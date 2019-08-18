Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Эребру
1:2
Второй тайм: 90+'

Стадион: Зрители: 4181
Хеккен
0'
0:1
34' Гол
Тойвио Йоона
40' Желтая карточка
Бертильссон Юхан
0:2
80' Гол
Люндберг Виктор
1:2
88' Гол
Мехмети Агон
90'+3
1
Янссон
Оскар
2
Бьёрнквист
Даниэль
15
Martin
Lorentzon
II
14
Michael
Almebaeck
22
Гранлунд Альбин
21
Simon
Amin
25
Герзич
Нордин
7
Бертильссон
Юхан
12
Jake
Larsson
99
Страндберг
Карлос
3
Kevin
Wright
26
Абрахамссон
Петер
28
Adam
Andersson
II
21
Линдгрен
Расмус
22
Тойвио
Йоона
14
Oskar
Sverrisson
99
Ясин
Ахмед
17
Берггрен
Густав
8
Фрайберг
Эрик
19
Daleho
Irandust
23
Люндберг
Виктор
9
Нильссон
Хокан
Эребру
4-3-3
Хеккен
4-4-2

Ход матча

34'
0:1
Тойвио Йоона
40'
Бертильссон Юхан
 
46'
 
Хаммар Юхан
Тойвио Йоона
56'
Касим Ясер
Бьёрнквист Даниэль
 
63'
 
Kwame Kizito
Нильссон Хокан
71'
Мехмети Агон
Simon Amin
 
77'
Arvid Brorsson
Martin Lorentzon II
 
80'
0:2
Люндберг Виктор
(Kwame Kizito)
81'
 
Alexander Faltsetas
Daleho Irandust
88'
Мехмети Агон
(Jake Larsson)
1:2

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 11
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Кальмар 1:1 Эребру Эребру 2:2 Гётеборг Хельсинборг 1:4 Эребру Эребру 4:0 Фалькенберг
Хеккен 3:0 Эребру Мальмё 2:1 Эребру Эребру 0:1 Хельсинборг Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 0:2 Сириус Эстерсунд 1:3 Эребру Эребру 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю Эребру 1:1 Кальмар Эльфсборг 4:2 Эребру Эребру 2:1 АИК АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Фалькенберг 1:0 Эребру
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Хеккен 1:1 Мальмё Хеккен 4:1 Сириус Хеккен 0:3 АЗ Алкмаар Юргорден 2:0 Хеккен
АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен Сундсвалль 0:1 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Хеккен 1:2 Гётеборг Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен Хеккен 1:0 Сундсвалль Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АИК 1:0 Хеккен

Последние игры между собой

Эребру: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Хеккен: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Хеккен 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Эребру Аллсвенскан Хеккен 1:1 Эребру Аллсвенскан
Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 1:1 Хеккен Кубок Хеккен 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 5:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:1 Эребру Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Кубок Швеции Хеккен 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан Эребру 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:4 Хеккен Товарищеские матчи Хеккен 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Хеккен Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 19 12 5 2 33 - 12 41
2. АИК 1:2 20 12 4 4 29 - 15 40
3. Мальмё 19 10 8 1 30 - 13 38
4. Хаммарбю 20 11 5 4 47 - 28 38
5. Хеккен 2:1 20 11 4 5 31 - 17 37
6. Норрчёпинг 2:0 20 9 7 4 30 - 19 34
7. Гётеборг 19 8 8 3 27 - 17 32
8. Эребру 1:2 20 6 4 10 28 - 32 22
9. Эльфсборг 19 5 6 8 22 - 32 21
10. Эстерсунд 19 4 9 6 18 - 26 21
11. Хельсинборг 19 4 6 9 18 - 29 18
12. Сириус 0:2 20 5 3 12 20 - 36 18
13. Кальмар 2:1 20 3 9 8 17 - 25 18
14. Фалькенберг 19 3 7 9 18 - 35 16
15. АФК Эскильстуна 19 3 5 11 18 - 37 14
16. Сундсвалль 20 2 6 12 19 - 32 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Бертильссон Юхан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Тойвио Йоона бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Бертильссон Юхан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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