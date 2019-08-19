Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Юргорден
3:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
АФК Эскильстуна
0'
1:0
3' Гол
Mohamed Turay
2:0
17' Гол
Даниэльссон Маркус
38' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
49' Желтая карточка
Ismet Lushaku
3:0
69' Гол
Беркрот Никлас
72'
30
Вайо
Томми
16
Aslak
Fonn
Witry
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
5
Кёкк
Эллиот
6
Карлстрём
Йеспер
23
Ульвестад
Фредрик
11
Ринг
Джонатан
24
Эдвардс
Кертис
18
Чилуфя
Эдвард
77
Mohamed
Turay
1
Ole
Soederberg
13
Wilhelm
Loeper
15
Цвейба
Сандро
19
Adnan
Catic
5
Gustav
Jarl
21
Раскай
Анель
17
Ismet
Lushaku
16
Samuel
Nnamani
22
Adi
Nalic
9
Авдич
Денни
7
Косица
Дзенис
Юргорден
4-2-3-1
АФК Эскильстуна
3-4-3

Ход матча

3'
Mohamed Turay
1:0
17'
Даниэльссон Маркус
(Эдвардс Кертис)
2:0
38'
Карлстрём Йеспер
 
39'
 
Daniel Miljanovic
Раскай Анель
45'
 
Pontus Rodin
Adi Nalic
46'
Беркрот Никлас
Чилуфя Эдвард
 
49'
 
Ismet Lushaku
67'
Радетинац Харис
Ринг Джонатан
 
69'
Беркрот Никлас
(Aslak Fonn Witry)
3:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 9 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Юргорден Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Юргорден 4:0 Сириус Эльфсборг 0:1 Юргорден Юргорден 2:0 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден
Юргорден 1:1 Мальмё АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Юргорден 2:0 Кальмар Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 3:1 Эстерсунд Юргорден 2:0 Эльфсборг Фалькенберг 0:3 Юргорден Юргорден 0:2 АИК Хельсинборг 1:1 Юргорден Хаммарбю 2:1 Юргорден Юргорден 1:1 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Юргорден Юргорден 2:1 Гётеборг Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:2 Сундсвалль
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Карлштад Юнайтед 2:3 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:4 АИК Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю
Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна

Последние игры между собой

Юргорден: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
АФК Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Аллсвенскан АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден Товарищеские матчи АФК Эскильстуна 1:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 4:1 АФК Эскильстуна Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 2:0 20 13 5 2 35 - 12 44
2. Мальмё 20 11 8 1 35 - 13 41
3. АИК 20 12 4 4 29 - 15 40
4. Хаммарбю 20 11 5 4 47 - 28 38
5. Хеккен 20 11 4 5 31 - 17 37
6. Норрчёпинг 20 9 7 4 30 - 19 34
7. Гётеборг 0:1 20 8 8 4 27 - 18 32
8. Эльфсборг 3:0 20 6 6 8 25 - 32 24
9. Эребру 20 6 4 10 28 - 32 22
10. Хельсинборг 1:0 20 5 6 9 19 - 29 21
11. Эстерсунд 0:3 20 4 9 7 18 - 29 21
12. Сириус 20 5 3 12 20 - 36 18
13. Кальмар 20 3 9 8 17 - 25 18
14. Фалькенберг 20 3 7 10 18 - 40 16
15. АФК Эскильстуна 0:2 20 3 5 12 18 - 39 14
16. Сундсвалль 20 2 6 12 19 - 32 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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