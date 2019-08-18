Норвегия: Первый дивизион 2019
8' Желтая карточкаKnut-Andre Skjaerstein
1:0
9' ГолJonas Enkerud
1:1
15' ГолTore Andre Soeraas
2:1
27' ГолKristian Loenstad Onsrud
2:2
30' ГолСортевик Стиан
2:3
50' ГолБрикс Кристиан
3:3
59' ГолSimen Bolkan Nordli
3:4
61' ГолAbdul-Basit Agouda
4:4
63' ГолSimen Bolkan Nordli
10
Emil
Sildnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Hans NordbyeЗащитник
- Защитник
-
18 Менди ЖанНападающий
- Нападающий
-
21 Luca Sveen
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эбю ОлавПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Simen VedvikНападающий
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
Ход матча
9'
1:0
15'
30'
2:2
50'
2:3
59'
61'
63'
Предыдущие игры
Хам-Кам Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ерв 1:0 Хам-Кам Санднес 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Старт 4:1 Хам-Кам
Хам-Кам 1:2 Рёуфосс КФУМ 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Олесунн Хам-Кам 2:2 Ерв Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Нутодден 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 0:0 Согндаль Хам-Кам 2:3 Санднес Оттестад 0:1 Хам-Кам Стрёммен 0:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Тромсдален Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам
КФУМ Последние 20 матчей: +12 =3 -5Фредерикссунд 3:1 КФУМ КФУМ 3:0 Санднес КФУМ 1:5 Таарнбю Фредериксберг 0:0 КФУМ
Последние игры между собой
Хам-Кам: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
КФУМ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|18
|15
|2
|1
|38 - 14
|47
|2.
|Саннефьёрд
|18
|11
|5
|2
|30 - 19
|38
|3.
|Старт
|17
|11
|2
|4
|31 - 19
|35
|4.
|КФУМ
|4:4
|18
|9
|4
|5
|39 - 29
|31
|5.
|Рёуфосс
|17
|9
|1
|7
|30 - 33
|28
|6.
|Конгсвингер
|17
|8
|3
|6
|19 - 17
|27
|7.
|Согндаль
|18
|8
|3
|7
|36 - 29
|27
|8.
|Нест-Сотра
|17
|6
|5
|6
|22 - 19
|23
|9.
|Санднес
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|10.
|Улленсакер-Киса
|17
|6
|3
|8
|30 - 25
|21
|11.
|Хам-Кам
|4:4
|18
|5
|5
|8
|20 - 25
|20
|12.
|Ерв
|17
|4
|7
|6
|20 - 28
|19
|13.
|Стрёммен
|17
|3
|6
|8
|17 - 26
|15
|14.
|Скейд
|18
|3
|6
|9
|20 - 26
|15
|15.
|Нутодден
|17
|4
|1
|12
|20 - 32
|13
|16.
|Тромсдален
|17
|1
|2
|14
|21 - 54
|5
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