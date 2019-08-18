Норвегия: Типпелиген 2019
Стабек
1:0
Перерыв
Стадион: Наддеруд
Кристиансунд
1:0
15' ГолKasper Junker
36' Желтая карточкаYaw-Ihle Amankwah
42' Желтая карточкаХанше-Ольсен Андреас
18
Моэ
Йеппе
22
Sammy
Skytte
25
Ветлесен
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Моэ ЙеппеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Sammy SkytteПолузащитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Peder Vogt
-
Главный тренер: Ян Джонссон
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Коли АлиуНападающий
-
13 Bendik ByeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Thomas AmangНападающий
-
Главный тренер: Christian Michelsen
Ход матча
15'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Стабек Последние 20 матчей: +7 =4 -9Стабек 1:1 Волеренга Стабек 1:1 Хёугесунн Бранн 2:1 Стабек Стабек 3:3 Сарпсборг-08
Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн Мьёндален 1:0 Стабек Хеминг 1:3 Стабек Стабек 2:0 Будё-Глимт Хёугесунн 3:0 Стабек Стабек 3:1 Русенборг
Кристиансунд Последние 20 матчей: +8 =5 -7Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Кристиансунд 1:1 Одд Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед
Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Одд Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд Мьёндален 1:1 Кристиансунд Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Мольде Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Тромсё Херд 0:1 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Ранхейм Одд 2:0 Кристиансунд Бранн 2:1 Кристиансунд
Последние игры между собой
Стабек: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Кристиансунд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|17
|12
|2
|3
|40 - 26
|38
|2.
|Мольде
|17
|11
|3
|3
|39 - 16
|36
|3.
|Одд
|18
|10
|4
|4
|26 - 20
|34
|4.
|Бранн
|17
|8
|5
|4
|22 - 16
|29
|5.
|Русенборг
|18
|8
|5
|5
|27 - 22
|29
|6.
|Волеренга
|17
|7
|5
|5
|32 - 23
|26
|7.
|Кристиансунд
|0:1
|18
|6
|5
|7
|20 - 20
|23
|8.
|Викинг
|17
|6
|4
|7
|23 - 28
|22
|9.
|Лиллестрём
|17
|6
|3
|8
|22 - 28
|21
|10.
|Хёугесунн
|17
|5
|6
|6
|25 - 20
|21
|11.
|Стабек
|1:0
|18
|5
|5
|8
|17 - 23
|20
|12.
|Ранхейм
|17
|5
|3
|9
|18 - 29
|18
|13.
|Тромсё
|17
|5
|2
|10
|19 - 35
|17
|14.
|Мьёндален
|17
|3
|8
|6
|24 - 29
|17
|15.
|Сарпсборг-08
|17
|2
|8
|7
|18 - 24
|14
|16.
|Стрёмсгодсет
|17
|3
|4
|10
|19 - 32
|13
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