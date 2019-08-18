США: МЛС 2019
Лос-Анджелес Гэлакси
2:1
Второй тайм: 73'
Стадион: Dignity Health Sports Park
Сиэтл Саундерс
6' Красная карточкаСтирс Дэниэл
21' Желтая карточкаМоррис Джордан
0:1
42' ГолРуидиас Рауль
1:1
45' ГолИбрагимович Златан
2:1
66' ПенальтиИбрагимович Златан
24
Фрай
Стефан
20
Ким
Ки-Хи
19
Шипп
Харри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Matt LampsonВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Акинола АйоПолузащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
20 Ким Ки-ХиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шипп ХарриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Джонс ДжовинЗащитник
-
21 Делем ЖордиПолузащитник
-
23 Силва Луис
-
-
-
75 Danny Leyva
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
Ход матча
6'
21'
42'
0:1
45'
66'
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +8 =1 -11Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +6 =5 -9Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Сиэтл Саундерс: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сиэтл Саундерс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:4 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сиэтл Саундерс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|27
|13
|6
|8
|48 - 40
|45
|2.
|Атланта Юнайтед
|25
|13
|3
|9
|43 - 30
|42
|3.
|Нью-Йорк Сити
|24
|11
|8
|5
|45 - 32
|41
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|27
|10
|9
|8
|34 - 33
|39
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|26
|11
|5
|10
|44 - 39
|38
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|9
|8
|9
|38 - 45
|35
|7.
|Торонто
|26
|9
|7
|10
|41 - 43
|34
|8.
|Монреаль Импакт
|27
|10
|4
|13
|39 - 50
|34
|9.
|Орландо Сити
|27
|9
|7
|11
|35 - 35
|34
|10.
|Чикаго Файр
|28
|8
|9
|11
|42 - 40
|33
|11.
|Коламбус Кру
|27
|7
|6
|14
|29 - 41
|27
|12.
|Цинциннати
|26
|5
|3
|18
|26 - 61
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:0
|25
|18
|4
|3
|66 - 25
|58
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|26
|14
|1
|11
|35 - 37
|43
|3.
|Миннесота Юнайтед
|26
|12
|6
|8
|44 - 36
|42
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|26
|12
|4
|10
|38 - 33
|40
|5.
|Сиэтл Саундерс
|1:2
|26
|11
|6
|9
|39 - 39
|39
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|25
|11
|5
|9
|42 - 38
|38
|7.
|Портленд Тимберс
|24
|11
|4
|9
|41 - 36
|37
|8.
|Даллас
|27
|10
|7
|10
|39 - 36
|37
|9.
|Хьюстон Динамо
|26
|9
|4
|13
|37 - 43
|31
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|26
|8
|7
|11
|39 - 45
|31
|11.
|Колорадо Рэпидс
|26
|7
|6
|13
|43 - 52
|27
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|27
|6
|9
|12
|27 - 45
|27
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