Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Хам-Кам
4:4
Второй тайм: 90+'

Стадион: Зрители: 1635
КФУМ
0'
8' Желтая карточка
Knut-Andre Skjaerstein
1:0
9' Гол
Jonas Enkerud
1:1
15' Гол
Tore Andre Soeraas
2:1
27' Гол
Kristian Loenstad Onsrud
2:2
30' Гол
Сортевик Стиан
2:3
50' Гол
Брикс Кристиан
3:3
59' Гол
Simen Bolkan Nordli
3:4
61' Гол
Abdul-Basit Agouda
4:4
63' Гол
Simen Bolkan Nordli
90'+2
12
Яросиньски
Лукаш
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
5
Феро
Одмар
13
Ruben
Alegre
Guerro
20
Матланд
Йо-Нимо
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
8
Markus
Solbakken
17
Simen
Bolkan
Nordli
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
10
Emil
Sildnes
9
Jonas
Enkerud
12
Knut-Andre
Skjaerstein
3
Dadi
Dodou
Gaye
33
Хаммер
Йорген
15
Mansour
Gueye
II
31
Брикс
Кристиан
21
Tore
Andre
Soeraas
7
Robin
Rasch
20
Juba
Massinissa
Moula
8
Сортевик
Стиан
18
Эбю
Олав
19
Yannis
Maxitas
Moula
Хам-Кам
4-2-3-1
КФУМ
4-2-3-1

Ход матча

8'
 
Knut-Andre Skjaerstein
9'
Jonas Enkerud
1:0
15'
1:1
Tore Andre Soeraas
(Сортевик Стиан)
27'
Kristian Loenstad Onsrud
(Steffen Skogvang Pedersen)
2:1
30'
2:2
Сортевик Стиан
46'
Ole Erik Midtskogen
Markus Solbakken
 
50'
2:3
Брикс Кристиан
59'
Simen Bolkan Nordli
(Steffen Skogvang Pedersen)
3:3
60'
 
Abdul-Basit Agouda
Juba Massinissa Moula
61'
3:4
Abdul-Basit Agouda
(Сортевик Стиан)
63'
Simen Bolkan Nordli
4:4
66'
 
Lars Olden Larsen
Yannis Maxitas Moula
82'
Hans Nordbye
Emil Sildnes
 
82'
 
Tobias Collett
Брикс Кристиан

Предыдущие игры

Хам-Кам Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ерв 1:0 Хам-Кам Санднес 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Старт 4:1 Хам-Кам
Хам-Кам 1:2 Рёуфосс КФУМ 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Олесунн Хам-Кам 2:2 Ерв Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Нутодден 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 0:0 Согндаль Хам-Кам 2:3 Санднес Оттестад 0:1 Хам-Кам Стрёммен 0:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Тромсдален Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам
КФУМ Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Фредерикссунд 3:1 КФУМ КФУМ 3:0 Санднес КФУМ 1:5 Таарнбю Фредериксберг 0:0 КФУМ
Нест-Сотра 2:2 КФУМ БК Унион 1:3 КФУМ КФУМ 2:1 Рёуфосс КФУМ 2:4 Олесунн Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ КФУМ 2:1 Тромсдален КФУМ 2:0 Хам-Кам Нест-Сотра 0:4 КФУМ Скейд 1:1 КФУМ КФУМ 4:1 Нутодден Тромсдален 2:3 КФУМ Аскер 2:3 КФУМ КФУМ 1:0 Стрёммен Согндаль 4:2 КФУМ КФУМ 5:0 Ерв Норстранд 0:1 КФУМ

Последние игры между собой

Хам-Кам: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
КФУМ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
КФУМ 2:0 Хам-Кам Первый дивизион КФУМ 1:3 Хам-Кам Второй дивизион Хам-Кам 1:0 КФУМ Второй дивизион Хам-Кам 3:1 КФУМ Кубок НМ
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 18 15 2 1 38 - 14 47
2. Саннефьёрд 18 11 5 2 30 - 19 38
3. Старт 17 11 2 4 31 - 19 35
4. КФУМ 4:4 18 9 4 5 39 - 29 31
5. Рёуфосс 17 9 1 7 30 - 33 28
6. Конгсвингер 17 8 3 6 19 - 17 27
7. Согндаль 18 8 3 7 36 - 29 27
8. Нест-Сотра 17 6 5 6 22 - 19 23
9. Санднес 17 6 5 6 26 - 24 23
10. Улленсакер-Киса 17 6 3 8 30 - 25 21
11. Хам-Кам 4:4 18 5 5 8 20 - 25 20
12. Ерв 17 4 7 6 20 - 28 19
13. Стрёммен 17 3 6 8 17 - 26 15
14. Скейд 18 3 6 9 20 - 26 15
15. Нутодден 17 4 1 12 20 - 32 13
16. Тромсдален 17 1 2 14 21 - 54 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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