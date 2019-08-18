Бразилия: Серия A 2019

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Байя
0:1
Перерыв
Гойяс
0'
7' Красная карточка
Moises VII
9' Желтая карточка
Салес Жеан Карлос
30' Желтая карточка
Esekel Kriado II
0:1
34' Гол
Fabio Sanches
42' Желтая карточка
Yago I
1
Douglas
Friedrich
22
Esekel
Kriado
II
28
Lucas
Fonseca
40
Jose
Ferreira
6
Moises
VII
5
Flavio
IX
11
Lucca
16
Ronaldo
VI
98
Artur
Guimaraes
20
Фернандао
7
Jose
Elber
23
Tadeu
I
33
Yago
IV
4
Rafael
Vaz
27
Fabio
Sanches
86
Marcelo
Hermes
26
Салес
Жеан
Карлос
6
Yago
I
30
Leandro
Barcia
11
Майкл
13
Жефферсон
8
Моура
Рафаэл
Байя
4-3-3
Гойяс
4-2-3-1

Ход матча

7'
Moises VII
 
9'
 
Салес Жеан Карлос
11'
Giovanni IV
Jose Elber
 
21'
 
Marlone
Салес Жеан Карлос
30'
Esekel Kriado II
 
34'
0:1
Fabio Sanches
(Marcelo Hermes)
42'
 
Yago I

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго Шапекоэнсе 0:0 Байя Байя 0:0 Крузейро
Байя 0:1 Гремио Байя 0:1 Сантос Гремио 1:1 Байя Интернасьональ 3:1 Байя Сеара 0:0 Байя Байя 1:0 Гремио Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра
Гойяс Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро
Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс Гойяс 1:2 Апаресиденсе Апаресиденсе 1:3 Гойяс

Последние игры между собой

Байя: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Гойяс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Байя 4:2 Гойяс Серия B Гойяс 0:2 Байя Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 0:1 15 10 2 3 25 - 13 32
2. Фламенго 15 9 3 3 32 - 18 30
3. Палмейрас 15 8 6 1 24 - 10 30
4. Сан-Паулу 1:0 14 7 6 1 19 - 9 27
5. Атлетико Минейро 15 8 3 4 22 - 16 27
6. Коринтианс 15 7 6 2 17 - 8 27
7. Интернасьональ 15 7 3 5 17 - 12 24
8. Атлетико Паранаэнсе 14 7 1 6 22 - 14 22
9. Ботафого Рибейрао 15 7 1 7 14 - 15 22
10. Сеара 0:1 15 6 2 7 19 - 14 20
11. Гойяс 1:0 15 6 2 7 14 - 23 20
12. Байя 0:1 15 5 5 5 16 - 15 20
13. Гремио 15 4 6 5 18 - 20 18
14. Форталеза 15 5 2 8 16 - 21 17
15. Васко да Гама 15 4 5 6 14 - 22 17
16. Крузейро 1:0 15 3 5 7 12 - 22 14
17. Флуминенсе 0:0 15 3 4 8 19 - 24 13
18. Шапекоэнсе 14 2 4 8 15 - 27 10
19. Алагоано 0:0 15 1 6 8 3 - 22 9
20. Аваи 14 0 6 8 7 - 20 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Yago получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Fabio Sanches бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Ezequiel получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Jean Carlos уходит, Marlone вместо него
  • 11'
    Jose Elber уходит, Giovanni вместо него
  • Желтая карточка
    9'
    Jean Carlos получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    УДАЛЕНА! - Moises получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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