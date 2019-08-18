Бразилия: Серия A 2019
Флуминенсе
0:0
Перерыв
Алагоано
21
Igor
Juliao
33
Нино
Хуан
19
Caio
XIII
29
Аллан
Соуза
20
Daniel
XII
32
Пауло
Маркос
10
Гансо
Пауло
23
Хоао
Педро
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
33 Нино ХуанЗащитник
- Защитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хоао ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
13 Frazan
-
-
-
26 Digao II
-
5 Airton I
-
15 Douglas XV
-
- Основной состав
-
12 JordiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 DawhanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Maranhao IIПолузащитник
-
99 АлександроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Клебер ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
14 Lucas Dias
-
27 Euller II
-
-
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу
Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Гремио 4:5 Флуминенсе Сантос 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гойяс
Алагоано Последние 20 матчей: +5 =6 -9Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Ботафого ПБ 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|0:1
|15
|10
|2
|3
|25 - 13
|32
|2.
|Фламенго
|15
|9
|3
|3
|32 - 18
|30
|3.
|Палмейрас
|15
|8
|6
|1
|24 - 10
|30
|4.
|Сан-Паулу
|1:0
|14
|7
|6
|1
|19 - 9
|27
|5.
|Атлетико Минейро
|15
|8
|3
|4
|22 - 16
|27
|6.
|Коринтианс
|15
|7
|6
|2
|17 - 8
|27
|7.
|Интернасьональ
|15
|7
|3
|5
|17 - 12
|24
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|7
|1
|6
|22 - 14
|22
|9.
|Ботафого Рибейрао
|15
|7
|1
|7
|14 - 15
|22
|10.
|Сеара
|0:1
|15
|6
|2
|7
|19 - 14
|20
|11.
|Гойяс
|1:0
|15
|6
|2
|7
|14 - 23
|20
|12.
|Байя
|0:1
|15
|5
|5
|5
|16 - 15
|20
|13.
|Гремио
|15
|4
|6
|5
|18 - 20
|18
|14.
|Форталеза
|15
|5
|2
|8
|16 - 21
|17
|15.
|Васко да Гама
|15
|4
|5
|6
|14 - 22
|17
|16.
|Крузейро
|1:0
|15
|3
|5
|7
|12 - 22
|14
|17.
|Флуминенсе
|0:0
|15
|3
|4
|8
|19 - 24
|13
|18.
|Шапекоэнсе
|14
|2
|4
|8
|15 - 27
|10
|19.
|Алагоано
|0:0
|15
|1
|6
|8
|3 - 22
|9
|20.
|Аваи
|14
|0
|6
|8
|7 - 20
|6
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