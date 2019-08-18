Швеция: Аллсвенскан 2019
Сириус
0:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: Студентернас Зрители: 3795
Норрчёпинг
34' Желтая карточкаMohammed Saeid
0:1
67' ГолХакшабанович Сеад
0:2
85' ГолХольмберг Карл
30
Альвбоге
Йон
17
Adam
Staahl
14
Ian
Sirelius
- Основной состав
-
30 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Adam StaahlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ian SireliusПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Разак АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Оффия ГенриНападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Смит Иан IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бинаку ЭгзонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
Ход матча
34'
67'
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 7
-
5 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: +5 =3 -12Юргорден 4:0 Сириус Хеккен 4:1 Сириус Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус
Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +11 =5 -4Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Норрчёпинг 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Лиепая 0:1 Норрчёпинг
Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Лиепая Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Норрчёпинг 2:1 Сент-Патрикс Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сент-Патрикс 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Сириус АИК 0:2 Норрчёпинг АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Эребру 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё
Последние игры между собой
Сириус: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Норрчёпинг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|19
|12
|5
|2
|33 - 12
|41
|2.
|АИК
|1:2
|20
|12
|4
|4
|29 - 15
|40
|3.
|Мальмё
|19
|10
|8
|1
|30 - 13
|38
|4.
|Хаммарбю
|20
|11
|5
|4
|47 - 28
|38
|5.
|Хеккен
|2:1
|20
|11
|4
|5
|31 - 17
|37
|6.
|Норрчёпинг
|2:0
|20
|9
|7
|4
|30 - 19
|34
|7.
|Гётеборг
|19
|8
|8
|3
|27 - 17
|32
|8.
|Эребру
|1:2
|20
|6
|4
|10
|28 - 32
|22
|9.
|Эльфсборг
|19
|5
|6
|8
|22 - 32
|21
|10.
|Эстерсунд
|19
|4
|9
|6
|18 - 26
|21
|11.
|Хельсинборг
|19
|4
|6
|9
|18 - 29
|18
|12.
|Сириус
|0:2
|20
|5
|3
|12
|20 - 36
|18
|13.
|Кальмар
|2:1
|20
|3
|9
|8
|17 - 25
|18
|14.
|Фалькенберг
|19
|3
|7
|9
|18 - 35
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|19
|3
|5
|11
|18 - 37
|14
|16.
|Сундсвалль
|20
|2
|6
|12
|19 - 32
|12
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