Норвегия: Первый дивизион 2019

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Нест-Сотра
3:0
Второй тайм: 90'

Стадион:
Конгсвингер
0'
22' Желтая карточка
Izuchukwu Anthony
29' Желтая карточка
Люндал Мартин
1:0
56' Гол
Bjarte Haugsdal
2:0
59' Гол
Erland Hustad
62' Желтая карточка
Fredrik Mani Paalerud
3:0
81' Гол
Aune Selland Heggeboe
85' Желтая карточка
Elmin Nurkic
90'
1
Фей
Рензе
3
Daniel
Arrocha
26
Izuchukwu
Anthony
68
Elmin
Nurkic
5
Bjarte
Haugsdal
6
Peter
Soerensen
Nergaard
21
Mads
Sande
29
Kristoffer
Nesse
Stephensen
7
Jo
Sondre
Aas
4
Jonas
Hestetun
10
Erland
Hustad
30
Аамада
Али
2
Fredrik
Mani
Paalerud
3
Скагестад
Эдвард
6
Яласто
Вилле
19
Люндал
Мартин
8
Dong-Wan
Gang
23
Martin
Tangen
Vinjor
27
Н'Гуэмо
Ландри
15
Marlinho
7
Gyu-Hwan
Lee
9
Adem
Gueven
Нест-Сотра
3-4-1-2
Конгсвингер
4-3-1-2

Ход матча

22'
Izuchukwu Anthony
 
29'
 
Люндал Мартин
56'
Bjarte Haugsdal
(Erland Hustad)
1:0
59'
Erland Hustad
(Bjarte Haugsdal)
2:0
62'
 
Fredrik Mani Paalerud
66'
 
Markus Aanesland
Marlinho
66'
 
Harald Holter
Martin Tangen Vinjor
68'
Aune Selland Heggeboe
Erland Hustad
 
78'
 
Christian Roeer
Н'Гуэмо Ландри
80'
Senai Hagos
Peter Soerensen Nergaard
 
81'
Aune Selland Heggeboe
(Senai Hagos)
3:0
84'
Thor Kristian Oekland
Kristoffer Nesse Stephensen
 
85'
Elmin Nurkic
 

Предыдущие игры

Нест-Сотра Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден
Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль Нест-Сотра 0:1 Старт Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Санднес 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс
Конгсвингер Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Старт 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Скейд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер
Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер

Последние игры между собой

Нест-Сотра: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Конгсвингер: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Первый дивизион Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 2:2 Конгсвингер Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 18 15 2 1 38 - 14 47
2. Старт 2:0 18 12 2 4 33 - 19 38
3. Саннефьёрд 18 11 5 2 30 - 19 38
4. Рёуфосс 4:2 18 10 1 7 34 - 35 31
5. КФУМ 18 9 4 5 39 - 29 31
6. Согндаль 18 8 3 7 36 - 29 27
7. Конгсвингер 0:3 18 8 3 7 19 - 20 27
8. Нест-Сотра 3:0 18 7 5 6 25 - 19 26
9. Санднес 1:2 18 6 5 7 27 - 26 23
10. Ерв 2:1 18 5 7 6 22 - 29 22
11. Улленсакер-Киса 2:4 18 6 3 9 32 - 29 21
12. Хам-Кам 18 5 5 8 20 - 25 20
13. Стрёммен 1:1 18 3 7 8 18 - 27 16
14. Скейд 18 3 6 9 20 - 26 15
15. Нутодден 1:1 18 4 2 12 21 - 33 14
16. Тромсдален 0:2 18 1 2 15 21 - 56 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    29'
    Люндал Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Izuchukwu Anthony получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aagotnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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