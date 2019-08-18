Бразилия: Серия A 2019
4' Красная карточкаЭнрике Густаво
31' Желтая карточкаFred II
1:0
44' ГолFred II
45' Желтая карточкаТиаго Невес
18
Додо
Родолфо
26
Деде
11
David
VI
10
Тиаго
Невес
20
Маркиньос
II
32
Роша
Педро
22
Everson
21
Diego
Pituca
27
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Додо РодолфоЗащитник
-
26 ДедеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 David VIПолузащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
-
32 Роша ПедроНападающий
- Запасные игроки
-
14 Кака ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Sassa II
-
12 Рафаэл Пирес
-
9 Fred II
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
-
14 Перес ЛуанЗащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 ВенутоНападающий
- Нападающий
-
31 Para I
-
-
33 John Victor
-
-
11 Marinho II
-
Главный тренер: Guillermo Almada
Ход матча
31'
44'
1:0
45'
Предыдущие игры
Крузейро Последние 20 матчей: +3 =7 -10Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт
Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Крузейро Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Эмелек Крузейро 2:1 Гойяс
Сантос Последние 20 матчей: +15 =2 -3Сантос 4:1 Пуэбла Сан-Паулу 3:2 Сантос Гвадалахара 2:1 Сантос Сантос 1:0 Лос Кайманес
Сантос 6:1 Гойяс Атлас 1:2 Сантос Сантос 1:1 Коррекаминос Сантос 3:0 Хуарес Сантос 3:1 Аваи Альянса Атлетико 0:1 Сантос Сантос 3:0 Гвадалахара Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Санта-Роза де Андауайлас 0:1 Сантос Байя 0:1 Сантос Сантос 1:1 Депортиво Коопсол Сантос 1:0 Коринтианс Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:0 Спорт Виктория Сантос 1:2 Атлетико Минейро Сеара 0:1 Сантос
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Сантос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|0:1
|15
|10
|2
|3
|25 - 13
|32
|2.
|Фламенго
|15
|9
|3
|3
|32 - 18
|30
|3.
|Палмейрас
|15
|8
|6
|1
|24 - 10
|30
|4.
|Сан-Паулу
|1:0
|14
|7
|6
|1
|19 - 9
|27
|5.
|Атлетико Минейро
|15
|8
|3
|4
|22 - 16
|27
|6.
|Коринтианс
|15
|7
|6
|2
|17 - 8
|27
|7.
|Интернасьональ
|15
|7
|3
|5
|17 - 12
|24
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|7
|1
|6
|22 - 14
|22
|9.
|Ботафого Рибейрао
|15
|7
|1
|7
|14 - 15
|22
|10.
|Сеара
|0:1
|15
|6
|2
|7
|19 - 14
|20
|11.
|Гойяс
|1:0
|15
|6
|2
|7
|14 - 23
|20
|12.
|Байя
|0:1
|15
|5
|5
|5
|16 - 15
|20
|13.
|Гремио
|15
|4
|6
|5
|18 - 20
|18
|14.
|Форталеза
|15
|5
|2
|8
|16 - 21
|17
|15.
|Васко да Гама
|15
|4
|5
|6
|14 - 22
|17
|16.
|Крузейро
|1:0
|15
|3
|5
|7
|12 - 22
|14
|17.
|Флуминенсе
|0:0
|15
|3
|4
|8
|19 - 24
|13
|18.
|Шапекоэнсе
|14
|2
|4
|8
|15 - 27
|10
|19.
|Алагоано
|0:0
|15
|1
|6
|8
|3 - 22
|9
|20.
|Аваи
|14
|0
|6
|8
|7 - 20
|6
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