Бразилия: Серия A 2019
7' Красная карточкаMoises VII
9' Желтая карточкаСалес Жеан Карлос
30' Желтая карточкаEsekel Kriado II
0:1
34' ГолFabio Sanches
42' Желтая карточкаYago I
11
Lucca
16
Ronaldo
VI
20
Фернандао
23
Tadeu
I
33
Yago
IV
6
Yago
I
11
Майкл
13
Жефферсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 LuccaПолузащитник
-
16 Ronaldo VIПолузащитник
- Нападающий
-
20 ФернандаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 MarllonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Артур IVНападающий
-
-
-
-
25 Giovanni IV
-
27 Shaylon
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
33 Yago IVЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Yago IПолузащитник
- Полузащитник
-
11 МайклПолузащитник
-
13 ЖефферсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
2 Kevin IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 MarloneПолузащитник
-
14 Iago Mendosa
-
35 Heron
-
97 Giovanny
-
Ход матча
7'
30'
34'
0:1
42'
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +8 =6 -6Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго Шапекоэнсе 0:0 Байя Байя 0:0 Крузейро
Байя 0:1 Гремио Байя 0:1 Сантос Гремио 1:1 Байя Интернасьональ 3:1 Байя Сеара 0:0 Байя Байя 1:0 Гремио Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра
Гойяс Последние 20 матчей: +8 =2 -10Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро
Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс Гойяс 1:2 Апаресиденсе Апаресиденсе 1:3 Гойяс
Последние игры между собой
Байя: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Гойяс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|0:1
|15
|10
|2
|3
|25 - 13
|32
|2.
|Фламенго
|15
|9
|3
|3
|32 - 18
|30
|3.
|Палмейрас
|15
|8
|6
|1
|24 - 10
|30
|4.
|Сан-Паулу
|1:0
|14
|7
|6
|1
|19 - 9
|27
|5.
|Атлетико Минейро
|15
|8
|3
|4
|22 - 16
|27
|6.
|Коринтианс
|15
|7
|6
|2
|17 - 8
|27
|7.
|Интернасьональ
|15
|7
|3
|5
|17 - 12
|24
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|7
|1
|6
|22 - 14
|22
|9.
|Ботафого Рибейрао
|15
|7
|1
|7
|14 - 15
|22
|10.
|Сеара
|0:1
|15
|6
|2
|7
|19 - 14
|20
|11.
|Гойяс
|1:0
|15
|6
|2
|7
|14 - 23
|20
|12.
|Байя
|0:1
|15
|5
|5
|5
|16 - 15
|20
|13.
|Гремио
|15
|4
|6
|5
|18 - 20
|18
|14.
|Форталеза
|15
|5
|2
|8
|16 - 21
|17
|15.
|Васко да Гама
|15
|4
|5
|6
|14 - 22
|17
|16.
|Крузейро
|1:0
|15
|3
|5
|7
|12 - 22
|14
|17.
|Флуминенсе
|0:0
|15
|3
|4
|8
|19 - 24
|13
|18.
|Шапекоэнсе
|14
|2
|4
|8
|15 - 27
|10
|19.
|Алагоано
|0:0
|15
|1
|6
|8
|3 - 22
|9
|20.
|Аваи
|14
|0
|6
|8
|7 - 20
|6
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