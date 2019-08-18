Норвегия: Типпелиген 2019
Тромсё
1:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Альфхейм Зрители: 3409
Лиллестрём
0:1
11' ПенальтиСмарасон Арнор
23' Желтая карточкаКрогстад Фредрик
59' Желтая карточкаTobias Sahlquist
74' Желтая карточкаТейлор Роберт
1:1
78' ГолSimen Wangberg
79' Желтая карточкаKristoffer Oedemarksbakken
25
Lasse
Nilsen
20
Барлоу
Эйдан
77
Fitim
Azemi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Lasse NilsenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Барлоу ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Fitim AzemiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Киппе ФродеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
18 Moses Ebiye
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
Ход матча
11'
0:1
23'
59'
74'
78'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
12 Удары в створ 5
-
12 Угловые 3
-
0 Офсайды 6
-
11 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Тромсё Последние 20 матчей: +7 =2 -11Русенборг 5:2 Тромсё Тромсё 2:2 Мьёндален Хёугесунн 5:1 Тромсё Тромсё 2:0 Сарпсборг-08
Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё
Лиллестрём Последние 20 матчей: +9 =2 -9Лиллестрём 3:2 Мьёндален Одд 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Оддевольд Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет
Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Лиллестрём 4:0 Тромсё Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Викинг Стабек 0:1 Лиллестрём Волеренга 0:3 Лиллестрём Квик Халден 1:4 Лиллестрём Лиллестрём 0:3 Одд Мьёндален 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Йеллеросен 1:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Лиллестрём 0:2 Мольде Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Лиллестрём: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Лиллестрём 1:0 Тромсё Кубок Лиллестрём 4:1 Тромсё Типпелиген Лиллестрём 2:0 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 2:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:4 Тромсё Типпелиген Лиллестрём 1:0 Тромсё Товарищеские матчи Лиллестрём 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 3:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Лиллестрём Типпелиген Тромсё 5:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 4:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:2 Лиллестрём Товарищеские матчи Лиллестрём 3:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:0 Лиллестрём Типпелиген Тромсё 0:0 Лиллестрём Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3:2
|18
|12
|3
|3
|42 - 18
|39
|2.
|Будё-Глимт
|17
|12
|2
|3
|40 - 26
|38
|3.
|Одд
|18
|10
|4
|4
|26 - 20
|34
|4.
|Русенборг
|18
|8
|5
|5
|27 - 22
|29
|5.
|Бранн
|1:2
|18
|8
|5
|5
|23 - 18
|29
|6.
|Волеренга
|1:2
|18
|7
|5
|6
|33 - 25
|26
|7.
|Хёугесунн
|2:1
|18
|6
|6
|6
|27 - 21
|24
|8.
|Кристиансунд
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|9.
|Викинг
|17
|6
|4
|7
|23 - 28
|22
|10.
|Лиллестрём
|1:1
|18
|6
|4
|8
|23 - 29
|22
|11.
|Стабек
|18
|5
|5
|8
|18 - 23
|20
|12.
|Мьёндален
|2:1
|18
|4
|8
|6
|26 - 30
|20
|13.
|Ранхейм
|2:3
|18
|5
|3
|10
|20 - 32
|18
|14.
|Тромсё
|1:1
|18
|5
|3
|10
|20 - 36
|18
|15.
|Сарпсборг-08
|17
|2
|8
|7
|18 - 24
|14
|16.
|Стрёмсгодсет
|17
|3
|4
|10
|19 - 32
|13
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