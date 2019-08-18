Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Ранхейм
2:3
Второй тайм: 90'

Стадион: Зрители: 2655
Мольде
0'
0:1
7' Гол
Джеймс Леке
1:1
28' Гол
Erik Toenne
1:2
36' Гол
Martin Ellingsen
1:3
48' Гол
Джеймс Леке
64' Желтая карточка
Мострем Маттиас
2:3
71' Гол
Ola Solbakken
81' Желтая карточка
Magnus Blakstad
90'
1
Even
Barli
2
Joergen
Oeveraas
3
Daniel
Kvande
4
Фуру
Ивар
24
Aleksander
Foosnaes
6
Magnus
Blakstad
16
Скарсем
Олаус
7
Региниуссен
Мадс
10
Сторфлор
Эйвинн
9
Michael
Karlsen
15
Erik
Toenne
12
Кранинкс
Алекс
14
Кнутсон
Эрлинг
4
Габриэльсен
Рубен
5
Форрен
Вегард
18
Харальдсейд
Кристоффер
8
Fredrik
Sjoelstad
11
Martin
Ellingsen
9
Мострем
Маттиас
17
Эурснес
Фредрик
30
Болли
Матис
10
Джеймс
Леке
Ранхейм
4-3-3
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

7'
0:1
Джеймс Леке
(Fredrik Sjoelstad)
28'
Erik Toenne
1:1
36'
1:2
Martin Ellingsen
(Болли Матис)
48'
1:3
Джеймс Леке
(Кнутсон Эрлинг)
51'
 
Квоеме Охи
Болли Матис
64'
 
Мострем Маттиас
69'
 
Хуссейн Эцаз
Fredrik Sjoelstad
71'
Ola Solbakken
(Erik Toenne)
2:3
71'
Ola Solbakken
Сторфлор Эйвинн
 
78'
Ivar Solli Roenning
Michael Karlsen
 
81'
Magnus Blakstad
 
82'
 
Martin Bjoernbak
Мострем Маттиас
84'
Торбьерн Эггем
Фуру Ивар
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 11 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 6 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Ранхейм Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Хёугесунн 0:1 Ранхейм Ранхейм 0:3 Бранн Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Ранхейм 2:3 Русенборг
Стабек 0:0 Ранхейм Ранхейм 4:0 Бранн Ранхейм 1:1 Мьёндален Скейд 0:3 Ранхейм Мольде 2:0 Ранхейм Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Нардо 0:3 Ранхейм Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Одд 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:5 Волеренга Бранн 0:1 Ранхейм Колстад 1:3 Ранхейм Ранхейм 5:2 Викинг Кристиансунд 0:0 Ранхейм Ранхейм 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Ранхейм
Мольде Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники Викинг 0:2 Мольде Чукарички 1:3 Мольде
Мольде 0:0 Чукарички Мольде 2:1 Сарпсборг-08 КР Рейкьявик 0:0 Мольде Мольде 7:1 КР Рейкьявик Одд 2:2 Мольде Мольде 1:1 Бранн Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Олесунн 4:0 Мольде Мольде 2:0 Ранхейм Тромсё 2:1 Мольде Сунндал 0:4 Мольде Мольде 5:1 Викинг Кристиансунд 3:2 Мольде Мольде 1:0 Мьёндален Хёугесунн 1:2 Мольде Эйде-Омень 0:5 Мольде

Последние игры между собой

Ранхейм: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Мольде: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Мольде 2:0 Ранхейм Типпелиген Мольде 2:3 Ранхейм Типпелиген Ранхейм 3:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:1 Ранхейм Товарищеские матчи
Мольде 1:1 Ранхейм Товарищеские матчи Мольде 6:0 Ранхейм Кубок НМ Мольде 3:2 Ранхейм Товарищеские матчи Мольде 1:1 Ранхейм Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 3:2 18 12 3 3 42 - 18 39
2. Будё-Глимт 17 12 2 3 40 - 26 38
3. Одд 18 10 4 4 26 - 20 34
4. Русенборг 18 8 5 5 27 - 22 29
5. Бранн 1:2 18 8 5 5 23 - 18 29
6. Волеренга 1:2 18 7 5 6 33 - 25 26
7. Хёугесунн 2:1 18 6 6 6 27 - 21 24
8. Кристиансунд 18 6 5 7 20 - 21 23
9. Викинг 17 6 4 7 23 - 28 22
10. Лиллестрём 1:1 18 6 4 8 23 - 29 22
11. Стабек 18 5 5 8 18 - 23 20
12. Мьёндален 2:1 18 4 8 6 26 - 30 20
13. Ранхейм 2:3 18 5 3 10 20 - 32 18
14. Тромсё 1:1 18 5 3 10 20 - 36 18
15. Сарпсборг-08 17 2 8 7 18 - 24 14
16. Стрёмсгодсет 17 3 4 10 19 - 32 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Martin Ellingsen бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Эрик Тонне бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Джеймс Леке бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EXTRA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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