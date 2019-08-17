Швеция: Суперэттан 2019

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Вестерос СК
2:3
Конец матча
Хальмстад
0'
4' Желтая карточка
Бериша Илир
0:1
5' Пенальти
Rasmus Wiedesheim-Paul
0:2
26' Гол
Боман Микаэль
54' Желтая карточка
Boris Ljevar
1:2
71' Гол
Simon Johansson
74' Желтая карточка
Хадениус Андреас
2:2
79' Гол
Karwan Safari
82' Желтая карточка
Sean Sabetkar
2:3
90' Гол
Karim Sadat
90'+5
1
Anton
Fagerstroem
4
Sean
Sabetkar
5
Бериша
Илир
15
Calle
Svensson
3
Dennis
Persson
8
Jonas
Hellgren
16
Boris
Ljevar
6
Simon
Johansson
23
Filip
Tronet
14
Спэн
Брайан
11
Petar
Petrovic
1
Нильссон
Малькольм
26
Edvin
Kurtulus
4
Юханссон
Андреас
15
Ларссон
Петер
21
Бенгтссон
Андреас
28
Вестерберг
Еспер
6
Алланссон
Йоэль
5
Хадениус
Андреас
14
Jonathan
Svedberg
10
Боман
Микаэль
19
Rasmus
Wiedesheim-Paul
Вестерос СК
4-3-3
Хальмстад
4-4-2

Ход матча

4'
Бериша Илир
 
5'
0:1
Rasmus Wiedesheim-Paul
26'
0:2
Боман Микаэль
42'
 
Oscar Petersson
Бенгтссон Андреас
54'
Boris Ljevar
 
57'
 
Бернтссон Александер
Jonathan Svedberg
66'
Karwan Safari
Dennis Persson
 
66'
 
Karim Sadat
Боман Микаэль
71'
Simon Johansson
1:2
74'
 
Хадениус Андреас
79'
Karwan Safari
(Simon Johansson)
2:2
82'
Sean Sabetkar
 
90'
2:3
Karim Sadat
(Алланссон Йоэль)

Предыдущие игры

Вестерос СК Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Далкурд Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК
Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК
Хальмстад Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Хальмстад 2:0 Далкурд Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Броммапойкарна Мьельбю 2:0 Хальмстад
Норрбю 0:1 Хальмстад Хальмстад 4:1 Фрей Хальмстад 2:0 Мьельбю Далкурд 1:0 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос СК Хальмстад 3:0 Дегерфорс Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:2 ГАИС Треллеборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:1 Эстер Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Сюрианска Браге 2:0 Хальмстад Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эльфсборг

Последние игры между собой

Вестерос СК: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Хальмстад: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Хальмстад 0:0 Вестерос СК Суперэттан Вестерос СК 2:2 Хальмстад Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Мьельбю 19 12 2 5 26 - 18 38
2. Варберг БоИС 19 11 4 4 33 - 21 37
3. Йёнчёпинг 20 11 4 5 36 - 17 37
4. Браге 19 11 3 5 32 - 16 36
5. Эргрюте ФФ 19 9 5 5 26 - 19 32
6. Норрбю 19 8 6 5 25 - 23 30
7. Далкурд 19 8 3 8 24 - 30 27
8. Хальмстад 20 8 3 9 25 - 24 27
9. Дегерфорс 19 7 4 8 25 - 23 25
10. Вестерос СК 20 5 9 6 28 - 23 24
11. Сюрианска 19 6 4 9 21 - 32 22
12. Треллеборг 19 5 7 7 22 - 25 22
13. ГАИС 19 5 4 10 15 - 28 19
14. Фрей 20 3 7 10 21 - 39 16
15. Броммапойкарна 19 3 6 10 24 - 32 15
16. Эстер 19 2 9 8 16 - 29 15


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