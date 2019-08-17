Бразилия: Серия A 2019

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Форталеза
0:1
Конец матча
Интернасьональ
0'
37' Желтая карточка
Натанаэл
47' Желтая карточка
Bruno Melo
0:1
66' Гол
Веллингтон Силва
82' Желтая карточка
Derley II
84' Желтая карточка
Bruno Silva II
87' Вторая желтая карточка
Bruno Melo
90'+8
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
3
Juan
Quintero
II
4
Роджер
де
Карвальо
30
Bruno
Melo
15
Фелипе
Мартинс
55
Juninho
V
7
Эдинью
Арналду
32
Mariano
Vazquez
20
Ромариньо
Рикардо
9
Веллингтон
Паулиста
1
Danilo
XVI
37
Зе
Карлос
20
Эмерсон
Рамос
44
Klaus
28
Натанаэл
21
Bruno
Silva
II
16
Rithely
33
Густаво
29
Martin
Sarrafiore
22
Santiago
Trellez
Viveros
11
Веллингтон
Силва
Форталеза
4-2-3-1
Интернасьональ
4-3-3

Ход матча

37'
 
Натанаэл
47'
Bruno Melo
 
60'
Нене Бонилья
Mariano Vazquez
 
65'
 
Paraguaio
Santiago Trellez Viveros
66'
0:1
Веллингтон Силва
69'
Derley II
Роджер де Карвальо
 
73'
 
Неилтон Мейра
Martin Sarrafiore
80'
Osvaldo
Ромариньо Рикардо
 
82'
Derley II
 
84'
 
Bruno Silva II
87'
Bruno Melo
 
90'
 
Bruno Fuchs
Klaus

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Форталеза 4:2 Кортулуа Алагоано 0:2 Форталеза Богота 2:0 Форталеза Форталеза 1:1 Nacional Senac
Сеара 2:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бояка Чико Форталеза 1:3 Коринтианс Льянерос 2:0 Форталеза Депортиво Перейра 1:0 Форталеза Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Форталеза 2:0 Аваи Форталеза 2:1 Крузейро Гремио 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Фламенго 2:0 Форталеза Ботафого ПБ 0:1 Форталеза Форталеза 1:1 Васко да Гама Форталеза 1:0 Ботафого ПБ Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе
Интернасьональ Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Интернасьональ 0:0 Коринтианс Крузейро 0:1 Интернасьональ Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Насьональ Монтевидео
Интернасьональ 1:0 Сеара Насьональ Монтевидео 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Гремио Интернасьональ 1:0 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Байя Васко да Гама 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Аваи Пайсанду 0:1 Интернасьональ Сантос 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Пайсанду Интернасьональ 2:0 Алагоано Интернасьональ 3:1 Крузейро Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Интернасьональ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Форталеза 1:0 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 3:0 Форталеза Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 14 10 2 2 25 - 12 32
2. Палмейрас 14 8 5 1 23 - 9 29
3. Фламенго 0:0 15 8 4 3 28 - 17 28
4. Атлетико Минейро 0:0 15 8 4 3 22 - 15 28
5. Коринтианс 15 7 6 2 17 - 8 27
6. Сан-Паулу 13 6 6 1 18 - 9 24
7. Интернасьональ 15 7 3 5 17 - 12 24
8. Ботафого Рибейрао 15 7 1 7 14 - 15 22
9. Атлетико Паранаэнсе 0:0 14 6 2 6 21 - 14 20
10. Сеара 14 6 2 6 19 - 13 20
11. Байя 14 5 5 4 16 - 14 20
12. Васко да Гама 0:0 15 4 6 5 13 - 18 18
13. Гойяс 14 5 2 7 13 - 23 17
14. Гремио 14 4 5 5 17 - 19 17
15. Форталеза 15 5 2 8 16 - 21 17
16. Флуминенсе 14 3 3 8 19 - 24 12
17. Крузейро 14 2 5 7 11 - 22 11
18. Шапекоэнсе 14 2 4 8 15 - 27 10
19. Алагоано 14 1 5 8 3 - 22 8
20. Аваи 14 0 6 8 7 - 20 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Натанаэл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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