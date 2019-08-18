Норвегия: Первый дивизион 2019
1:0
14' ГолKent Haavard Eriksen
1:1
16' ГолAlexander Dang
38' Желтая карточкаKent Haavard Eriksen
43' Желтая карточкаЛаасконен Йоханнес
1:2
46' ГолAlexander Dang
67' Желтая карточкаБогданович Ясмин
71' Желтая карточкаPeter Reinhardsen
73' Желтая карточкаВихманн Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Bengt Saeternes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Анене ЧумаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
Ход матча
14'
16'
46'
1:2
67'
73'
Предыдущие игры
Санднес Последние 20 матчей: +8 =5 -7КФУМ 3:0 Санднес Санднес 0:2 Хам-Кам Нутодден 0:4 Санднес Санднес 2:0 Улленсакер-Киса
Олесунн 3:1 Санднес Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес Хёугесунн 2:2 Санднес Санднес 1:2 Конгсвингер Скейд 0:0 Санднес Вард Хёугесунн 0:2 Санднес Рёуфосс 2:5 Санднес Санднес 2:4 Саннефьёрд Хам-Кам 2:3 Санднес Мадла 0:2 Санднес Санднес 2:3 КФУМ Санднес 2:0 Старт Стрёммен 0:0 Санднес Санднес 0:0 Нест-Сотра
Ерв Последние 20 матчей: +5 =7 -8Ерв 1:0 Хам-Кам Стрёммен 3:1 Ерв Ерв 1:1 Согндаль Рёуфосс 4:2 Ерв
Последние игры между собой
Санднес: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 4
Ерв: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|18
|15
|2
|1
|38 - 14
|47
|2.
|Старт
|2:0
|18
|12
|2
|4
|33 - 19
|38
|3.
|Саннефьёрд
|18
|11
|5
|2
|30 - 19
|38
|4.
|Рёуфосс
|4:2
|18
|10
|1
|7
|34 - 35
|31
|5.
|КФУМ
|18
|9
|4
|5
|39 - 29
|31
|6.
|Согндаль
|18
|8
|3
|7
|36 - 29
|27
|7.
|Конгсвингер
|0:3
|18
|8
|3
|7
|19 - 20
|27
|8.
|Нест-Сотра
|3:0
|18
|7
|5
|6
|25 - 19
|26
|9.
|Санднес
|1:2
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|10.
|Ерв
|2:1
|18
|5
|7
|6
|22 - 29
|22
|11.
|Улленсакер-Киса
|2:4
|18
|6
|3
|9
|32 - 29
|21
|12.
|Хам-Кам
|18
|5
|5
|8
|20 - 25
|20
|13.
|Стрёммен
|1:1
|18
|3
|7
|8
|18 - 27
|16
|14.
|Скейд
|18
|3
|6
|9
|20 - 26
|15
|15.
|Нутодден
|1:1
|18
|4
|2
|12
|21 - 33
|14
|16.
|Тромсдален
|0:2
|18
|1
|2
|15
|21 - 56
|5
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