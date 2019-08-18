Бразилия: Серия A 2019

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Крузейро
1:0
Перерыв
Сантос
0'
4' Красная карточка
Энрике Густаво
31' Желтая карточка
Fred II
1:0
44' Гол
Fred II
45' Желтая карточка
Тиаго Невес
1
Фабио
Лопес
18
Додо
Родолфо
26
Деде
25
Бруно
Фабрисио
6
Эжидио
Перейра
28
Орехуэла
Луис
8
Энрике
Лима
11
David
VI
10
Тиаго
Невес
20
Маркиньос
II
32
Роша
Педро
22
Everson
36
Felipe
Jonatan
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
6
Энрике
Густаво
3
Жорже
Марко
25
Эвандро
Гоэбел
21
Diego
Pituca
7
Карлос
Санчес
II
17
Гонсалес
Дерлис
10
Сотельдо
Йеферсон
27
Саша
Эдуардо
Крузейро
4-2-3-1
Сантос
4-2-3-1

Ход матча

4'
 
Энрике Густаво
9'
 
Para I
Эвандро Гоэбел
25'
Fred II
Эжидио Перейра
 
31'
Fred II
 
44'
Fred II
1:0
45'
Тиаго Невес
 

Предыдущие игры

Крузейро Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт
Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Крузейро Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Эмелек Крузейро 2:1 Гойяс
Сантос Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Сантос 4:1 Пуэбла Сан-Паулу 3:2 Сантос Гвадалахара 2:1 Сантос Сантос 1:0 Лос Кайманес
Сантос 6:1 Гойяс Атлас 1:2 Сантос Сантос 1:1 Коррекаминос Сантос 3:0 Хуарес Сантос 3:1 Аваи Альянса Атлетико 0:1 Сантос Сантос 3:0 Гвадалахара Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Санта-Роза де Андауайлас 0:1 Сантос Байя 0:1 Сантос Сантос 1:1 Депортиво Коопсол Сантос 1:0 Коринтианс Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:0 Спорт Виктория Сантос 1:2 Атлетико Минейро Сеара 0:1 Сантос

Последние игры между собой

Крузейро: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Сантос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Крузейро 2:1 Сантос Серия A Крузейро 1:2 Сантос Кубок Сантос 0:1 Крузейро Кубок Сантос 0:1 Крузейро Серия A
Крузейро 1:1 Сантос Серия A Сантос 0:1 Крузейро Серия A Крузейро 2:2 Сантос Серия A Сантос 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:1 Сантос Серия A Сантос 1:0 Крузейро Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 0:1 15 10 2 3 25 - 13 32
2. Фламенго 15 9 3 3 32 - 18 30
3. Палмейрас 15 8 6 1 24 - 10 30
4. Сан-Паулу 1:0 14 7 6 1 19 - 9 27
5. Атлетико Минейро 15 8 3 4 22 - 16 27
6. Коринтианс 15 7 6 2 17 - 8 27
7. Интернасьональ 15 7 3 5 17 - 12 24
8. Атлетико Паранаэнсе 14 7 1 6 22 - 14 22
9. Ботафого Рибейрао 15 7 1 7 14 - 15 22
10. Сеара 0:1 15 6 2 7 19 - 14 20
11. Гойяс 1:0 15 6 2 7 14 - 23 20
12. Байя 0:1 15 5 5 5 16 - 15 20
13. Гремио 15 4 6 5 18 - 20 18
14. Форталеза 15 5 2 8 16 - 21 17
15. Васко да Гама 15 4 5 6 14 - 22 17
16. Крузейро 1:0 15 3 5 7 12 - 22 14
17. Флуминенсе 0:0 15 3 4 8 19 - 24 13
18. Шапекоэнсе 14 2 4 8 15 - 27 10
19. Алагоано 0:0 15 1 6 8 3 - 22 9
20. Аваи 14 0 6 8 7 - 20 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Тиаго Невес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Фред бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Фред получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Эжидио Перейра уходит, Фред вместо него
  • 9'
    Эвандро Гоэбел уходит, Пара вместо него
  • 4'
    УДАЛЕНА! - Энрике Густаво получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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