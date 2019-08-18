Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Волеренга
1:2
Второй тайм: 89'

Стадион: Зрители: 7320
Хёугесунн
0'
1:0
2' Гол
Шала Херолинд
34' Желтая карточка
Kevin Martin Krygaard
1:1
48' Гол
Niklas Sandberg I
52' Желтая карточка
Бьердаль Йохан-Ледре
54' Желтая карточка
Тронстад Сондре
1:2
64' Гол
Kristoffer Velde
84' Желтая карточка
Несберг Иван
89'
13
Клаессон
Кристоффер
18
Дале
Кристиан
3
Бьердаль
Йохан-Ледре
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
8
Леквен
Магнус
14
Абу
Мохаммед
26
Доннум
Арон
10
Вильяльмссон
Маттиас
6
Шала
Херолинд
9
Джордж
Майрон
12
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
5
Хансен
Беньямин
2
Бергквист
Даг
23
Thore
Pedersen
34
Kevin
Martin
Krygaard
8
Тронстад
Сондре
16
Лейте
Бруно
10
Niklas
Sandberg
I
20
Коне
Ибраима
33
Kristoffer
Velde
Волеренга
4-2-3-1
Хёугесунн
4-3-3

Ход матча

2'
Шала Херолинд
(Вильяльмссон Маттиас)
1:0
34'
 
Kevin Martin Krygaard
48'
1:1
Niklas Sandberg I
52'
Бьердаль Йохан-Ледре
 
54'
 
Тронстад Сондре
58'
Финне Бор
Абу Мохаммед
 
64'
1:2
Kristoffer Velde
(Коне Ибраима)
69'
Вега Дейвер
Вильяльмссон Маттиас
 
73'
 
Самуэльсен Мартин
Коне Ибраима
74'
Хорн Майер
Шала Херолинд
 
80'
 
Гринхейм Кристиан
Kevin Martin Krygaard
84'
Несберг Иван
 
86'
 
Воге-Нильсен Йоаким
Niklas Sandberg I

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Волеренга Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Стабек 1:1 Волеренга Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд Волеренга 6:0 Будё-Глимт
Хёугесунн 1:4 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Берум 5:3 Волеренга Русенборг 3:0 Волеренга Волеренга 4:1 ХИК Волеренга 0:3 Лиллестрём Эйдсвольд 0:5 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:5 Волеренга Викинг 1:1 Волеренга Фааберг 0:3 Волеренга Волеренга 1:0 Одд Бранн 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Тромсё Мольде 4:1 Волеренга Кристиансунд 2:0 Волеренга
Хёугесунн Последние 20 матчей: +9 =6 -5
ПСВ 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Ранхейм Хёугесунн 0:1 ПСВ Стабек 1:1 Хёугесунн
Штурм 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Штурм Хёугесунн 5:1 Клифтонвилл Хёугесунн 5:1 Тромсё Клифтонвилл 0:1 Хёугесунн Викинг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:4 Волеренга Хёугесунн 2:0 Стрёммен Одд 3:1 Хёугесунн Брюне 2:6 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Бранн Хёугесунн 2:2 Санднес Мьёндален 1:4 Хёугесунн Сутра 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Русенборг 0:2 Хёугесунн

Последние игры между собой

Волеренга: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Хёугесунн 1:4 Волеренга Типпелиген Хёугесунн 1:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Хёугесунн Типпелиген Волеренга 3:0 Хёугесунн Типпелиген
Хёугесунн 4:3 Волеренга Типпелиген Хёугесунн 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:0 Хёугесунн Типпелиген Волеренга 4:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Волеренга Типпелиген Хёугесунн 4:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:1 Хёугесунн Типпелиген Волеренга 3:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Волеренга Типпелиген Хёугесунн 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 5:2 Хёугесунн Типпелиген Волеренга 1:0 Хёугесунн Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 3:2 18 12 3 3 42 - 18 39
2. Будё-Глимт 17 12 2 3 40 - 26 38
3. Одд 18 10 4 4 26 - 20 34
4. Русенборг 18 8 5 5 27 - 22 29
5. Бранн 1:2 18 8 5 5 23 - 18 29
6. Волеренга 1:2 18 7 5 6 33 - 25 26
7. Хёугесунн 2:1 18 6 6 6 27 - 21 24
8. Кристиансунд 18 6 5 7 20 - 21 23
9. Викинг 17 6 4 7 23 - 28 22
10. Лиллестрём 1:1 18 6 4 8 23 - 29 22
11. Стабек 18 5 5 8 18 - 23 20
12. Мьёндален 2:1 18 4 8 6 26 - 30 20
13. Ранхейм 2:3 18 5 3 10 20 - 32 18
14. Тромсё 1:1 18 5 3 10 20 - 36 18
15. Сарпсборг-08 17 2 8 7 18 - 24 14
16. Стрёмсгодсет 17 3 4 10 19 - 32 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Kevin Martin Krygaard получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Шала Херолинд бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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