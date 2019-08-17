Бразилия: Серия A 2019
Атлетико Паранаэнсе
0:0
Первый тайм: 29'
Атлетико Минейро
23
Madson
II
39
Bruno
Moura
10
Marcelo
XIII
7
Roni
III
98
Guga
16
Igor
Rabello
29
Vinicius
X
10
Касарес
Хуан
99
Papagaio
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Bruno MouraПолузащитник
-
10 Marcelo XIIIПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Roni IIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
-
26 ErickНападающий
-
33 Lucas Halter
- Основной состав
- Вратарь
-
98 GugaЗащитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
-
99 PapagaioНападающий
- Запасные игроки
-
19 Iago MaidanaЗащитник
- Защитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
-
95 ClaytinhoПолузащитник
-
-
23 Nathan VI
-
27 Luan III
-
44 Alerrandro
-
-
-
Главный тренер: Кульпи Левир
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +9 =2 -9Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Сёнан Бельмаре 0:4 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе
Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =4 -5Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро
Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 10
Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 7
Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:4 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|14
|10
|2
|2
|25 - 12
|32
|2.
|Палмейрас
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|3.
|Фламенго
|0:0
|15
|8
|4
|3
|28 - 17
|28
|4.
|Атлетико Минейро
|0:0
|15
|8
|4
|3
|22 - 15
|28
|5.
|Коринтианс
|15
|7
|6
|2
|17 - 8
|27
|6.
|Сан-Паулу
|13
|6
|6
|1
|18 - 9
|24
|7.
|Интернасьональ
|15
|7
|3
|5
|17 - 12
|24
|8.
|Ботафого Рибейрао
|15
|7
|1
|7
|14 - 15
|22
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|14
|6
|2
|6
|21 - 14
|20
|10.
|Сеара
|14
|6
|2
|6
|19 - 13
|20
|11.
|Байя
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|12.
|Васко да Гама
|0:0
|15
|4
|6
|5
|13 - 18
|18
|13.
|Гойяс
|14
|5
|2
|7
|13 - 23
|17
|14.
|Гремио
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|15.
|Форталеза
|15
|5
|2
|8
|16 - 21
|17
|16.
|Флуминенсе
|14
|3
|3
|8
|19 - 24
|12
|17.
|Крузейро
|14
|2
|5
|7
|11 - 22
|11
|18.
|Шапекоэнсе
|14
|2
|4
|8
|15 - 27
|10
|19.
|Алагоано
|14
|1
|5
|8
|3 - 22
|8
|20.
|Аваи
|14
|0
|6
|8
|7 - 20
|6
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