Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Мальмё
5:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 14714
Фалькенберг
0'
1:0
7' Гол
Галль Ромен
2:0
30' Гол
Розенберг Маркус
3:0
54' Гол
Траустасон Арнор
4:0
57' Гол
Траустасон Арнор
5:0
66' Гол
Молинс Гильермо
81' Желтая карточка
Юханссон Карл II
90'+2
27
Далин
Юхан
16
Беихмо
Феликс
2
Ларссон
Эрик
17
Бенгтссон
Расмус
3
Кнудсен
Йонас
8
Траустасон
Арнор
14
Кристиансен
Андерс
20
Инносент
Бонке
5
Рикс
Сёрен
18
Галль
Ромен
9
Розенберг
Маркус
16
Hampus
Nilsson
21
Mahmut
Ozen
4
Юханссон
Карл
II
8
Карлссон
Тобиас
18
Эрикссон
Якоб
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
22
Бьёркенгрен
Йон
11
Robin
Oestlind
20
Чибуйке
Джон
17
Edi
Sylisufaj
Мальмё
4-4-2
Фалькенберг
4-4-2

Ход матча

7'
Галль Ромен
(Кнудсен Йонас)
1:0
30'
Розенберг Маркус
(Траустасон Арнор)
2:0
46'
 
Юза Тибор
Mahmut Ozen
46'
Баширу Фуад
Кристиансен Андерс
 
54'
Траустасон Арнор
(Галль Ромен)
3:0
57'
Траустасон Арнор
(Галль Ромен)
4:0
61'
Молинс Гильермо
Розенберг Маркус
 
65'
 
Веде Антон
Edi Sylisufaj
66'
Молинс Гильермо
5:0
77'
Прица Тим
Беихмо Феликс
 
78'
 
Tobias Englund
Бьёркенгрен Йон
81'
 
Юханссон Карл II

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: +11 =8 -1
Зриньски 1:0 Мальмё Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 3:0 Зриньски Мальмё 3:2 Домжале
Эстерсунд 0:0 Мальмё Домжале 2:2 Мальмё Мальмё 1:1 Сириус Баллимена Юнайтед 0:4 Мальмё Юргорден 1:1 Мальмё Мальмё 7:0 Баллимена Юнайтед Мальмё 2:1 Эребру АИК 0:0 Мальмё Мальмё 1:1 ХНК Горица Мальмё 2:1 Сённерйюск Хельсинборг 0:1 Мальмё Мальмё 2:1 Сундсвалль Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна Мальмё 1:0 Кальмар Гётеборг 0:0 Мальмё Мальмё 4:1 Эльфсборг
Фалькенберг Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Гётеборг 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Эребру 4:0 Фалькенберг
Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Фалькенберг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Фалькенберг 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 Фалькенберг Кубок Фалькенберг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан
Мальмё 4:3 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 3:3 Мальмё Аллсвенскан Фалькенберг 2:5 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:0 Фалькенберг Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 19 12 5 2 33 - 12 41
2. Мальмё 20 11 8 1 35 - 13 41
3. АИК 20 12 4 4 29 - 15 40
4. Хаммарбю 20 11 5 4 47 - 28 38
5. Хеккен 20 11 4 5 31 - 17 37
6. Норрчёпинг 20 9 7 4 30 - 19 34
7. Гётеборг 19 8 8 3 27 - 17 32
8. Эребру 20 6 4 10 28 - 32 22
9. Эльфсборг 19 5 6 8 22 - 32 21
10. Эстерсунд 19 4 9 6 18 - 26 21
11. Хельсинборг 19 4 6 9 18 - 29 18
12. Сириус 20 5 3 12 20 - 36 18
13. Кальмар 20 3 9 8 17 - 25 18
14. Фалькенберг 20 3 7 10 18 - 40 16
15. АФК Эскильстуна 19 3 5 11 18 - 37 14
16. Сундсвалль 20 2 6 12 19 - 32 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Розенберг Маркус бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Галль Ромен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion - Malmoe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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