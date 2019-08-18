США: МЛС 2019

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Реал Солт-Лейк
0:1
Второй тайм: 75'

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
6' Желтая карточка
Corey Baird
17' Желтая карточка
Циммерман Уолкер
48' Вторая желтая карточка
Циммерман Уолкер
56' Желтая карточка
Луис Эвертон
62' Красная карточка
Aaron Herrera
0:1
64' Пенальти
Вела Карлос
75'
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
30
Сильва
Марсело
14
Онуоха
Недум
22
Aaron
Herrera
7
Саварино
Джефферсон
25
Луис
Эвертон
5
Бекерман
Кайл
17
Corey
Baird
8
Крейлах
Дамир
11
Руснак
Альберт
1
Миллер
Тайлер
3
Бейташур
Стивен
25
Циммерман
Уолкер
4
Eddie
Segura
2
Jordan
Harvey
14
Кайе
Марк-Энтони
20
Eduard
Atuesta
7
Latif
Blessing
10
Вела
Карлос
99
Диоманде
Адама
9
Diego
Rossi
Реал Солт-Лейк
4-4-1-1
Лос-Анджелес
4-3-3

Ход матча

6'
Corey Baird
 
17'
 
Циммерман Уолкер
48'
 
Циммерман Уолкер
51'
 
Tristan Blackmon
Бейташур Стивен
56'
Луис Эвертон
 
62'
Aaron Herrera
 
64'
0:1
Вела Карлос
69'
Джонсон Сэм
Бекерман Кайл
 

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес
Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Лос-Анджелес: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Открытый Кубок Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк МЛС Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС
Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 27 13 6 8 48 - 40 45
2. Атланта Юнайтед 25 13 3 9 43 - 30 42
3. Нью-Йорк Сити 24 11 8 5 45 - 32 41
4. Ди Си Юнайтед 0:1 27 10 9 8 34 - 33 39
5. Нью-Йорк Ред Буллз 26 11 5 10 44 - 39 38
6. Нью-Инглэнд Революшн 26 9 8 9 38 - 45 35
7. Торонто 26 9 7 10 41 - 43 34
8. Монреаль Импакт 27 10 4 13 39 - 50 34
9. Орландо Сити 27 9 7 11 35 - 35 34
10. Чикаго Файр 28 8 9 11 42 - 40 33
11. Коламбус Кру 27 7 6 14 29 - 41 27
12. Цинциннати 26 5 3 18 26 - 61 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:0 25 18 4 3 66 - 25 58
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 26 14 1 11 35 - 37 43
3. Миннесота Юнайтед 26 12 6 8 44 - 36 42
4. Реал Солт-Лейк 0:1 26 12 4 10 38 - 33 40
5. Сиэтл Саундерс 1:2 26 11 6 9 39 - 39 39
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 25 11 5 9 42 - 38 38
7. Портленд Тимберс 24 11 4 9 41 - 36 37
8. Даллас 27 10 7 10 39 - 36 37
9. Хьюстон Динамо 26 9 4 13 37 - 43 31
10. Спортинг Канзас-Сити 26 8 7 11 39 - 45 31
11. Колорадо Рэпидс 26 7 6 13 43 - 52 27
12. Ванкувер Уайткэпс 1:0 27 6 9 12 27 - 45 27
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    17'
    Циммерман Уолкер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Corey Baird получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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