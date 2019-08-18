США: МЛС 2019
Реал Солт-Лейк
0:1
Второй тайм: 75'
Стадион: Рио Тинто
Лос-Анджелес
6' Желтая карточкаCorey Baird
17' Желтая карточкаЦиммерман Уолкер
48' Вторая желтая карточкаЦиммерман Уолкер
56' Желтая карточкаЛуис Эвертон
62' Красная карточкаAaron Herrera
0:1
64' ПенальтиВела Карлос
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
14
Онуоха
Недум
25
Луис
Эвертон
17
Corey
Baird
- Основной состав
-
18 Римандо НикВратарь
-
12 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Corey BairdПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Полузащитник
-
10 Плата ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
-
51 Andew Putna
-
Главный тренер: Freddy Juarez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Lee NguyenПолузащитник
-
18 Joshua PerezНападающий
-
26 Adrien Perez
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
6'
17'
48'
56'
62'
64'
0:1
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +11 =3 -6Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +13 =3 -4Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес
Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Лос-Анджелес: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|27
|13
|6
|8
|48 - 40
|45
|2.
|Атланта Юнайтед
|25
|13
|3
|9
|43 - 30
|42
|3.
|Нью-Йорк Сити
|24
|11
|8
|5
|45 - 32
|41
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|27
|10
|9
|8
|34 - 33
|39
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|26
|11
|5
|10
|44 - 39
|38
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|9
|8
|9
|38 - 45
|35
|7.
|Торонто
|26
|9
|7
|10
|41 - 43
|34
|8.
|Монреаль Импакт
|27
|10
|4
|13
|39 - 50
|34
|9.
|Орландо Сити
|27
|9
|7
|11
|35 - 35
|34
|10.
|Чикаго Файр
|28
|8
|9
|11
|42 - 40
|33
|11.
|Коламбус Кру
|27
|7
|6
|14
|29 - 41
|27
|12.
|Цинциннати
|26
|5
|3
|18
|26 - 61
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:0
|25
|18
|4
|3
|66 - 25
|58
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|26
|14
|1
|11
|35 - 37
|43
|3.
|Миннесота Юнайтед
|26
|12
|6
|8
|44 - 36
|42
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|26
|12
|4
|10
|38 - 33
|40
|5.
|Сиэтл Саундерс
|1:2
|26
|11
|6
|9
|39 - 39
|39
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|25
|11
|5
|9
|42 - 38
|38
|7.
|Портленд Тимберс
|24
|11
|4
|9
|41 - 36
|37
|8.
|Даллас
|27
|10
|7
|10
|39 - 36
|37
|9.
|Хьюстон Динамо
|26
|9
|4
|13
|37 - 43
|31
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|26
|8
|7
|11
|39 - 45
|31
|11.
|Колорадо Рэпидс
|26
|7
|6
|13
|43 - 52
|27
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|27
|6
|9
|12
|27 - 45
|27
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