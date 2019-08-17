Норвегия: Первый дивизион 2019
Согндаль
1:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Фоссхауган Кампус
Олесунн
1:0
8' ГолТотлэнд Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Eirik Lereng
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс АкорНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Enock Mwimba
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Ход матча
8'
1:0
Предыдущие игры
Согндаль Последние 20 матчей: +10 =2 -8Нутодден 1:3 Согндаль Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Ерв 1:1 Согндаль Согндаль 0:1 Старт
Согндаль 5:2 Тромсдален Конгсвингер 3:0 Согндаль Согндаль 4:2 Скейд Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль Саннефьёрд 0:3 Согндаль Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль Согндаль 4:2 КФУМ Хам-Кам 0:0 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс Согндаль 4:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль
Олесунн Последние 20 матчей: +17 =2 -1Олесунн 3:1 Стрёммен Скейд 0:1 Олесунн Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн
Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Олесунн 1:0 Конгсвингер
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Олесунн: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Олесунн 0:1 Согндаль Типпелиген Согндаль 1:0 Олесунн Типпелиген Согндаль 2:4 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:4 Согндаль Типпелиген Согндаль 1:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Согндаль Типпелиген Олесунн 0:1 Согндаль Товарищеские матчи Согндаль 1:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Согндаль Типпелиген Согндаль 1:1 Олесунн Типпелиген Согндаль 2:2 Олесунн Типпелиген Согндаль 0:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:0 Согндаль Типпелиген Согндаль 0:1 Олесунн Кубок НМ Олесунн 3:1 Согндаль Norway - Play Off
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|0:1
|18
|14
|2
|2
|35 - 13
|44
|2.
|Саннефьёрд
|0:0
|18
|11
|5
|2
|28 - 17
|38
|3.
|Старт
|17
|11
|2
|4
|31 - 19
|35
|4.
|КФУМ
|17
|9
|3
|5
|35 - 25
|30
|5.
|Согндаль
|1:0
|18
|9
|3
|6
|35 - 26
|30
|6.
|Рёуфосс
|17
|9
|1
|7
|30 - 33
|28
|7.
|Конгсвингер
|17
|8
|3
|6
|19 - 17
|27
|8.
|Нест-Сотра
|17
|6
|5
|6
|22 - 19
|23
|9.
|Санднес
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|10.
|Улленсакер-Киса
|17
|6
|3
|8
|30 - 25
|21
|11.
|Хам-Кам
|17
|5
|4
|8
|16 - 21
|19
|12.
|Ерв
|17
|4
|7
|6
|20 - 28
|19
|13.
|Стрёммен
|17
|3
|6
|8
|17 - 26
|15
|14.
|Скейд
|0:0
|18
|3
|6
|9
|18 - 24
|15
|15.
|Нутодден
|17
|4
|1
|12
|20 - 32
|13
|16.
|Тромсдален
|17
|1
|2
|14
|21 - 54
|5
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