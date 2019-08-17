Швеция: Суперэттан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2019
Эргрюте ФФ
0:0
Первый тайм: 20'
Мьельбю
0' 20'
1
Андерссон
Фредрик
23
David
Engstroem
15
Oliver
Stanisic
5
Ланс
Антон
29
Danny
Ervik
20
Веде
Калле
6
Hannes
Sahlin-Gustavsson
17
Alexander
Bernhardsson
11
Gustav
Ludwigson
18
Melvin
Frithzell
Аффан
Амин
13
Carljohan
Eriksson
I
2
Терзич
Ади
4
Max
Watson
6
Jesper
Loefgren
5
Джазе
Моханад
9
Joel
Nilsson
12
David
Loefquist
7
Viktor
Gustafson
8
Bubacarr
Jobe
29
Michael
Omoh
16
Jacob
Bergstroem
Эргрюте ФФ
3-4-3
Мьельбю
4-4-1-1

Предыдущие игры

Эргрюте ФФ Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Варберг БоИС 1:2 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Эргрюте ФФ
Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Броммапойкарна 0:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:0 ГАИС Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Сюрианска Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ
Мьельбю Последние 20 матчей: +12 =2 -6
ГАИС 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Норрбю Браге 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:0 Хальмстад
Фрей 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:2 Браге Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю

Последние игры между собой

Эргрюте ФФ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мьельбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Мьельбю 0:0 20 12 3 5 26 - 18 39
2. Варберг БоИС 19 11 4 4 33 - 21 37
3. Йёнчёпинг 20 11 4 5 36 - 17 37
4. Браге 19 11 3 5 32 - 16 36
5. Эргрюте ФФ 0:0 20 9 6 5 26 - 19 33
6. Норрбю 0:0 20 8 7 5 25 - 23 31
7. Далкурд 19 8 3 8 24 - 30 27
8. Хальмстад 20 8 3 9 25 - 24 27
9. Дегерфорс 19 7 4 8 25 - 23 25
10. Вестерос СК 20 5 9 6 28 - 23 24
11. Сюрианска 0:0 20 6 5 9 21 - 32 23
12. Треллеборг 19 5 7 7 22 - 25 22
13. ГАИС 19 5 4 10 15 - 28 19
14. Фрей 20 3 7 10 21 - 39 16
15. Броммапойкарна 19 3 6 10 24 - 32 15
16. Эстер 19 2 9 8 16 - 29 15
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...