Швеция: Суперэттан 2019
Вестерос СК
2:3
Конец матча
Хальмстад
4' Желтая карточкаБериша Илир
0:1
5' ПенальтиRasmus Wiedesheim-Paul
0:2
26' ГолБоман Микаэль
54' Желтая карточкаBoris Ljevar
1:2
71' ГолSimon Johansson
74' Желтая карточкаХадениус Андреас
2:2
79' ГолKarwan Safari
82' Желтая карточкаSean Sabetkar
2:3
90' ГолKarim Sadat
16
Boris
Ljevar
23
Filip
Tronet
14
Спэн
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Boris LjevarПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Filip TronetНападающий
-
14 Спэн БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Emil SkoghПолузащитник
-
17 Carlos GaeteПолузащитник
- Полузащитник
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Karim SadatНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Igor Krulj
Ход матча
4'
5'
26'
0:2
54'
71'
1:2
74'
79'
2:2
82'
90'
2:3
Предыдущие игры
Вестерос СК Последние 20 матчей: +6 =9 -5Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Далкурд Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК
Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК
Хальмстад Последние 20 матчей: +8 =3 -9Хальмстад 2:0 Далкурд Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Броммапойкарна Мьельбю 2:0 Хальмстад
Норрбю 0:1 Хальмстад Хальмстад 4:1 Фрей Хальмстад 2:0 Мьельбю Далкурд 1:0 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос СК Хальмстад 3:0 Дегерфорс Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:2 ГАИС Треллеборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:1 Эстер Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Сюрианска Браге 2:0 Хальмстад Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эльфсборг
Последние игры между собой
Вестерос СК: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Хальмстад: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|19
|12
|2
|5
|26 - 18
|38
|2.
|Варберг БоИС
|19
|11
|4
|4
|33 - 21
|37
|3.
|Йёнчёпинг
|20
|11
|4
|5
|36 - 17
|37
|4.
|Браге
|19
|11
|3
|5
|32 - 16
|36
|5.
|Эргрюте ФФ
|19
|9
|5
|5
|26 - 19
|32
|6.
|Норрбю
|19
|8
|6
|5
|25 - 23
|30
|7.
|Далкурд
|19
|8
|3
|8
|24 - 30
|27
|8.
|Хальмстад
|20
|8
|3
|9
|25 - 24
|27
|9.
|Дегерфорс
|19
|7
|4
|8
|25 - 23
|25
|10.
|Вестерос СК
|20
|5
|9
|6
|28 - 23
|24
|11.
|Сюрианска
|19
|6
|4
|9
|21 - 32
|22
|12.
|Треллеборг
|19
|5
|7
|7
|22 - 25
|22
|13.
|ГАИС
|19
|5
|4
|10
|15 - 28
|19
|14.
|Фрей
|20
|3
|7
|10
|21 - 39
|16
|15.
|Броммапойкарна
|19
|3
|6
|10
|24 - 32
|15
|16.
|Эстер
|19
|2
|9
|8
|16 - 29
|15
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