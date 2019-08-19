Швеция: Аллсвенскан 2019
Эльфсборг
3:0
Второй тайм: 71'
Стадион: Boraas Arena
Эстерсунд
1:0
13' ГолJesper Karlsson
2:0
18' ГолФрик Пер
3:0
24' ГолJesper Karlsson
33' Желтая карточкаRasmus Alm
68' Желтая карточкаMarco Weymans
20
Simon
Strand
13
Кайб
Рами
14
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
19
Eirik
Haugan
77
Сандберг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Simon StrandЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Rasmus AlmПолузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
23 Alex DyerПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Кабаши АрианНападающий
- Нападающий
-
-
31 Tim Roenning
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Eirik HauganЗащитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Миллс ЭндрюВратарь
- Защитник
-
15 Пурвер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
Ход матча
13'
1:0
18'
2:0
24'
3:0
33'
68'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Эльфсборг Последние 20 матчей: +6 =6 -8Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Юргорден Эльфсборг 2:1 Кальмар Хаммарбю 5:2 Эльфсборг
АИК 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю
Эстерсунд Последние 20 матчей: +5 =9 -6Стоксунд 0:1 Эстерсунд Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна Эстерсунд 0:0 Мальмё
Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|2:0
|20
|13
|5
|2
|35 - 12
|44
|2.
|Мальмё
|20
|11
|8
|1
|35 - 13
|41
|3.
|АИК
|20
|12
|4
|4
|29 - 15
|40
|4.
|Хаммарбю
|20
|11
|5
|4
|47 - 28
|38
|5.
|Хеккен
|20
|11
|4
|5
|31 - 17
|37
|6.
|Норрчёпинг
|20
|9
|7
|4
|30 - 19
|34
|7.
|Гётеборг
|0:1
|20
|8
|8
|4
|27 - 18
|32
|8.
|Эльфсборг
|3:0
|20
|6
|6
|8
|25 - 32
|24
|9.
|Эребру
|20
|6
|4
|10
|28 - 32
|22
|10.
|Хельсинборг
|1:0
|20
|5
|6
|9
|19 - 29
|21
|11.
|Эстерсунд
|0:3
|20
|4
|9
|7
|18 - 29
|21
|12.
|Сириус
|20
|5
|3
|12
|20 - 36
|18
|13.
|Кальмар
|20
|3
|9
|8
|17 - 25
|18
|14.
|Фалькенберг
|20
|3
|7
|10
|18 - 40
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|0:2
|20
|3
|5
|12
|18 - 39
|14
|16.
|Сундсвалль
|20
|2
|6
|12
|19 - 32
|12
Загрузка...