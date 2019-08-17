Бразилия: Серия A 2019

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Атлетико Паранаэнсе
0:0
Первый тайм: 29'
Атлетико Минейро
0' 29'
1
Aderbar
Santos
23
Madson
II
4
Лео
Перейра
34
Pedro
Henrique
II
21
Адриано
Коррея
5
Веллингтон
III
39
Bruno
Moura
10
Marcelo
XIII
38
Thonny
Anderson
7
Roni
III
9
Рубен
Марко
40
Cleiton
Schwengber
98
Guga
4
Ревер
Умберто
16
Igor
Rabello
6
Fabio
Santos
IV
5
Ramon
Martinez
Lopez
7
Mendes
Elias
II
29
Vinicius
X
8
Чара
Йимми
10
Касарес
Хуан
99
Papagaio
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Сёнан Бельмаре 0:4 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе
Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро
Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 10
Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 7
Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:4 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Минейро Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 14 10 2 2 25 - 12 32
2. Палмейрас 14 8 5 1 23 - 9 29
3. Фламенго 0:0 15 8 4 3 28 - 17 28
4. Атлетико Минейро 0:0 15 8 4 3 22 - 15 28
5. Коринтианс 15 7 6 2 17 - 8 27
6. Сан-Паулу 13 6 6 1 18 - 9 24
7. Интернасьональ 15 7 3 5 17 - 12 24
8. Ботафого Рибейрао 15 7 1 7 14 - 15 22
9. Атлетико Паранаэнсе 0:0 14 6 2 6 21 - 14 20
10. Сеара 14 6 2 6 19 - 13 20
11. Байя 14 5 5 4 16 - 14 20
12. Васко да Гама 0:0 15 4 6 5 13 - 18 18
13. Гойяс 14 5 2 7 13 - 23 17
14. Гремио 14 4 5 5 17 - 19 17
15. Форталеза 15 5 2 8 16 - 21 17
16. Флуминенсе 14 3 3 8 19 - 24 12
17. Крузейро 14 2 5 7 11 - 22 11
18. Шапекоэнсе 14 2 4 8 15 - 27 10
19. Алагоано 14 1 5 8 3 - 22 8
20. Аваи 14 0 6 8 7 - 20 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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