Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Викинг
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 6822
Стрёмсгодсет
0'
1:0
7' Гол
Торстейнбё Фредерик
28' Желтая карточка
Хансен Мартин
37' Желтая карточка
Jakob Glesnes
2:0
37' Пенальти
Хёйланд Томми
59' Желтая карточка
Фридйонссон Самуэль
3:0
77' Гол
Хёйланд Томми
4:0
83' Гол
Adrian Pereira
90'+5
1
Эустбё
Ивен
9
Торстейнбё
Фредерик
4
Tord
Johnsen
Salte
3
Viljar
Vevatne
30
Adrian
Pereira
27
Фридйонссон
Самуэль
24
Kristoffer
Loekberg
28
Торстведт
Кристиан
20
Ylldren
Ibrahimaj
10
Хёйланд
Томми
11
Трипич
Златко
35
Хансен
Мартин
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Jakob
Glesnes
4
Tchamba
Bangou
22
Prosper
Mendy
42
Jack
Ipalibo
8
Johan
Hove
7
Стенгель
Херман
20
Mikkel
Maigaard
11
Токстад
Кристоффер
10
Moses
Mawa
Викинг
4-3-3
Стрёмсгодсет
4-1-2-1-2

Ход матча

7'
Торстейнбё Фредерик
(Ylldren Ibrahimaj)
1:0
28'
 
Хансен Мартин
37'
 
Jakob Glesnes
37'
Хёйланд Томми
2:0
54'
 
Сальвесен Ларс-Йорген
Jack Ipalibo
59'
Фридйонссон Самуэль
 
68'
 
Mustapha Fofana
Токстад Кристоффер
70'
Бютюки Зюмер
Ylldren Ibrahimaj
 
75'
 
Парр Джонатан
Prosper Mendy
77'
Хёйланд Томми
(Эустбё Ивен)
3:0
78'
Johnny Furdal
Торстведт Кристиан
 
82'
Even Oestensen
Трипич Златко
 
83'
Adrian Pereira
4:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 2:1 Викинг Викинг 0:2 Мольде Русенборг 5:1 Викинг
Викинг 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Викинг Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг Лиллестрём 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт Хинна 1:4 Викинг Мольде 5:1 Викинг Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Викинг 1:1 Волеренга Фрёйланд 1:3 Викинг Ранхейм 5:2 Викинг Одд 1:0 Викинг
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек
Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн

Последние игры между собой

Викинг: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Стрёмсгодсет: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:2 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Викинг Типпелиген
Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:1 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 0:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 18 12 3 3 42 - 18 39
2. Будё-Глимт 17 12 2 3 40 - 26 38
3. Одд 18 10 4 4 26 - 20 34
4. Русенборг 18 8 5 5 27 - 22 29
5. Бранн 18 8 5 5 23 - 18 29
6. Волеренга 18 7 5 6 33 - 25 26
7. Викинг 18 7 4 7 27 - 28 25
8. Хёугесунн 18 6 6 6 27 - 21 24
9. Кристиансунд 18 6 5 7 20 - 21 23
10. Лиллестрём 18 6 4 8 23 - 29 22
11. Стабек 18 5 5 8 18 - 23 20
12. Мьёндален 18 4 8 6 26 - 30 20
13. Ранхейм 18 5 3 10 20 - 32 18
14. Тромсё 18 5 3 10 20 - 36 18
15. Сарпсборг-08 17 2 8 7 18 - 24 14
16. Стрёмсгодсет 18 3 4 11 19 - 36 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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