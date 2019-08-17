Норвегия: Первый дивизион 2019

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Согндаль
1:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Олесунн
0'
1:0
8' Гол
Тотлэнд Томас
28'
Согндаль
Олесунн

Ход матча

8'
Тотлэнд Томас
(Йенсен Сикстен)
1:0

Предыдущие игры

Согндаль Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Нутодден 1:3 Согндаль Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Ерв 1:1 Согндаль Согндаль 0:1 Старт
Согндаль 5:2 Тромсдален Конгсвингер 3:0 Согндаль Согндаль 4:2 Скейд Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль Саннефьёрд 0:3 Согндаль Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль Согндаль 4:2 КФУМ Хам-Кам 0:0 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс Согндаль 4:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль
Олесунн Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Олесунн 3:1 Стрёммен Скейд 0:1 Олесунн Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн
Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Олесунн 1:0 Конгсвингер

Последние игры между собой

Согндаль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Олесунн: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Олесунн 3:1 Согндаль Первый дивизион Олесунн 3:1 Согндаль Типпелиген Согндаль 2:0 Олесунн Первый дивизион Олесунн 0:0 Согндаль Первый дивизион
Олесунн 0:1 Согндаль Типпелиген Согндаль 1:0 Олесунн Типпелиген Согндаль 2:4 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:4 Согндаль Типпелиген Согндаль 1:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Согндаль Типпелиген Олесунн 0:1 Согндаль Товарищеские матчи Согндаль 1:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Согндаль Типпелиген Согндаль 1:1 Олесунн Типпелиген Согндаль 2:2 Олесунн Типпелиген Согндаль 0:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:0 Согндаль Типпелиген Согндаль 0:1 Олесунн Кубок НМ Олесунн 3:1 Согндаль Norway - Play Off
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 0:1 18 14 2 2 35 - 13 44
2. Саннефьёрд 0:0 18 11 5 2 28 - 17 38
3. Старт 17 11 2 4 31 - 19 35
4. КФУМ 17 9 3 5 35 - 25 30
5. Согндаль 1:0 18 9 3 6 35 - 26 30
6. Рёуфосс 17 9 1 7 30 - 33 28
7. Конгсвингер 17 8 3 6 19 - 17 27
8. Нест-Сотра 17 6 5 6 22 - 19 23
9. Санднес 17 6 5 6 26 - 24 23
10. Улленсакер-Киса 17 6 3 8 30 - 25 21
11. Хам-Кам 17 5 4 8 16 - 21 19
12. Ерв 17 4 7 6 20 - 28 19
13. Стрёммен 17 3 6 8 17 - 26 15
14. Скейд 0:0 18 3 6 9 18 - 24 15
15. Нутодден 17 4 1 12 20 - 32 13
16. Тромсдален 17 1 2 14 21 - 54 5
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Тотлэнд Томас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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