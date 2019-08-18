Норвегия: Типпелиген 2019
Ранхейм
2:3
Второй тайм: 90'
Стадион: EXTRA Arena Зрители: 2655
Мольде
0:1
7' ГолДжеймс Леке
1:1
28' ГолErik Toenne
1:2
36' ГолMartin Ellingsen
1:3
48' ГолДжеймс Леке
64' Желтая карточкаМострем Маттиас
2:3
71' ГолOla Solbakken
81' Желтая карточкаMagnus Blakstad
15
Erik
Toenne
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
-
99 Квоеме ОхиПолузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
7'
0:1
28'
1:1
36'
1:2
48'
1:3
64'
71'
2:3
81'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
11 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
6 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Ранхейм Последние 20 матчей: +9 =3 -8Хёугесунн 0:1 Ранхейм Ранхейм 0:3 Бранн Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Ранхейм 2:3 Русенборг
Стабек 0:0 Ранхейм Ранхейм 4:0 Бранн Ранхейм 1:1 Мьёндален Скейд 0:3 Ранхейм Мольде 2:0 Ранхейм Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Нардо 0:3 Ранхейм Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Одд 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:5 Волеренга Бранн 0:1 Ранхейм Колстад 1:3 Ранхейм Ранхейм 5:2 Викинг Кристиансунд 0:0 Ранхейм Ранхейм 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Ранхейм
Мольде Последние 20 матчей: +12 =4 -4Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники Викинг 0:2 Мольде Чукарички 1:3 Мольде
Мольде 0:0 Чукарички Мольде 2:1 Сарпсборг-08 КР Рейкьявик 0:0 Мольде Мольде 7:1 КР Рейкьявик Одд 2:2 Мольде Мольде 1:1 Бранн Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Олесунн 4:0 Мольде Мольде 2:0 Ранхейм Тромсё 2:1 Мольде Сунндал 0:4 Мольде Мольде 5:1 Викинг Кристиансунд 3:2 Мольде Мольде 1:0 Мьёндален Хёугесунн 1:2 Мольде Эйде-Омень 0:5 Мольде
Последние игры между собой
Ранхейм: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Мольде: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3:2
|18
|12
|3
|3
|42 - 18
|39
|2.
|Будё-Глимт
|17
|12
|2
|3
|40 - 26
|38
|3.
|Одд
|18
|10
|4
|4
|26 - 20
|34
|4.
|Русенборг
|18
|8
|5
|5
|27 - 22
|29
|5.
|Бранн
|1:2
|18
|8
|5
|5
|23 - 18
|29
|6.
|Волеренга
|1:2
|18
|7
|5
|6
|33 - 25
|26
|7.
|Хёугесунн
|2:1
|18
|6
|6
|6
|27 - 21
|24
|8.
|Кристиансунд
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|9.
|Викинг
|17
|6
|4
|7
|23 - 28
|22
|10.
|Лиллестрём
|1:1
|18
|6
|4
|8
|23 - 29
|22
|11.
|Стабек
|18
|5
|5
|8
|18 - 23
|20
|12.
|Мьёндален
|2:1
|18
|4
|8
|6
|26 - 30
|20
|13.
|Ранхейм
|2:3
|18
|5
|3
|10
|20 - 32
|18
|14.
|Тромсё
|1:1
|18
|5
|3
|10
|20 - 36
|18
|15.
|Сарпсборг-08
|17
|2
|8
|7
|18 - 24
|14
|16.
|Стрёмсгодсет
|17
|3
|4
|10
|19 - 32
|13
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