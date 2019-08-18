Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Далкурд
3:0
Второй тайм: 90+'
ГАИС
0'
16' Желтая карточка
Haris Cirak
1:0
30' Гол
Besard Sabovic
2:0
33' Гол
Ahmed Awad
44' Желтая карточка
Лаван Равез
3:0
52' Гол
Ahmed Awad
80' Желтая карточка
Диллан Исмаил
90'+3
30
Filip
Anger
14
Маквей
Кристофер
6
Robin
Tranberg
4
Диллан
Исмаил
33
Irfan
Jasarevic
25
Malkolm
Moenza
11
Сисей
Йозеф
24
Besard
Sabovic
7
Лаван
Равез
10
Ahmed
Awad
80
Арин
Франк
30
Юханссон
Марко
24
Evaldo
Neto
6
Carl
Nystroem
3
August
Wangberg
4
Alexander
Angelin
11
Бом
Карл
16
Haris
Cirak
7
Marcus
Berg
I
10
Leonard
Pllana
19
Maans
Saebboe
9
Paulo
Marcelo
Далкурд
5-3-1-1
ГАИС
4-4-2

Ход матча

16'
 
Haris Cirak
30'
Besard Sabovic
1:0
33'
Ahmed Awad
2:0
44'
Лаван Равез
 
52'
Ahmed Awad
(Маквей Кристофер)
3:0
63'
Kerfala Cissoko
Ahmed Awad
 
75'
Торбьорнссон Маркус
Irfan Jasarevic
 
77'
 
Aiden Harvey
Evaldo Neto
80'
Диллан Исмаил
 
88'
Christoffer Styffe
Диллан Исмаил
 

Предыдущие игры

Далкурд Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Хальмстад 2:0 Далкурд Далкурд 0:2 Йёнчёпинг Вестерос СК 1:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС
ГАИС 1:5 Далкурд Далкурд 1:6 Вестерос СК Фрей 1:3 Далкурд Далкурд 1:0 Хальмстад Норрбю 0:0 Далкурд Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Дегерфорс 1:2 Далкурд Далкурд 1:3 Браге Варберг БоИС 2:0 Далкурд Далкурд 4:1 Сюрианска Треллеборг 2:0 Далкурд Далкурд 2:1 Мьельбю Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Далкурд 0:4 Броммапойкарна Эстер 0:0 Далкурд Хаммарбю 3:1 Далкурд
ГАИС Последние 20 матчей: +6 =4 -10
ГАИС 1:2 Мьельбю Эстер 2:1 ГАИС ГАИС 0:1 Сюрианска ГАИС 1:0 Норрбю
Дегерфорс 0:1 ГАИС ГАИС 1:5 Далкурд ГАИС 0:3 Дегерфорс Эргрюте ФФ 1:0 ГАИС Варберг БоИС 2:1 ГАИС Мьельбю 2:0 ГАИС ГАИС 1:1 Вестерос СК Хальмстад 1:2 ГАИС ГАИС 0:1 Фрей ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Сюрианска 0:0 ГАИС ГАИС 0:3 Браге Броммапойкарна 1:2 ГАИС ГАИС 1:1 Эстер Треллеборг 2:2 ГАИС Хеккен 1:2 ГАИС

Последние игры между собой

Далкурд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
ГАИС: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
ГАИС 1:5 Далкурд Суперэттан Далкурд 1:0 ГАИС Суперэттан ГАИС 0:1 Далкурд Суперэттан Далкурд 2:2 ГАИС Кубок
ГАИС 0:1 Далкурд Суперэттан Далкурд 2:2 ГАИС Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Мьельбю 20 12 3 5 27 - 19 39
2. Варберг БоИС 19 11 4 4 33 - 21 37
3. Йёнчёпинг 20 11 4 5 36 - 17 37
4. Браге 19 11 3 5 32 - 16 36
5. Эргрюте ФФ 20 9 6 5 27 - 20 33
6. Норрбю 20 8 7 5 29 - 27 31
7. Далкурд 3:0 20 9 3 8 27 - 30 30
8. Хальмстад 20 8 3 9 25 - 24 27
9. Дегерфорс 20 7 5 8 27 - 25 26
10. Вестерос СК 20 5 9 6 28 - 23 24
11. Сюрианска 20 6 5 9 25 - 36 23
12. Треллеборг 20 5 8 7 24 - 27 23
13. ГАИС 0:3 20 5 4 11 15 - 31 19
14. Фрей 20 3 7 10 21 - 39 16
15. Броммапойкарна 19 3 6 10 24 - 32 15
16. Эстер 19 2 9 8 16 - 29 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Лаван Равез получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Ahmed Awad бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Besard Sabovic бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Haris Cirak получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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