Норвегия: Типпелиген 2019
Волеренга
1:2
Второй тайм: 89'
Стадион: Intility Arena Зрители: 7320
Хёугесунн
1:0
2' ГолШала Херолинд
34' Желтая карточкаKevin Martin Krygaard
1:1
48' ГолNiklas Sandberg I
52' Желтая карточкаБьердаль Йохан-Ледре
54' Желтая карточкаТронстад Сондре
1:2
64' ГолKristoffer Velde
84' Желтая карточкаНесберг Иван
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
14
Абу
Мохаммед
26
Доннум
Арон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
-
14 Абу МохаммедПолузащитник
-
26 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Амин НуриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Хорн МайерПолузащитник
-
11 Финне БорНападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Нападающий
-
20 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Frank Stople
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
2'
48'
54'
64'
1:2
84'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Волеренга Последние 20 матчей: +9 =5 -6Стабек 1:1 Волеренга Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд Волеренга 6:0 Будё-Глимт
Хёугесунн 1:4 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Берум 5:3 Волеренга Русенборг 3:0 Волеренга Волеренга 4:1 ХИК Волеренга 0:3 Лиллестрём Эйдсвольд 0:5 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:5 Волеренга Викинг 1:1 Волеренга Фааберг 0:3 Волеренга Волеренга 1:0 Одд Бранн 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Тромсё Мольде 4:1 Волеренга Кристиансунд 2:0 Волеренга
Хёугесунн Последние 20 матчей: +9 =6 -5ПСВ 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Ранхейм Хёугесунн 0:1 ПСВ Стабек 1:1 Хёугесунн
Штурм 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Штурм Хёугесунн 5:1 Клифтонвилл Хёугесунн 5:1 Тромсё Клифтонвилл 0:1 Хёугесунн Викинг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:4 Волеренга Хёугесунн 2:0 Стрёммен Одд 3:1 Хёугесунн Брюне 2:6 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Бранн Хёугесунн 2:2 Санднес Мьёндален 1:4 Хёугесунн Сутра 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Русенборг 0:2 Хёугесунн
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Хёугесунн 4:3 Волеренга Типпелиген Хёугесунн 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:0 Хёугесунн Типпелиген Волеренга 4:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Волеренга Типпелиген Хёугесунн 4:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:1 Хёугесунн Типпелиген Волеренга 3:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Волеренга Типпелиген Хёугесунн 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 5:2 Хёугесунн Типпелиген Волеренга 1:0 Хёугесунн Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3:2
|18
|12
|3
|3
|42 - 18
|39
|2.
|Будё-Глимт
|17
|12
|2
|3
|40 - 26
|38
|3.
|Одд
|18
|10
|4
|4
|26 - 20
|34
|4.
|Русенборг
|18
|8
|5
|5
|27 - 22
|29
|5.
|Бранн
|1:2
|18
|8
|5
|5
|23 - 18
|29
|6.
|Волеренга
|1:2
|18
|7
|5
|6
|33 - 25
|26
|7.
|Хёугесунн
|2:1
|18
|6
|6
|6
|27 - 21
|24
|8.
|Кристиансунд
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|9.
|Викинг
|17
|6
|4
|7
|23 - 28
|22
|10.
|Лиллестрём
|1:1
|18
|6
|4
|8
|23 - 29
|22
|11.
|Стабек
|18
|5
|5
|8
|18 - 23
|20
|12.
|Мьёндален
|2:1
|18
|4
|8
|6
|26 - 30
|20
|13.
|Ранхейм
|2:3
|18
|5
|3
|10
|20 - 32
|18
|14.
|Тромсё
|1:1
|18
|5
|3
|10
|20 - 36
|18
|15.
|Сарпсборг-08
|17
|2
|8
|7
|18 - 24
|14
|16.
|Стрёмсгодсет
|17
|3
|4
|10
|19 - 32
|13
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