Финляндия: Вейккауслига 2019

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  4. Вейккауслига 2019
СЯК Сейнайоки
0:0
Конец матча

Стадион:
РоПС
0'
19' Желтая карточка
Беобиде Хагоба
65' Желтая карточка
Хатакка Дани
85' Желтая карточка
Хетемай Мехмет
89' Желтая карточка
Ягуби Моштаг
90'+5
33
Аксалу
Михкель
5
Хатакка
Дани
17
Ville
Tikkanen
2
Меро
Йоэл
16
Joonas
Sundman
49
Бегларишвили
Закария
58
Хетемай
Мехмет
7
Ягуби
Моштаг
26
Сараярви
Йессе
29
Jeremiah
Streng
11
Олейник
Денис
25
Регеро
Антонио
20
Juho
Hyvaerinen
5
Kalle
Katz
88
Mohamed
Sissoko
I
3
Тайво
Тайе
24
Tommi
Jaentti
6
Atte
Sihvonen
4
Беобиде
Хагоба
7
Рахими
Юнесс
21
Matias
Tamminen
10
Лингман
Лукас
СЯК Сейнайоки
РоПС

Ход матча

19'
 
Беобиде Хагоба
46'
 
Муйнонен Эту
Беобиде Хагоба
57'
Малоло Обед
Бегларишвили Закария
 
65'
Хатакка Дани
 
68'
 
Kevin Kouassivi-Benissan
Tommi Jaentti
75'
Maximo Tolonen
Сараярви Йессе
 
83'
Батиста Матеус
Jeremiah Streng
 
85'
Хетемай Мехмет
 
89'
Ягуби Моштаг
 
90'
 
Niklas Jokelainen
Matias Tamminen

Предыдущие игры

СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: +7 =7 -6
СЯК Сейнайоки 0:2 Мариехамн Хонка 0:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:2 Лахти Коккола ПВ 1:2 СЯК Сейнайоки
СЯК Сейнайоки 1:0 ВПС Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 Хонка ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:1 Коккола ПВ
РоПС Последние 20 матчей: +5 =3 -12
РоПС 2:1 ВПС Ильвес 2:2 РоПС РоПС 0:2 Интер Турку ХИФК 1:0 РоПС
РоПС 1:2 Абердин Абердин 2:1 РоПС РоПС 1:2 Мариехамн РоПС 0:0 Коккола ПВ Хонка 1:0 РоПС Лахти 1:2 РоПС РоПС 0:1 ХИК РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки ВПС 0:1 РоПС РоПС 0:1 Ильвес Интер Турку 3:0 РоПС РоПС 1:0 ХИФК РоПС 0:1 КуПС Мариехамн 2:0 РоПС Коккола ПВ 0:1 РоПС РоПС 1:2 Хонка

Последние игры между собой

СЯК Сейнайоки: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
РоПС: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига РоПС 3:2 СЯК Сейнайоки Кубок РоПС 0:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига РоПС 1:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига
СЯК Сейнайоки 2:1 РоПС Вейккауслига РоПС 0:3 СЯК Сейнайоки Вейккауслига РоПС 1:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 3:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:2 СЯК Сейнайоки Кубок РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 3:1 РоПС Вейккауслига РоПС 2:3 СЯК Сейнайоки Вейккауслига РоПС 1:2 СЯК Сейнайоки Кубок лиги РоПС 2:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:1 РоПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:2 РоПС Кубок лиги СЯК Сейнайоки 2:2 РоПС Кубок лиги РоПС 1:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС Вейккауслига
Команда И В Н П Г О
1. Ильвес 19 10 6 3 24 - 14 36
2. Интер Турку 20 11 3 6 36 - 24 36
3. КуПС 20 9 7 4 31 - 22 34
4. Хонка 20 9 4 7 30 - 26 31
5. ХИК 20 7 9 4 25 - 20 30
6. СЯК Сейнайоки 20 7 7 6 16 - 19 28
7. Лахти 20 7 7 6 21 - 25 28
8. ХИФК 19 6 7 6 20 - 21 25
9. Мариехамн 20 7 4 9 27 - 23 25
10. РоПС 20 5 5 10 14 - 23 20
11. Коккола ПВ 20 4 4 12 18 - 36 16
12. ВПС 20 1 9 10 19 - 28 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    19'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Беобиде Хагоба получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OmaSP Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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