Норвегия: Первый дивизион 2019
Нест-Сотра
3:0
Второй тайм: 90'
Стадион: Ааготнес
Конгсвингер
22' Желтая карточкаIzuchukwu Anthony
29' Желтая карточкаЛюндал Мартин
1:0
56' ГолBjarte Haugsdal
2:0
59' ГолErland Hustad
62' Желтая карточкаFredrik Mani Paalerud
3:0
81' ГолAune Selland Heggeboe
85' Желтая карточкаElmin Nurkic
68
Elmin
Nurkic
21
Mads
Sande
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Elmin NurkicЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Senai HagosНападающий
-
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 MarlinhoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
Ход матча
29'
56'
1:0
59'
2:0
81'
85'
Предыдущие игры
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +8 =5 -7Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден
Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль Нест-Сотра 0:1 Старт Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Санднес 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс
Конгсвингер Последние 20 матчей: +10 =3 -7Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Старт 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Скейд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер
Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер
Последние игры между собой
Нест-Сотра: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Конгсвингер: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|18
|15
|2
|1
|38 - 14
|47
|2.
|Старт
|2:0
|18
|12
|2
|4
|33 - 19
|38
|3.
|Саннефьёрд
|18
|11
|5
|2
|30 - 19
|38
|4.
|Рёуфосс
|4:2
|18
|10
|1
|7
|34 - 35
|31
|5.
|КФУМ
|18
|9
|4
|5
|39 - 29
|31
|6.
|Согндаль
|18
|8
|3
|7
|36 - 29
|27
|7.
|Конгсвингер
|0:3
|18
|8
|3
|7
|19 - 20
|27
|8.
|Нест-Сотра
|3:0
|18
|7
|5
|6
|25 - 19
|26
|9.
|Санднес
|1:2
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|10.
|Ерв
|2:1
|18
|5
|7
|6
|22 - 29
|22
|11.
|Улленсакер-Киса
|2:4
|18
|6
|3
|9
|32 - 29
|21
|12.
|Хам-Кам
|18
|5
|5
|8
|20 - 25
|20
|13.
|Стрёммен
|1:1
|18
|3
|7
|8
|18 - 27
|16
|14.
|Скейд
|18
|3
|6
|9
|20 - 26
|15
|15.
|Нутодден
|1:1
|18
|4
|2
|12
|21 - 33
|14
|16.
|Тромсдален
|0:2
|18
|1
|2
|15
|21 - 56
|5
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