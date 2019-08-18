Швеция: Суперэттан 2019
16' Желтая карточкаHaris Cirak
1:0
30' ГолBesard Sabovic
2:0
33' ГолAhmed Awad
44' Желтая карточкаЛаван Равез
3:0
52' ГолAhmed Awad
80' Желтая карточкаДиллан Исмаил
30
Filip
Anger
11
Сисей
Йозеф
10
Ahmed
Awad
80
Арин
Франк
24
Evaldo
Neto
11
Бом
Карл
16
Haris
Cirak
- Основной состав
-
30 Filip AngerВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ahmed AwadПолузащитник
-
80 Арин ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Adil Kizil
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Evaldo NetoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бом КарлПолузащитник
-
16 Haris CirakПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
13 Nuha Jatta
-
22 Aiden Harvey
-
-
14 Aaron Drinan
Ход матча
16'
30'
1:0
33'
2:0
44'
52'
3:0
80'
Предыдущие игры
Далкурд Последние 20 матчей: +8 =3 -9Хальмстад 2:0 Далкурд Далкурд 0:2 Йёнчёпинг Вестерос СК 1:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС
ГАИС 1:5 Далкурд Далкурд 1:6 Вестерос СК Фрей 1:3 Далкурд Далкурд 1:0 Хальмстад Норрбю 0:0 Далкурд Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Дегерфорс 1:2 Далкурд Далкурд 1:3 Браге Варберг БоИС 2:0 Далкурд Далкурд 4:1 Сюрианска Треллеборг 2:0 Далкурд Далкурд 2:1 Мьельбю Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Далкурд 0:4 Броммапойкарна Эстер 0:0 Далкурд Хаммарбю 3:1 Далкурд
ГАИС Последние 20 матчей: +6 =4 -10ГАИС 1:2 Мьельбю Эстер 2:1 ГАИС ГАИС 0:1 Сюрианска ГАИС 1:0 Норрбю
Последние игры между собой
Далкурд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
ГАИС: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|20
|12
|3
|5
|27 - 19
|39
|2.
|Варберг БоИС
|19
|11
|4
|4
|33 - 21
|37
|3.
|Йёнчёпинг
|20
|11
|4
|5
|36 - 17
|37
|4.
|Браге
|19
|11
|3
|5
|32 - 16
|36
|5.
|Эргрюте ФФ
|20
|9
|6
|5
|27 - 20
|33
|6.
|Норрбю
|20
|8
|7
|5
|29 - 27
|31
|7.
|Далкурд
|3:0
|20
|9
|3
|8
|27 - 30
|30
|8.
|Хальмстад
|20
|8
|3
|9
|25 - 24
|27
|9.
|Дегерфорс
|20
|7
|5
|8
|27 - 25
|26
|10.
|Вестерос СК
|20
|5
|9
|6
|28 - 23
|24
|11.
|Сюрианска
|20
|6
|5
|9
|25 - 36
|23
|12.
|Треллеборг
|20
|5
|8
|7
|24 - 27
|23
|13.
|ГАИС
|0:3
|20
|5
|4
|11
|15 - 31
|19
|14.
|Фрей
|20
|3
|7
|10
|21 - 39
|16
|15.
|Броммапойкарна
|19
|3
|6
|10
|24 - 32
|15
|16.
|Эстер
|19
|2
|9
|8
|16 - 29
|15
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