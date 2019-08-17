Швеция: Суперэттан 2019
Эргрюте ФФ
0:0
Первый тайм: 20'
Мьельбю
29
Danny
Ervik
20
Веде
Калле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Danny ErvikПолузащитник
-
20 Веде КаллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Oskar Blank
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Michael OmohПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Предыдущие игры
Эргрюте ФФ Последние 20 матчей: +9 =5 -6Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Варберг БоИС 1:2 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Эргрюте ФФ
Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Броммапойкарна 0:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:0 ГАИС Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Сюрианска Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ
Мьельбю Последние 20 матчей: +12 =2 -6ГАИС 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Норрбю Браге 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:0 Хальмстад
Фрей 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:2 Браге Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю
Последние игры между собой
Эргрюте ФФ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мьельбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|0:0
|20
|12
|3
|5
|26 - 18
|39
|2.
|Варберг БоИС
|19
|11
|4
|4
|33 - 21
|37
|3.
|Йёнчёпинг
|20
|11
|4
|5
|36 - 17
|37
|4.
|Браге
|19
|11
|3
|5
|32 - 16
|36
|5.
|Эргрюте ФФ
|0:0
|20
|9
|6
|5
|26 - 19
|33
|6.
|Норрбю
|0:0
|20
|8
|7
|5
|25 - 23
|31
|7.
|Далкурд
|19
|8
|3
|8
|24 - 30
|27
|8.
|Хальмстад
|20
|8
|3
|9
|25 - 24
|27
|9.
|Дегерфорс
|19
|7
|4
|8
|25 - 23
|25
|10.
|Вестерос СК
|20
|5
|9
|6
|28 - 23
|24
|11.
|Сюрианска
|0:0
|20
|6
|5
|9
|21 - 32
|23
|12.
|Треллеборг
|19
|5
|7
|7
|22 - 25
|22
|13.
|ГАИС
|19
|5
|4
|10
|15 - 28
|19
|14.
|Фрей
|20
|3
|7
|10
|21 - 39
|16
|15.
|Броммапойкарна
|19
|3
|6
|10
|24 - 32
|15
|16.
|Эстер
|19
|2
|9
|8
|16 - 29
|15
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