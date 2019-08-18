Бразилия: Серия A 2019

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Флуминенсе
0:0
Перерыв
Алагоано
0'
27
Муриэл
Беккер
21
Igor
Juliao
33
Нино
Хуан
6
Yuri
Oliveira
Lima
19
Caio
XIII
29
Аллан
Соуза
20
Daniel
XII
32
Пауло
Маркос
10
Гансо
Пауло
11
Jony
Gonzalez
23
Хоао
Педро
12
Jordi
20
Аподи
Диаллиссон
3
Алан
Коста
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Карлиньос
Андраде
5
Ronaldo
Aparecido
Rodrigues
II
8
Dawhan
7
Formagini
Caridade
Madson
Micao
29
Jonathan
David
Gomez
25
Maranhao
II
99
Александро
Флуминенсе
4-2-3-1
Алагоано
4-2-3-1

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу
Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Гремио 4:5 Флуминенсе Сантос 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гойяс
Алагоано Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Ботафого ПБ 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 0:1 15 10 2 3 25 - 13 32
2. Фламенго 15 9 3 3 32 - 18 30
3. Палмейрас 15 8 6 1 24 - 10 30
4. Сан-Паулу 1:0 14 7 6 1 19 - 9 27
5. Атлетико Минейро 15 8 3 4 22 - 16 27
6. Коринтианс 15 7 6 2 17 - 8 27
7. Интернасьональ 15 7 3 5 17 - 12 24
8. Атлетико Паранаэнсе 14 7 1 6 22 - 14 22
9. Ботафого Рибейрао 15 7 1 7 14 - 15 22
10. Сеара 0:1 15 6 2 7 19 - 14 20
11. Гойяс 1:0 15 6 2 7 14 - 23 20
12. Байя 0:1 15 5 5 5 16 - 15 20
13. Гремио 15 4 6 5 18 - 20 18
14. Форталеза 15 5 2 8 16 - 21 17
15. Васко да Гама 15 4 5 6 14 - 22 17
16. Крузейро 1:0 15 3 5 7 12 - 22 14
17. Флуминенсе 0:0 15 3 4 8 19 - 24 13
18. Шапекоэнсе 14 2 4 8 15 - 27 10
19. Алагоано 0:0 15 1 6 8 3 - 22 9
20. Аваи 14 0 6 8 7 - 20 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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