Норвегия: Типпелиген 2019

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Стабек
1:0
Перерыв

Стадион:
Кристиансунд
0'
1:0
15' Гол
Kasper Junker
36' Желтая карточка
Yaw-Ihle Amankwah
42' Желтая карточка
Ханше-Ольсен Андреас
12
Сандберг
Маркус
16
Ханше-Ольсен
Андреас
3
Yaw-Ihle
Amankwah
4
Демидов
Вадим
18
Моэ
Йеппе
8
Бохинен
Эмиль
67
Tortol
Lumanza
Lembi
22
Sammy
Skytte
25
Ветлесен
Уго
20
Брюнхильдсен
Ола
21
Kasper
Junker
1
Макдермот
Шон
22
Bent
Soermo
4
Christophe
Psyche
5
Dan
Peter
Ulvestad
3
Christoffer
Aasbak
16
Ольсен
Мейнхард
21
Диоп
Амиду
14
Jesper
Isaksen
7
Torgil
Oewre
Gjertsen
19
Коли
Алиу
13
Bendik
Bye
Стабек
4-4-2
Кристиансунд
4-3-3

Ход матча

15'
Kasper Junker
(Демидов Вадим)
1:0
36'
Yaw-Ihle Amankwah
 
42'
Ханше-Ольсен Андреас
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Стабек 1:1 Волеренга Стабек 1:1 Хёугесунн Бранн 2:1 Стабек Стабек 3:3 Сарпсборг-08
Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн Мьёндален 1:0 Стабек Хеминг 1:3 Стабек Стабек 2:0 Будё-Глимт Хёугесунн 3:0 Стабек Стабек 3:1 Русенборг
Кристиансунд Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Кристиансунд 1:1 Одд Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед
Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Одд Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд Мьёндален 1:1 Кристиансунд Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Мольде Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Тромсё Херд 0:1 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Ранхейм Одд 2:0 Кристиансунд Бранн 2:1 Кристиансунд

Последние игры между собой

Стабек: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Кристиансунд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Кристиансунд 0:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:0 Стабек Типпелиген Кристиансунд 1:0 Стабек Типпелиген
Стабек 1:4 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:2 Стабек Первый дивизион Стабек 0:0 Кристиансунд Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 17 12 2 3 40 - 26 38
2. Мольде 17 11 3 3 39 - 16 36
3. Одд 18 10 4 4 26 - 20 34
4. Бранн 17 8 5 4 22 - 16 29
5. Русенборг 18 8 5 5 27 - 22 29
6. Волеренга 17 7 5 5 32 - 23 26
7. Кристиансунд 0:1 18 6 5 7 20 - 20 23
8. Викинг 17 6 4 7 23 - 28 22
9. Лиллестрём 17 6 3 8 22 - 28 21
10. Хёугесунн 17 5 6 6 25 - 20 21
11. Стабек 1:0 18 5 5 8 17 - 23 20
12. Ранхейм 17 5 3 9 18 - 29 18
13. Тромсё 17 5 2 10 19 - 35 17
14. Мьёндален 17 3 8 6 24 - 29 17
15. Сарпсборг-08 17 2 8 7 18 - 24 14
16. Стрёмсгодсет 17 3 4 10 19 - 32 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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