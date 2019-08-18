Норвегия: Типпелиген 2019
Викинг
4:0
Конец матча
Стадион: SR-Bank Arena Зрители: 6822
Стрёмсгодсет
1:0
7' ГолТорстейнбё Фредерик
28' Желтая карточкаХансен Мартин
37' Желтая карточкаJakob Glesnes
2:0
37' ПенальтиХёйланд Томми
59' Желтая карточкаФридйонссон Самуэль
3:0
77' ГолХёйланд Томми
4:0
83' ГолAdrian Pereira
42
Jack
Ipalibo
10
Moses
Mawa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Саетра Ларс
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
Ход матча
7'
28'
37'
37'
2:0
77'
3:0
83'
4:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 8
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: +8 =4 -8Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 2:1 Викинг Викинг 0:2 Мольде Русенборг 5:1 Викинг
Викинг 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Викинг Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг Лиллестрём 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт Хинна 1:4 Викинг Мольде 5:1 Викинг Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Викинг 1:1 Волеренга Фрёйланд 1:3 Викинг Ранхейм 5:2 Викинг Одд 1:0 Викинг
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +5 =4 -11Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек
Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн
Последние игры между собой
Викинг: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Стрёмсгодсет: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:1 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 0:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|18
|12
|3
|3
|42 - 18
|39
|2.
|Будё-Глимт
|17
|12
|2
|3
|40 - 26
|38
|3.
|Одд
|18
|10
|4
|4
|26 - 20
|34
|4.
|Русенборг
|18
|8
|5
|5
|27 - 22
|29
|5.
|Бранн
|18
|8
|5
|5
|23 - 18
|29
|6.
|Волеренга
|18
|7
|5
|6
|33 - 25
|26
|7.
|Викинг
|18
|7
|4
|7
|27 - 28
|25
|8.
|Хёугесунн
|18
|6
|6
|6
|27 - 21
|24
|9.
|Кристиансунд
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|10.
|Лиллестрём
|18
|6
|4
|8
|23 - 29
|22
|11.
|Стабек
|18
|5
|5
|8
|18 - 23
|20
|12.
|Мьёндален
|18
|4
|8
|6
|26 - 30
|20
|13.
|Ранхейм
|18
|5
|3
|10
|20 - 32
|18
|14.
|Тромсё
|18
|5
|3
|10
|20 - 36
|18
|15.
|Сарпсборг-08
|17
|2
|8
|7
|18 - 24
|14
|16.
|Стрёмсгодсет
|18
|3
|4
|11
|19 - 36
|13
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