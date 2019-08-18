Бразилия: Серия A 2019

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Гремио
0:1
Второй тайм: 87'
Палмейрас
0'
0:1
14' Гол
Dudu X
87'
22
Cesar
Julio
III
2
Лео
Моура
28
Миранда
Пауло
33
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
13
Ромуло
Монтейро
37
Darlan
Mendes
16
Thaciano
25
Пепе
Кеплер
7
Луан
9
Тарделли
Диего
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
25
Antonio
Carlos
I
15
Гомес
Густаво
26
Луис
Виктор
35
Matheus
Fernandes
5
Тьяго
Сантос
7
Dudu
X
23
Raphael
Veiga
28
Hyoran
9
Борха
Мигель
Гремио
4-2-3-1
Палмейрас
4-2-3-1

Ход матча

14'
0:1
Dudu X
(Hyoran)
46'
Patrick Ferreira
Darlan Mendes
 
55'
 
Роша Маркос
Майке Роша
64'
 
Энрике Бруно
Matheus Fernandes
73'
Эвертон Соарес
Луан
 
78'
Лусиано Невес
Лео Моура
 
78'
 
do Nascimento Ramires Santos II
Dudu X

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио
Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе
Палмейрас Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама
Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Интернасьональ Палмейрас 2:0 Аваи Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Сампайо Корреа Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сампайо Корреа 0:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Палмейрас 1:0 Интернасьональ Алагоано 1:1 Палмейрас

Последние игры между собой

Гремио: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Палмейрас: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Палмейрас 2:0 Гремио Серия A Гремио 0:2 Палмейрас Серия A Гремио 1:3 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Гремио Серия A
Палмейрас 1:1 Гремио Кубок Гремио 2:1 Палмейрас Кубок Гремио 0:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 4:3 Гремио Серия A Палмейрас 3:2 Гремио Серия A Гремио 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Палмейрас Бразилейро Серия А Палмейрас 0:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 2:0 Гремио Кубок Бразилии Гремио 1:0 Палмейрас Серия A Гремио 2:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:0 Гремио Серия A Гремио 1:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 4:2 Гремио Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 14 10 2 2 25 - 12 32
2. Палмейрас 1:0 15 9 5 1 24 - 9 32
3. Фламенго 15 9 3 3 32 - 18 30
4. Атлетико Минейро 15 8 3 4 22 - 16 27
5. Коринтианс 15 7 6 2 17 - 8 27
6. Сан-Паулу 13 6 6 1 18 - 9 24
7. Интернасьональ 15 7 3 5 17 - 12 24
8. Атлетико Паранаэнсе 14 7 1 6 22 - 14 22
9. Ботафого Рибейрао 15 7 1 7 14 - 15 22
10. Сеара 14 6 2 6 19 - 13 20
11. Байя 14 5 5 4 16 - 14 20
12. Гойяс 14 5 2 7 13 - 23 17
13. Форталеза 15 5 2 8 16 - 21 17
14. Гремио 0:1 15 4 5 6 17 - 20 17
15. Васко да Гама 15 4 5 6 14 - 22 17
16. Флуминенсе 14 3 3 8 19 - 24 12
17. Крузейро 14 2 5 7 11 - 22 11
18. Шапекоэнсе 14 2 4 8 15 - 27 10
19. Алагоано 14 1 5 8 3 - 22 8
20. Аваи 14 0 6 8 7 - 20 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Родригес Эдуардо Перейра Дуду бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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