Норвегия: Первый дивизион 2019

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Санднес
1:2
Второй тайм: 88'

Стадион:
Ерв
0'
1:0
14' Гол
Kent Haavard Eriksen
1:1
16' Гол
Alexander Dang
38' Желтая карточка
Kent Haavard Eriksen
43' Желтая карточка
Лаасконен Йоханнес
1:2
46' Гол
Alexander Dang
67' Желтая карточка
Богданович Ясмин
71' Желтая карточка
Peter Reinhardsen
73' Желтая карточка
Вихманн Матиас
88'
1
Сальгрен
Саку-Пекка
4
Axel
Kryger
14
Akinsola
Akinyemi
22
Богданович
Ясмин
17
Ingvald
Halgunset
20
Adrian
Berntsen
6
Christian
Landu
Landu
8
Лаасконен
Йоханнес
9
Угвуаду
Оньекачи
30
Kent
Haavard
Eriksen
15
Vegard
Oestraat
Erlien
20
Oeystein
Oevretveit
4
Espen
Knudsen
7
Simon
Andreas
Larsen
I
3
Bjoernar
Hove
2
Torje
Wichne
11
Daniel
Aase
6
Вихманн
Матиас
98
Michael
Baidoo
19
Kristoffer
Toennessen
22
Alexander
Dang
27
Анене
Чума
Санднес
4-3-3
Ерв
3-5-2

Ход матча

14'
Kent Haavard Eriksen
1:0
16'
1:1
Alexander Dang
(Kristoffer Toennessen)
38'
Kent Haavard Eriksen
 
43'
Лаасконен Йоханнес
 
46'
1:2
Alexander Dang
46'
 
Peter Reinhardsen
Bjoernar Hove
53'
Markus Vassoy Nilsen
Сальгрен Саку-Пекка
 
67'
Богданович Ясмин
 
71'
 
Peter Reinhardsen
73'
 
Вихманн Матиас
74'
 
Thomas Zernichow
Michael Baidoo
79'
Matteo Vallotto
Vegard Oestraat Erlien
 

Предыдущие игры

Санднес Последние 20 матчей: +8 =5 -7
КФУМ 3:0 Санднес Санднес 0:2 Хам-Кам Нутодден 0:4 Санднес Санднес 2:0 Улленсакер-Киса
Олесунн 3:1 Санднес Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес Хёугесунн 2:2 Санднес Санднес 1:2 Конгсвингер Скейд 0:0 Санднес Вард Хёугесунн 0:2 Санднес Рёуфосс 2:5 Санднес Санднес 2:4 Саннефьёрд Хам-Кам 2:3 Санднес Мадла 0:2 Санднес Санднес 2:3 КФУМ Санднес 2:0 Старт Стрёммен 0:0 Санднес Санднес 0:0 Нест-Сотра
Ерв Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Ерв 1:0 Хам-Кам Стрёммен 3:1 Ерв Ерв 1:1 Согндаль Рёуфосс 4:2 Ерв
Ерв 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 4:1 Ерв Ерв 0:0 Санднес Тромсдален 1:3 Ерв Хам-Кам 2:2 Ерв Ерв 0:0 Олесунн Ерв 1:2 Саннефьёрд Старт 3:2 Ерв Ерв 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 5:0 Ерв Флеккерёй 1:2 Ерв Конгсвингер 1:1 Ерв Ерв 3:1 Нутодден Скейд 0:0 Ерв Ерв 1:1 Стрёммен Ерв 0:1 Старт

Последние игры между собой

Санднес: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 4
Ерв: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 0
Ерв 0:0 Санднес Первый дивизион Ерв 1:1 Санднес Первый дивизион Санднес 0:0 Ерв Первый дивизион Ерв 2:0 Санднес Первый дивизион
Санднес 0:3 Ерв Первый дивизион Ерв 2:0 Санднес Первый дивизион Санднес 0:1 Ерв Первый дивизион Ерв 0:0 Санднес Первый дивизион Санднес 2:2 Ерв Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 18 15 2 1 38 - 14 47
2. Старт 2:0 18 12 2 4 33 - 19 38
3. Саннефьёрд 18 11 5 2 30 - 19 38
4. Рёуфосс 4:2 18 10 1 7 34 - 35 31
5. КФУМ 18 9 4 5 39 - 29 31
6. Согндаль 18 8 3 7 36 - 29 27
7. Конгсвингер 0:3 18 8 3 7 19 - 20 27
8. Нест-Сотра 3:0 18 7 5 6 25 - 19 26
9. Санднес 1:2 18 6 5 7 27 - 26 23
10. Ерв 2:1 18 5 7 6 22 - 29 22
11. Улленсакер-Киса 2:4 18 6 3 9 32 - 29 21
12. Хам-Кам 18 5 5 8 20 - 25 20
13. Стрёммен 1:1 18 3 7 8 18 - 27 16
14. Скейд 18 3 6 9 20 - 26 15
15. Нутодден 1:1 18 4 2 12 21 - 33 14
16. Тромсдален 0:2 18 1 2 15 21 - 56 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Лаасконен Йоханнес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Kent Haavard Eriksen получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Alexander Dang бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Kent Haavard Eriksen бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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