Норвегия: Типпелиген 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2019
Сарпсборг-08
1:0
Второй тайм: 73'

Стадион:
Будё-Глимт
0'
36' Желтая карточка
Эвьен Хэкон
1:0
55' Гол
Захариассен Кристоффер
66' Желтая карточка
Patrick Berg
73'
30
Летелье
Александр
13
Павелич
Марио
20
Magnar
Oedegaard
6
Несс Николай
16
Томассен
Йоахим
26
Исмаила
Кулибали
15
Хеберг-Ветти
Геуте
17
Захариассен
Кристоффер
11
Линнсет
Йонатан
45
Ларсен
Йорген
21
Абделлауйе
Мостафа
1
Рикардо
II
17
Исидоро
Хосе
2
Marius
Lode
4
Берган
Вегар
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
6
Vegard
Leikvoll
Moberg
7
Patrick
Berg
14
Ulrik
Saltnes
26
Эвьен
Хэкон
10
Philip
Zinckernagel
20
Amor
Layoni
Сарпсборг-08
4-4-2
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

36'
 
Эвьен Хэкон
55'
Захариассен Кристоффер
(Абделлауйе Мостафа)
1:0
63'
Нильсен Матти
Хеберг-Ветти Геуте
 
66'
 
Patrick Berg

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 3:3 Сарпсборг-08
Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм
Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Будё-Глимт: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 4:0 Сарпсборг-08 Кубок
Сарпсборг-08 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 4:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:4 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:3 Сарпсборг-08 Первый дивизион Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 18 12 3 3 42 - 18 39
2. Будё-Глимт 0:1 18 12 2 4 40 - 27 38
3. Одд 18 10 4 4 26 - 20 34
4. Русенборг 18 8 5 5 27 - 22 29
5. Бранн 18 8 5 5 23 - 18 29
6. Волеренга 18 7 5 6 33 - 25 26
7. Викинг 18 7 4 7 27 - 28 25
8. Хёугесунн 18 6 6 6 27 - 21 24
9. Кристиансунд 18 6 5 7 20 - 21 23
10. Лиллестрём 18 6 4 8 23 - 29 22
11. Стабек 18 5 5 8 18 - 23 20
12. Мьёндален 18 4 8 6 26 - 30 20
13. Ранхейм 18 5 3 10 20 - 32 18
14. Тромсё 18 5 3 10 20 - 36 18
15. Сарпсборг-08 1:0 18 3 8 7 19 - 24 17
16. Стрёмсгодсет 18 3 4 11 19 - 36 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Эвьен Хэкон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...