Бразилия: Серия A 2019
Коринтианс
2:0
Конец матча
Ботафого Рибейрао
21' Желтая карточкаMarcelo Conceicao
1:0
41' ГолБоселли Мауро
49' Желтая карточкаЖил Карлос
2:0
57' ГолEveraldo
64' Желтая карточкаSilva Marsinio III
75' Желтая карточкаGabriel Paulista VIII
77' Желтая карточкаCicero II
23
Фагнер
Лемос
26
Жил
Карлос
22
Mateus
Vital
30
Junior
Urso
37
Everaldo
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
26 Жил КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
-
30 Junior UrsoПолузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Полузащитник
-
28 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
10 Jadson I
-
36 Lucas Piton
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Gilson IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 RicksonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
28 Rhuan Castro
-
34 Pachu
-
21 Lucas Campos
-
-
25 Wenderson
Ход матча
41'
1:0
49'
57'
2:0
77'
80'
Предыдущие игры
Коринтианс Последние 20 матчей: +10 =6 -4Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс
Форталеза 1:3 Коринтианс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго Коринтианс 1:0 Алагоано Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс Фламенго 1:0 Коринтианс Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 2:0 Депортиво Лара Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Коринтианс 0:1 Фламенго Коринтианс 0:0 Гремио Васко да Гама 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +10 =1 -9Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао
Последние игры между собой
Коринтианс: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Ботафого Рибейрао: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Ботафого Рибейрао 0:3 Коринтианс Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Коринтианс 2:1 Ботафого Рибейрао Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:0 Коринтианс Паулиста Ботафого Рибейрао 2:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:3 Ботафого Рибейрао Серия A Коринтианс 1:0 Ботафого Рибейрао Campeonato Paulista Коринтианс 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Серия A Ботафого Рибейрао 0:0 Коринтианс Campeonato Paulista Коринтианс 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|14
|10
|2
|2
|25 - 12
|32
|2.
|Палмейрас
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|3.
|Фламенго
|0:0
|15
|8
|4
|3
|28 - 17
|28
|4.
|Атлетико Минейро
|0:0
|15
|8
|4
|3
|22 - 15
|28
|5.
|Коринтианс
|15
|7
|6
|2
|17 - 8
|27
|6.
|Сан-Паулу
|13
|6
|6
|1
|18 - 9
|24
|7.
|Интернасьональ
|15
|7
|3
|5
|17 - 12
|24
|8.
|Ботафого Рибейрао
|15
|7
|1
|7
|14 - 15
|22
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|14
|6
|2
|6
|21 - 14
|20
|10.
|Сеара
|14
|6
|2
|6
|19 - 13
|20
|11.
|Байя
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|12.
|Васко да Гама
|0:0
|15
|4
|6
|5
|13 - 18
|18
|13.
|Гойяс
|14
|5
|2
|7
|13 - 23
|17
|14.
|Гремио
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|15.
|Форталеза
|15
|5
|2
|8
|16 - 21
|17
|16.
|Флуминенсе
|14
|3
|3
|8
|19 - 24
|12
|17.
|Крузейро
|14
|2
|5
|7
|11 - 22
|11
|18.
|Шапекоэнсе
|14
|2
|4
|8
|15 - 27
|10
|19.
|Алагоано
|14
|1
|5
|8
|3 - 22
|8
|20.
|Аваи
|14
|0
|6
|8
|7 - 20
|6
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