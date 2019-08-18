Швеция: Аллсвенскан 2019
Эребру
1:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: Берн Арена Зрители: 4181
Хеккен
0:1
34' ГолТойвио Йоона
40' Желтая карточкаБертильссон Юхан
0:2
80' ГолЛюндберг Виктор
1:2
88' ГолМехмети Агон
21
Simon
Amin
12
Jake
Larsson
22
Тойвио
Йоона
99
Ясин
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Simon AminПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Jake LarssonНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Касим ЯсерПолузащитник
- Нападающий
-
19 Мехмети АгонНападающий
-
48 Adam Bark
-
13 Rodin Deprem
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Тойвио ЙоонаЗащитник
- Защитник
-
99 Ясин АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
20 Ali Youssef
-
16 Kwame Kizito
-
Главный тренер: Andreas Alm
Ход матча
34'
0:1
40'
80'
0:2
88'
1:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 11
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Эребру Последние 20 матчей: +6 =4 -10Кальмар 1:1 Эребру Эребру 2:2 Гётеборг Хельсинборг 1:4 Эребру Эребру 4:0 Фалькенберг
Хеккен 3:0 Эребру Мальмё 2:1 Эребру Эребру 0:1 Хельсинборг Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 0:2 Сириус Эстерсунд 1:3 Эребру Эребру 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю Эребру 1:1 Кальмар Эльфсборг 4:2 Эребру Эребру 2:1 АИК АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Фалькенберг 1:0 Эребру
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =6 -5Хеккен 1:1 Мальмё Хеккен 4:1 Сириус Хеккен 0:3 АЗ Алкмаар Юргорден 2:0 Хеккен
АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен Сундсвалль 0:1 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Хеккен 1:2 Гётеборг Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен Хеккен 1:0 Сундсвалль Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АИК 1:0 Хеккен
Последние игры между собой
Эребру: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Хеккен: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 1:1 Хеккен Кубок Хеккен 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 5:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:1 Эребру Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Кубок Швеции Хеккен 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан Эребру 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:4 Хеккен Товарищеские матчи Хеккен 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Хеккен Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|19
|12
|5
|2
|33 - 12
|41
|2.
|АИК
|1:2
|20
|12
|4
|4
|29 - 15
|40
|3.
|Мальмё
|19
|10
|8
|1
|30 - 13
|38
|4.
|Хаммарбю
|20
|11
|5
|4
|47 - 28
|38
|5.
|Хеккен
|2:1
|20
|11
|4
|5
|31 - 17
|37
|6.
|Норрчёпинг
|2:0
|20
|9
|7
|4
|30 - 19
|34
|7.
|Гётеборг
|19
|8
|8
|3
|27 - 17
|32
|8.
|Эребру
|1:2
|20
|6
|4
|10
|28 - 32
|22
|9.
|Эльфсборг
|19
|5
|6
|8
|22 - 32
|21
|10.
|Эстерсунд
|19
|4
|9
|6
|18 - 26
|21
|11.
|Хельсинборг
|19
|4
|6
|9
|18 - 29
|18
|12.
|Сириус
|0:2
|20
|5
|3
|12
|20 - 36
|18
|13.
|Кальмар
|2:1
|20
|3
|9
|8
|17 - 25
|18
|14.
|Фалькенберг
|19
|3
|7
|9
|18 - 35
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|19
|3
|5
|11
|18 - 37
|14
|16.
|Сундсвалль
|20
|2
|6
|12
|19 - 32
|12
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