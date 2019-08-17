Бразилия: Серия A 2019
Форталеза
0:1
Конец матча
Интернасьональ
37' Желтая карточкаНатанаэл
47' Желтая карточкаBruno Melo
0:1
66' ГолВеллингтон Силва
82' Желтая карточкаDerley II
84' Желтая карточкаBruno Silva II
87' Вторая желтая карточкаBruno Melo
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
30
Bruno
Melo
55
Juninho
V
37
Зе
Карлос
44
Klaus
28
Натанаэл
16
Rithely
33
Густаво
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
- Полузащитник
-
55 Juninho VПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 CarlinhoЗащитник
-
95 Перес ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
-
27 Нене БонильяПолузащитник
-
86 KiezaНападающий
-
97 АндреНападающий
-
14 Nathan III
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Защитник
-
44 KlausЗащитник
-
28 НатанаэлЗащитник
- Полузащитник
-
16 RithelyПолузащитник
-
33 ГуставоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Дуду ЭдуардоЗащитник
-
77 ParaguaioНападающий
- Нападающий
-
38 Jose Aldo
-
41 Pedro Lucas
-
45 Bruno Fuchs
-
34 Erik
-
-
32 Keiller
Ход матча
37'
47'
66'
0:1
82'
84'
87'
90'
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: +8 =4 -8Форталеза 4:2 Кортулуа Алагоано 0:2 Форталеза Богота 2:0 Форталеза Форталеза 1:1 Nacional Senac
Сеара 2:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бояка Чико Форталеза 1:3 Коринтианс Льянерос 2:0 Форталеза Депортиво Перейра 1:0 Форталеза Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Форталеза 2:0 Аваи Форталеза 2:1 Крузейро Гремио 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Фламенго 2:0 Форталеза Ботафого ПБ 0:1 Форталеза Форталеза 1:1 Васко да Гама Форталеза 1:0 Ботафого ПБ Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе
Интернасьональ Последние 20 матчей: +11 =4 -5Интернасьональ 0:0 Коринтианс Крузейро 0:1 Интернасьональ Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Насьональ Монтевидео
Интернасьональ 1:0 Сеара Насьональ Монтевидео 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Гремио Интернасьональ 1:0 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Байя Васко да Гама 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Аваи Пайсанду 0:1 Интернасьональ Сантос 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Пайсанду Интернасьональ 2:0 Алагоано Интернасьональ 3:1 Крузейро Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Интернасьональ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|14
|10
|2
|2
|25 - 12
|32
|2.
|Палмейрас
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|3.
|Фламенго
|0:0
|15
|8
|4
|3
|28 - 17
|28
|4.
|Атлетико Минейро
|0:0
|15
|8
|4
|3
|22 - 15
|28
|5.
|Коринтианс
|15
|7
|6
|2
|17 - 8
|27
|6.
|Сан-Паулу
|13
|6
|6
|1
|18 - 9
|24
|7.
|Интернасьональ
|15
|7
|3
|5
|17 - 12
|24
|8.
|Ботафого Рибейрао
|15
|7
|1
|7
|14 - 15
|22
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|14
|6
|2
|6
|21 - 14
|20
|10.
|Сеара
|14
|6
|2
|6
|19 - 13
|20
|11.
|Байя
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|12.
|Васко да Гама
|0:0
|15
|4
|6
|5
|13 - 18
|18
|13.
|Гойяс
|14
|5
|2
|7
|13 - 23
|17
|14.
|Гремио
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|15.
|Форталеза
|15
|5
|2
|8
|16 - 21
|17
|16.
|Флуминенсе
|14
|3
|3
|8
|19 - 24
|12
|17.
|Крузейро
|14
|2
|5
|7
|11 - 22
|11
|18.
|Шапекоэнсе
|14
|2
|4
|8
|15 - 27
|10
|19.
|Алагоано
|14
|1
|5
|8
|3 - 22
|8
|20.
|Аваи
|14
|0
|6
|8
|7 - 20
|6
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