Швеция: Суперэттан 2019
Дегерфорс
2:2
Конец матча
Треллеборг
0:1
19' ГолАндерссон Эрик
29' Желтая карточкаSebastian Ohlsson II
1:1
41' ГолErik Bjoerndahl
55' Желтая карточкаChristian Koehler
63' Желтая карточкаAdam Carlen
64' Желтая карточкаBozidar Velickovic
2:1
71' ГолOliver Ekroth
2:2
84' ГолSalif Joensson
90' Желтая карточкаГравиус Христос
12
Erik
Lindell
21
Adam
Carlen
15
Axel
Lindahl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Erik LindellПолузащитник
-
21 Adam CarlenПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Axel LindahlПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
25 Jeffrey Gal
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Haris BrkicПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Patrick Winqvist
Ход матча
19'
0:1
41'
1:1
63'
71'
2:1
84'
90'
Предыдущие игры
Дегерфорс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Норрбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 3:1 Варберг БоИС Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 ГАИС
Варберг БоИС 1:0 Дегерфорс ГАИС 0:3 Дегерфорс Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Треллеборг 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:3 Фрей Хальмстад 3:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Далкурд Дегерфорс 0:0 Норрбю Броммапойкарна 2:3 Дегерфорс Дегерфорс 1:0 Браге Мьельбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Сюрианска 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер
Треллеборг Последние 20 матчей: +5 =7 -8Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг
Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Браге 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:0 Дегерфорс Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эстер Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:1 Хальмстад Фрей 3:3 Треллеборг Треллеборг 2:0 Далкурд Вестерос СК 0:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрбю Варберг БоИС 3:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 ГАИС
Последние игры между собой
Дегерфорс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Треллеборг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|20
|12
|3
|5
|27 - 19
|39
|2.
|Варберг БоИС
|19
|11
|4
|4
|33 - 21
|37
|3.
|Йёнчёпинг
|20
|11
|4
|5
|36 - 17
|37
|4.
|Браге
|19
|11
|3
|5
|32 - 16
|36
|5.
|Эргрюте ФФ
|20
|9
|6
|5
|27 - 20
|33
|6.
|Норрбю
|20
|8
|7
|5
|29 - 27
|31
|7.
|Далкурд
|19
|8
|3
|8
|24 - 30
|27
|8.
|Хальмстад
|20
|8
|3
|9
|25 - 24
|27
|9.
|Дегерфорс
|20
|7
|5
|8
|27 - 25
|26
|10.
|Вестерос СК
|20
|5
|9
|6
|28 - 23
|24
|11.
|Сюрианска
|20
|6
|5
|9
|25 - 36
|23
|12.
|Треллеборг
|20
|5
|8
|7
|24 - 27
|23
|13.
|ГАИС
|19
|5
|4
|10
|15 - 28
|19
|14.
|Фрей
|20
|3
|7
|10
|21 - 39
|16
|15.
|Броммапойкарна
|19
|3
|6
|10
|24 - 32
|15
|16.
|Эстер
|19
|2
|9
|8
|16 - 29
|15
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