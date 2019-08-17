Швеция: Суперэттан 2019

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Дегерфорс
2:2
Конец матча
Треллеборг
0'
0:1
19' Гол
Андерссон Эрик
29' Желтая карточка
Sebastian Ohlsson II
1:1
41' Гол
Erik Bjoerndahl
55' Желтая карточка
Christian Koehler
63' Желтая карточка
Adam Carlen
64' Желтая карточка
Bozidar Velickovic
2:1
71' Гол
Oliver Ekroth
2:2
84' Гол
Salif Joensson
90' Желтая карточка
Гравиус Христос
90'+5
1
Ismael
Diawara
2
Gustav
Granath
5
Oliver
Ekroth
4
Daniel
Janevski
12
Erik
Lindell
21
Adam
Carlen
11
Гравиус
Христос
15
Axel
Lindahl
6
Jacob
Ortmark
9
Erik
Bjoerndahl
8
Аяз
Ферхад
1
Ларсен
Андреас
II
19
Вестерлунн
Никлас
23
Андерссон
Хуго
15
Bozidar
Velickovic
5
Anton
Tideman
12
Henrik
Johansson
14
Christian
Koehler
3
Sebastian
Ohlsson
II
7
Андерссон
Эрик
33
Dennis
Agyare
Antwi
6
Salif
Joensson
Дегерфорс
3-4-3
Треллеборг
4-4-2

Ход матча

19'
0:1
Андерссон Эрик
29'
 
Sebastian Ohlsson II
41'
Erik Bjoerndahl
(Jacob Ortmark)
1:1
46'
 
Haris Brkic
Dennis Agyare Antwi
46'
 
Mattias Haakansson
Henrik Johansson
55'
 
Christian Koehler
63'
Adam Carlen
 
64'
 
Bozidar Velickovic
69'
Markus Astvald
Adam Carlen
 
71'
Oliver Ekroth
(Гравиус Христос)
2:1
81'
 
Jakob Glasberg
Вестерлунн Никлас
81'
Викторссон Кристоффер
Axel Lindahl
 
84'
2:2
Salif Joensson
(Mattias Haakansson)
85'
Viktor Goetesson
Erik Bjoerndahl
 
90'
Гравиус Христос
 

Предыдущие игры

Дегерфорс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Норрбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 3:1 Варберг БоИС Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 ГАИС
Варберг БоИС 1:0 Дегерфорс ГАИС 0:3 Дегерфорс Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Треллеборг 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:3 Фрей Хальмстад 3:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Далкурд Дегерфорс 0:0 Норрбю Броммапойкарна 2:3 Дегерфорс Дегерфорс 1:0 Браге Мьельбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Сюрианска 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер
Треллеборг Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг
Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Браге 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:0 Дегерфорс Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эстер Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:1 Хальмстад Фрей 3:3 Треллеборг Треллеборг 2:0 Далкурд Вестерос СК 0:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрбю Варберг БоИС 3:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 ГАИС

Последние игры между собой

Дегерфорс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Треллеборг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Треллеборг 0:0 Дегерфорс Суперэттан Треллеборг 2:1 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 2:3 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 0:0 Дегерфорс Суперэттан
Дегерфорс 2:1 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 0:2 Дегерфорс Суперэттан Треллеборг 1:2 Дегерфорс Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Мьельбю 20 12 3 5 27 - 19 39
2. Варберг БоИС 19 11 4 4 33 - 21 37
3. Йёнчёпинг 20 11 4 5 36 - 17 37
4. Браге 19 11 3 5 32 - 16 36
5. Эргрюте ФФ 20 9 6 5 27 - 20 33
6. Норрбю 20 8 7 5 29 - 27 31
7. Далкурд 19 8 3 8 24 - 30 27
8. Хальмстад 20 8 3 9 25 - 24 27
9. Дегерфорс 20 7 5 8 27 - 25 26
10. Вестерос СК 20 5 9 6 28 - 23 24
11. Сюрианска 20 6 5 9 25 - 36 23
12. Треллеборг 20 5 8 7 24 - 27 23
13. ГАИС 19 5 4 10 15 - 28 19
14. Фрей 20 3 7 10 21 - 39 16
15. Броммапойкарна 19 3 6 10 24 - 32 15
16. Эстер 19 2 9 8 16 - 29 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Erik Bjoerndahl бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Sebastian Ohlsson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Андерссон Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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