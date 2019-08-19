Финляндия: Вейккауслига 2019
СЯК Сейнайоки
0:0
Конец матча
Стадион: OmaSP Stadion
РоПС
19' Желтая карточкаБеобиде Хагоба
65' Желтая карточкаХатакка Дани
85' Желтая карточкаХетемай Мехмет
89' Желтая карточкаЯгуби Моштаг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Эльхи ТреворЗащитник
-
18 Хурме ЯрккоЗащитник
-
19 Малоло ОбедПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alexei Eremenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Муйнонен ЭтуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pasi Tuutti
Ход матча
Предыдущие игры
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: +7 =7 -6СЯК Сейнайоки 0:2 Мариехамн Хонка 0:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:2 Лахти Коккола ПВ 1:2 СЯК Сейнайоки
СЯК Сейнайоки 1:0 ВПС Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 Хонка ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:1 Коккола ПВ
РоПС Последние 20 матчей: +5 =3 -12РоПС 2:1 ВПС Ильвес 2:2 РоПС РоПС 0:2 Интер Турку ХИФК 1:0 РоПС
Последние игры между собой
СЯК Сейнайоки: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
РоПС: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
СЯК Сейнайоки 2:1 РоПС Вейккауслига РоПС 0:3 СЯК Сейнайоки Вейккауслига РоПС 1:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 3:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:2 СЯК Сейнайоки Кубок РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 3:1 РоПС Вейккауслига РоПС 2:3 СЯК Сейнайоки Вейккауслига РоПС 1:2 СЯК Сейнайоки Кубок лиги РоПС 2:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:1 РоПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:2 РоПС Кубок лиги СЯК Сейнайоки 2:2 РоПС Кубок лиги РоПС 1:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ильвес
|19
|10
|6
|3
|24 - 14
|36
|2.
|Интер Турку
|20
|11
|3
|6
|36 - 24
|36
|3.
|КуПС
|20
|9
|7
|4
|31 - 22
|34
|4.
|Хонка
|20
|9
|4
|7
|30 - 26
|31
|5.
|ХИК
|20
|7
|9
|4
|25 - 20
|30
|6.
|СЯК Сейнайоки
|20
|7
|7
|6
|16 - 19
|28
|7.
|Лахти
|20
|7
|7
|6
|21 - 25
|28
|8.
|ХИФК
|19
|6
|7
|6
|20 - 21
|25
|9.
|Мариехамн
|20
|7
|4
|9
|27 - 23
|25
|10.
|РоПС
|20
|5
|5
|10
|14 - 23
|20
|11.
|Коккола ПВ
|20
|4
|4
|12
|18 - 36
|16
|12.
|ВПС
|20
|1
|9
|10
|19 - 28
|12
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