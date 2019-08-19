Норвегия: Типпелиген 2019
Сарпсборг-08
1:0
Второй тайм: 73'
Стадион: Сарпсборг
Будё-Глимт
36' Желтая карточкаЭвьен Хэкон
1:0
55' ГолЗахариассен Кристоффер
66' Желтая карточкаPatrick Berg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Нанжис ЛенниПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Исидоро ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эвьен ХэконНападающий
- Нападающий
-
20 Amor LayoniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kjetil Knutsen
Ход матча
36'
55'
66'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +4 =8 -8Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 3:3 Сарпсборг-08
Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +14 =2 -4Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм
Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Будё-Глимт: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Сарпсборг-08 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 4:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:4 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:3 Сарпсборг-08 Первый дивизион Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|18
|12
|3
|3
|42 - 18
|39
|2.
|Будё-Глимт
|0:1
|18
|12
|2
|4
|40 - 27
|38
|3.
|Одд
|18
|10
|4
|4
|26 - 20
|34
|4.
|Русенборг
|18
|8
|5
|5
|27 - 22
|29
|5.
|Бранн
|18
|8
|5
|5
|23 - 18
|29
|6.
|Волеренга
|18
|7
|5
|6
|33 - 25
|26
|7.
|Викинг
|18
|7
|4
|7
|27 - 28
|25
|8.
|Хёугесунн
|18
|6
|6
|6
|27 - 21
|24
|9.
|Кристиансунд
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|10.
|Лиллестрём
|18
|6
|4
|8
|23 - 29
|22
|11.
|Стабек
|18
|5
|5
|8
|18 - 23
|20
|12.
|Мьёндален
|18
|4
|8
|6
|26 - 30
|20
|13.
|Ранхейм
|18
|5
|3
|10
|20 - 32
|18
|14.
|Тромсё
|18
|5
|3
|10
|20 - 36
|18
|15.
|Сарпсборг-08
|1:0
|18
|3
|8
|7
|19 - 24
|17
|16.
|Стрёмсгодсет
|18
|3
|4
|11
|19 - 36
|13
Загрузка...