Лос-Анджелес Гэлакси 25 13 1 11 33 - 36 40
5. Реал Солт-Лейк 25 12 4 9 38 - 32 40
6. Сиэтл Саундерс 25 11 6 8 38 - 37 39
7. Портленд Тимберс 24 11 4 9 41 - 36 37
8. Даллас 27 10 7 10 39 - 36 37
9. Хьюстон Динамо 0:1 26 9 3 14 35 - 42 30
10. Колорадо Рэпидс 1:0 26 8 5 13 42 - 50 29
11. Спортинг Канзас-Сити 0:1 26 7 7 12 37 - 45 28
12. Ванкувер Уайткэпс 26 5 9 12 26 - 45 24
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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