Бразилия: Серия A 2019

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Коринтианс
2:0
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
21' Желтая карточка
Marcelo Conceicao
1:0
41' Гол
Боселли Мауро
49' Желтая карточка
Жил Карлос
2:0
57' Гол
Everaldo
64' Желтая карточка
Silva Marsinio III
75' Желтая карточка
Gabriel Paulista VIII
77' Желтая карточка
Cicero II
90'+3
27
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
23
Фагнер
Лемос
4
Manoel
Ribeiro
II
26
Жил
Карлос
6
Carlos
Augusto
5
Gabriel
Paulista
VIII
38
Педринью
Роша
22
Mateus
Vital
30
Junior
Urso
37
Everaldo
17
Боселли
Мауро
1
Роберто
Фернандес
4
Silva
Marsinio
III
14
Marcelo
Conceicao
2
Gabriel
Paulista
XVI
6
Gilson
I
11
Gustavo
Costa
8
Cicero
II
27
Rickson
17
Rodrigo
Pimpao
7
Соуза
Диего
9
Luiz
Fernando
IV
Коринтианс
4-1-4-1
Ботафого Рибейрао
4-3-3

Ход матча

21'
 
Marcelo Conceicao
41'
Боселли Мауро
(Педринью Роша)
1:0
46'
 
Lucas Campos
Rodrigo Pimpao
49'
Жил Карлос
 
57'
Everaldo
2:0
64'
 
Silva Marsinio III
67'
Gustavo Souza III
Боселли Мауро
 
69'
 
Rhuan Castro
Gustavo Costa
74'
Clayson
Everaldo
 
75'
Gabriel Paulista VIII
 
77'
 
Cicero II
80'
 
Vinicius Tanque
Luiz Fernando IV
80'
Jadson I
Mateus Vital
 

Предыдущие игры

Коринтианс Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс
Форталеза 1:3 Коринтианс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго Коринтианс 1:0 Алагоано Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс Фламенго 1:0 Коринтианс Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 2:0 Депортиво Лара Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Коринтианс 0:1 Фламенго Коринтианс 0:0 Гремио Васко да Гама 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Коринтианс: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Ботафого Рибейрао: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Товарищеские матчи Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Паулиста Коринтианс 1:0 Ботафого Рибейрао Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 0:0 Коринтианс Паулиста А1
Ботафого Рибейрао 0:3 Коринтианс Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Коринтианс 2:1 Ботафого Рибейрао Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:0 Коринтианс Паулиста Ботафого Рибейрао 2:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:3 Ботафого Рибейрао Серия A Коринтианс 1:0 Ботафого Рибейрао Campeonato Paulista Коринтианс 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Серия A Ботафого Рибейрао 0:0 Коринтианс Campeonato Paulista Коринтианс 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 14 10 2 2 25 - 12 32
2. Палмейрас 14 8 5 1 23 - 9 29
3. Фламенго 0:0 15 8 4 3 28 - 17 28
4. Атлетико Минейро 0:0 15 8 4 3 22 - 15 28
5. Коринтианс 15 7 6 2 17 - 8 27
6. Сан-Паулу 13 6 6 1 18 - 9 24
7. Интернасьональ 15 7 3 5 17 - 12 24
8. Ботафого Рибейрао 15 7 1 7 14 - 15 22
9. Атлетико Паранаэнсе 0:0 14 6 2 6 21 - 14 20
10. Сеара 14 6 2 6 19 - 13 20
11. Байя 14 5 5 4 16 - 14 20
12. Васко да Гама 0:0 15 4 6 5 13 - 18 18
13. Гойяс 14 5 2 7 13 - 23 17
14. Гремио 14 4 5 5 17 - 19 17
15. Форталеза 15 5 2 8 16 - 21 17
16. Флуминенсе 14 3 3 8 19 - 24 12
17. Крузейро 14 2 5 7 11 - 22 11
18. Шапекоэнсе 14 2 4 8 15 - 27 10
19. Алагоано 14 1 5 8 3 - 22 8
20. Аваи 14 0 6 8 7 - 20 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Боселли Мауро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Marcelo Conceicao получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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