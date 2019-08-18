Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Тромсё
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион: Зрители: 3409
Лиллестрём
0'
0:1
11' Пенальти
Смарасон Арнор
23' Желтая карточка
Крогстад Фредрик
59' Желтая карточка
Tobias Sahlquist
74' Желтая карточка
Тейлор Роберт
1:1
78' Гол
Simen Wangberg
79' Желтая карточка
Kristoffer Oedemarksbakken
90'+2
1
Gudmund
Taksdal
Kongshavn
6
Пиринен
Юха
22
Simen
Wangberg
3
Антонсен
Кент-Аре
25
Lasse
Nilsen
18
Onni
Valakari
7
Педерсен
Мортен-Гамст
17
Бернтсен
Даниэль
20
Барлоу
Эйдан
11
Тейлор
Роберт
77
Fitim
Azemi
1
Марко
Марич
II
5
Simen
Rafn
4
Tobias
Sahlquist
6
Тамм
Йоонас
3
Микальсен
Симен
33
Aleksander
Melgalvis
23
Daniel
A.
Pedersen
14
Крогстад
Фредрик
17
Kristoffer
Oedemarksbakken
88
Смарасон
Арнор
10
Ольсен
Томас
Тромсё
4-2-3-1
Лиллестрём
4-4-1-1

Ход матча

11'
0:1
Смарасон Арнор
23'
 
Крогстад Фредрик
38'
Сокол Артём
Lasse Nilsen
 
59'
 
Tobias Sahlquist
66'
Bryan Rojas
Бернтсен Даниэль
 
74'
Тейлор Роберт
 
76'
Андерсен Магнус
Барлоу Эйдан
 
78'
Simen Wangberg
(Педерсен Мортен-Гамст)
1:1
79'
 
Kristoffer Oedemarksbakken
84'
 
Moses Ebiye
Ольсен Томас
86'
 
Sheriff Sinyan
Смарасон Арнор
90'
 
Mats Haakenstad
Kristoffer Oedemarksbakken

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 12 Удары в створ 5
  • 12 Угловые 3
  • 0 Офсайды 6
  • 11 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Тромсё Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Русенборг 5:2 Тромсё Тромсё 2:2 Мьёндален Хёугесунн 5:1 Тромсё Тромсё 2:0 Сарпсборг-08
Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё
Лиллестрём Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Лиллестрём 3:2 Мьёндален Одд 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Оддевольд Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет
Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Лиллестрём 4:0 Тромсё Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Викинг Стабек 0:1 Лиллестрём Волеренга 0:3 Лиллестрём Квик Халден 1:4 Лиллестрём Лиллестрём 0:3 Одд Мьёндален 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Йеллеросен 1:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Лиллестрём 0:2 Мольде Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём

Последние игры между собой

Тромсё: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Лиллестрём: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Лиллестрём 4:0 Тромсё Типпелиген Лиллестрём 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Лиллестрём Типпелиген Тромсё 2:1 Лиллестрём Типпелиген
Лиллестрём 1:0 Тромсё Кубок Лиллестрём 4:1 Тромсё Типпелиген Лиллестрём 2:0 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 2:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:4 Тромсё Типпелиген Лиллестрём 1:0 Тромсё Товарищеские матчи Лиллестрём 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 3:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Лиллестрём Типпелиген Тромсё 5:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 4:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:2 Лиллестрём Товарищеские матчи Лиллестрём 3:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:0 Лиллестрём Типпелиген Тромсё 0:0 Лиллестрём Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 3:2 18 12 3 3 42 - 18 39
2. Будё-Глимт 17 12 2 3 40 - 26 38
3. Одд 18 10 4 4 26 - 20 34
4. Русенборг 18 8 5 5 27 - 22 29
5. Бранн 1:2 18 8 5 5 23 - 18 29
6. Волеренга 1:2 18 7 5 6 33 - 25 26
7. Хёугесунн 2:1 18 6 6 6 27 - 21 24
8. Кристиансунд 18 6 5 7 20 - 21 23
9. Викинг 17 6 4 7 23 - 28 22
10. Лиллестрём 1:1 18 6 4 8 23 - 29 22
11. Стабек 18 5 5 8 18 - 23 20
12. Мьёндален 2:1 18 4 8 6 26 - 30 20
13. Ранхейм 2:3 18 5 3 10 20 - 32 18
14. Тромсё 1:1 18 5 3 10 20 - 36 18
15. Сарпсборг-08 17 2 8 7 18 - 24 14
16. Стрёмсгодсет 17 3 4 10 19 - 32 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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