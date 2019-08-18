Швеция: Аллсвенскан 2019
Мальмё
5:0
Конец матча
Стадион: Stadion - Malmoe Зрители: 14714
Фалькенберг
1:0
7' ГолГалль Ромен
2:0
30' ГолРозенберг Маркус
3:0
54' ГолТраустасон Арнор
4:0
57' ГолТраустасон Арнор
5:0
66' ГолМолинс Гильермо
81' Желтая карточкаЮханссон Карл II
27
Далин
Юхан
18
Галль
Ромен
21
Mahmut
Ozen
20
Чибуйке
Джон
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Галль РоменНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Прица ТимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Mahmut OzenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чибуйке ДжонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Веде АнтонПолузащитник
-
-
19 Mergim Laci
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
7'
1:0
30'
46'
54'
3:0
57'
4:0
66'
5:0
81'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 4
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: +11 =8 -1Зриньски 1:0 Мальмё Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 3:0 Зриньски Мальмё 3:2 Домжале
Эстерсунд 0:0 Мальмё Домжале 2:2 Мальмё Мальмё 1:1 Сириус Баллимена Юнайтед 0:4 Мальмё Юргорден 1:1 Мальмё Мальмё 7:0 Баллимена Юнайтед Мальмё 2:1 Эребру АИК 0:0 Мальмё Мальмё 1:1 ХНК Горица Мальмё 2:1 Сённерйюск Хельсинборг 0:1 Мальмё Мальмё 2:1 Сундсвалль Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна Мальмё 1:0 Кальмар Гётеборг 0:0 Мальмё Мальмё 4:1 Эльфсборг
Фалькенберг Последние 20 матчей: +3 =7 -10Гётеборг 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Эребру 4:0 Фалькенберг
Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Фалькенберг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|19
|12
|5
|2
|33 - 12
|41
|2.
|Мальмё
|20
|11
|8
|1
|35 - 13
|41
|3.
|АИК
|20
|12
|4
|4
|29 - 15
|40
|4.
|Хаммарбю
|20
|11
|5
|4
|47 - 28
|38
|5.
|Хеккен
|20
|11
|4
|5
|31 - 17
|37
|6.
|Норрчёпинг
|20
|9
|7
|4
|30 - 19
|34
|7.
|Гётеборг
|19
|8
|8
|3
|27 - 17
|32
|8.
|Эребру
|20
|6
|4
|10
|28 - 32
|22
|9.
|Эльфсборг
|19
|5
|6
|8
|22 - 32
|21
|10.
|Эстерсунд
|19
|4
|9
|6
|18 - 26
|21
|11.
|Хельсинборг
|19
|4
|6
|9
|18 - 29
|18
|12.
|Сириус
|20
|5
|3
|12
|20 - 36
|18
|13.
|Кальмар
|20
|3
|9
|8
|17 - 25
|18
|14.
|Фалькенберг
|20
|3
|7
|10
|18 - 40
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|19
|3
|5
|11
|18 - 37
|14
|16.
|Сундсвалль
|20
|2
|6
|12
|19 - 32
|12
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