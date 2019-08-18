США: МЛС 2019

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Лос-Анджелес Гэлакси
2:1
Второй тайм: 73'

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0'
6' Красная карточка
Стирс Дэниэл
21' Желтая карточка
Моррис Джордан
0:1
42' Гол
Руидиас Рауль
1:1
45' Гол
Ибрагимович Златан
2:1
66' Пенальти
Ибрагимович Златан
73'
1
Бингэм
Дэвид
25
Фельтшер
Рольф
5
Стирс
Дэниэл
3
Полента
Диего
16
Шельвик
Йорген
17
Ллетгет
Себастьян
8
Дос
Сантос
Хонатан
18
Антуна
Уриэль
11
Fabio
Alvarez
10
Павон
Кристиан
9
Ибрагимович
Златан
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
20
Ким
Ки-Хи
25
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
4
Свенссон
Густаф
19
Шипп
Харри
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

Ход матча

6'
Стирс Дэниэл
 
21'
 
Моррис Джордан
33'
Гонсалес Джанкарло
Fabio Alvarez
 
42'
0:1
Руидиас Рауль
(Шипп Харри)
45'
Ибрагимович Златан
(Ллетгет Себастьян)
1:1
66'
Ибрагимович Златан
2:1
66'
 
Handwalla Bwana
Шипп Харри
69'
 
Джонс Джовин
Толо Нуху

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Сиэтл Саундерс: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС
Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сиэтл Саундерс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:4 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сиэтл Саундерс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 27 13 6 8 48 - 40 45
2. Атланта Юнайтед 25 13 3 9 43 - 30 42
3. Нью-Йорк Сити 24 11 8 5 45 - 32 41
4. Ди Си Юнайтед 0:1 27 10 9 8 34 - 33 39
5. Нью-Йорк Ред Буллз 26 11 5 10 44 - 39 38
6. Нью-Инглэнд Революшн 26 9 8 9 38 - 45 35
7. Торонто 26 9 7 10 41 - 43 34
8. Монреаль Импакт 27 10 4 13 39 - 50 34
9. Орландо Сити 27 9 7 11 35 - 35 34
10. Чикаго Файр 28 8 9 11 42 - 40 33
11. Коламбус Кру 27 7 6 14 29 - 41 27
12. Цинциннати 26 5 3 18 26 - 61 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:0 25 18 4 3 66 - 25 58
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 26 14 1 11 35 - 37 43
3. Миннесота Юнайтед 26 12 6 8 44 - 36 42
4. Реал Солт-Лейк 0:1 26 12 4 10 38 - 33 40
5. Сиэтл Саундерс 1:2 26 11 6 9 39 - 39 39
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 25 11 5 9 42 - 38 38
7. Портленд Тимберс 24 11 4 9 41 - 36 37
8. Даллас 27 10 7 10 39 - 36 37
9. Хьюстон Динамо 26 9 4 13 37 - 43 31
10. Спортинг Канзас-Сити 26 8 7 11 39 - 45 31
11. Колорадо Рэпидс 26 7 6 13 43 - 52 27
12. Ванкувер Уайткэпс 1:0 27 6 9 12 27 - 45 27
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dignity Health Sports Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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