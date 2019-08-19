Швеция: Аллсвенскан 2019
Юргорден
3:0
Второй тайм: 72'
Стадион: Теле2 Арена
АФК Эскильстуна
1:0
3' ГолMohamed Turay
2:0
17' ГолДаниэльссон Маркус
38' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
49' Желтая карточкаIsmet Lushaku
3:0
69' ГолБеркрот Никлас
30
Вайо
Томми
19
Adnan
Catic
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Adnan CaticЗащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Adi NalicНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
12 Pontus Rodin
-
-
-
-
Главный тренер: Nemanja Miljanovic
Ход матча
3'
1:0
17'
38'
49'
69'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
9 Удары в створ 4
-
7 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Юргорден Последние 20 матчей: +13 =5 -2Юргорден 4:0 Сириус Эльфсборг 0:1 Юргорден Юргорден 2:0 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден
Юргорден 1:1 Мальмё АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Юргорден 2:0 Кальмар Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 3:1 Эстерсунд Юргорден 2:0 Эльфсборг Фалькенберг 0:3 Юргорден Юргорден 0:2 АИК Хельсинборг 1:1 Юргорден Хаммарбю 2:1 Юргорден Юргорден 1:1 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Юргорден Юргорден 2:1 Гётеборг Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:2 Сундсвалль
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +3 =5 -12Карлштад Юнайтед 2:3 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:4 АИК Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю
Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
АФК Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|2:0
|20
|13
|5
|2
|35 - 12
|44
|2.
|Мальмё
|20
|11
|8
|1
|35 - 13
|41
|3.
|АИК
|20
|12
|4
|4
|29 - 15
|40
|4.
|Хаммарбю
|20
|11
|5
|4
|47 - 28
|38
|5.
|Хеккен
|20
|11
|4
|5
|31 - 17
|37
|6.
|Норрчёпинг
|20
|9
|7
|4
|30 - 19
|34
|7.
|Гётеборг
|0:1
|20
|8
|8
|4
|27 - 18
|32
|8.
|Эльфсборг
|3:0
|20
|6
|6
|8
|25 - 32
|24
|9.
|Эребру
|20
|6
|4
|10
|28 - 32
|22
|10.
|Хельсинборг
|1:0
|20
|5
|6
|9
|19 - 29
|21
|11.
|Эстерсунд
|0:3
|20
|4
|9
|7
|18 - 29
|21
|12.
|Сириус
|20
|5
|3
|12
|20 - 36
|18
|13.
|Кальмар
|20
|3
|9
|8
|17 - 25
|18
|14.
|Фалькенберг
|20
|3
|7
|10
|18 - 40
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|0:2
|20
|3
|5
|12
|18 - 39
|14
|16.
|Сундсвалль
|20
|2
|6
|12
|19 - 32
|12
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