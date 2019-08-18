Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Сириус
0:2
Второй тайм: 90+'

Стадион: Зрители: 3795
Норрчёпинг
0'
34' Желтая карточка
Mohammed Saeid
0:1
67' Гол
Хакшабанович Сеад
0:2
85' Гол
Хольмберг Карл
90'+2
30
Альвбоге
Йон
3
Karl
Larsson
23
Филип
Хагланд
8
Бьоркстрём
Тим
17
Adam
Staahl
10
Андерссон
Элиас
7
Niklas
Thor
14
Ian
Sirelius
15
Лундхольм
Сэм
21
John
Junior
Igbarumah
26
Mohammed
Saeid
1
Петтерссон
Исак
25
Дагерстоль
Филип
3
Лауритсен
Расмус
2
Кастегрен
Хенрик
22
Смит
Иан
III
7
Франссон
Александер
21
Терн
Симон
8
Тораринссон
Гудмундур
10
Скрабб
Симон
5
Нюман
Кристоффер
99
Хакшабанович
Сеад
Сириус
3-4-3
Норрчёпинг
3-4-3

Ход матча

34'
Mohammed Saeid
 
63'
 
Герсон Ларс
Смит Иан III
67'
0:1
Хакшабанович Сеад
74'
 
Хольмберг Карл
Скрабб Симон
75'
Jonas Lindberg
John Junior Igbarumah
 
81'
Оффия Генри
Mohammed Saeid
 
82'
Разак Абдул
Niklas Thor
 
85'
0:2
Хольмберг Карл
(Хакшабанович Сеад)
88'
 
Блумквист Андреас
Хакшабанович Сеад

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Юргорден 4:0 Сириус Хеккен 4:1 Сириус Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус
Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Норрчёпинг 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Лиепая 0:1 Норрчёпинг
Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Лиепая Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Норрчёпинг 2:1 Сент-Патрикс Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сент-Патрикс 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Сириус АИК 0:2 Норрчёпинг АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Эребру 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё

Последние игры между собой

Сириус: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Норрчёпинг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Норрчёпинг 0:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
Норрчёпинг 0:2 Сириус Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Сириус Суперэттан Сириус 1:1 Норрчёпинг Суперэттан Норрчёпинг 1:0 Сириус Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 19 12 5 2 33 - 12 41
2. АИК 1:2 20 12 4 4 29 - 15 40
3. Мальмё 19 10 8 1 30 - 13 38
4. Хаммарбю 20 11 5 4 47 - 28 38
5. Хеккен 2:1 20 11 4 5 31 - 17 37
6. Норрчёпинг 2:0 20 9 7 4 30 - 19 34
7. Гётеборг 19 8 8 3 27 - 17 32
8. Эребру 1:2 20 6 4 10 28 - 32 22
9. Эльфсборг 19 5 6 8 22 - 32 21
10. Эстерсунд 19 4 9 6 18 - 26 21
11. Хельсинборг 19 4 6 9 18 - 29 18
12. Сириус 0:2 20 5 3 12 20 - 36 18
13. Кальмар 2:1 20 3 9 8 17 - 25 18
14. Фалькенберг 19 3 7 9 18 - 35 16
15. АФК Эскильстуна 19 3 5 11 18 - 37 14
16. Сундсвалль 20 2 6 12 19 - 32 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Mohammed Saeid получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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