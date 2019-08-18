Бразилия: Серия A 2019
0:1
14' ГолDudu X
33
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
16
Thaciano
25
Пепе
Кеплер
7
Луан
12
Майке
Роша
26
Луис
Виктор
7
Dudu
X
28
Hyoran
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Браз ДавидЗащитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
-
25 Пепе КеплерПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 TonhaoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Vico
-
-
41 Да Силва
-
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Dudu XПолузащитник
- Полузащитник
-
28 HyoranПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Ангуло ИванНападающий
- Нападающий
-
-
-
39 Arthur VII
-
-
13 Luan IV
-
-
Главный тренер: Оливейра Марсело
Ход матча
73'
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио
Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе
Палмейрас Последние 20 матчей: +12 =6 -2Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама
Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Интернасьональ Палмейрас 2:0 Аваи Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Сампайо Корреа Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сампайо Корреа 0:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Палмейрас 1:0 Интернасьональ Алагоано 1:1 Палмейрас
Последние игры между собой
Гремио: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Палмейрас: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Палмейрас 1:1 Гремио Кубок Гремио 2:1 Палмейрас Кубок Гремио 0:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 4:3 Гремио Серия A Палмейрас 3:2 Гремио Серия A Гремио 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Палмейрас Бразилейро Серия А Палмейрас 0:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 2:0 Гремио Кубок Бразилии Гремио 1:0 Палмейрас Серия A Гремио 2:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:0 Гремио Серия A Гремио 1:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 4:2 Гремио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|14
|10
|2
|2
|25 - 12
|32
|2.
|Палмейрас
|1:0
|15
|9
|5
|1
|24 - 9
|32
|3.
|Фламенго
|15
|9
|3
|3
|32 - 18
|30
|4.
|Атлетико Минейро
|15
|8
|3
|4
|22 - 16
|27
|5.
|Коринтианс
|15
|7
|6
|2
|17 - 8
|27
|6.
|Сан-Паулу
|13
|6
|6
|1
|18 - 9
|24
|7.
|Интернасьональ
|15
|7
|3
|5
|17 - 12
|24
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|7
|1
|6
|22 - 14
|22
|9.
|Ботафого Рибейрао
|15
|7
|1
|7
|14 - 15
|22
|10.
|Сеара
|14
|6
|2
|6
|19 - 13
|20
|11.
|Байя
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|12.
|Гойяс
|14
|5
|2
|7
|13 - 23
|17
|13.
|Форталеза
|15
|5
|2
|8
|16 - 21
|17
|14.
|Гремио
|0:1
|15
|4
|5
|6
|17 - 20
|17
|15.
|Васко да Гама
|15
|4
|5
|6
|14 - 22
|17
|16.
|Флуминенсе
|14
|3
|3
|8
|19 - 24
|12
|17.
|Крузейро
|14
|2
|5
|7
|11 - 22
|11
|18.
|Шапекоэнсе
|14
|2
|4
|8
|15 - 27
|10
|19.
|Алагоано
|14
|1
|5
|8
|3 - 22
|8
|20.
|Аваи
|14
|0
|6
|8
|7 - 20
|6
Загрузка...