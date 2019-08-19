Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Эльфсборг
3:0
Второй тайм: 71'

Стадион:
Эстерсунд
0'
1:0
13' Гол
Jesper Karlsson
2:0
18' Гол
Фрик Пер
3:0
24' Гол
Jesper Karlsson
33' Желтая карточка
Rasmus Alm
68' Желтая карточка
Marco Weymans
71'
1
Стур-Эллегор
Кевин
20
Simon
Strand
3
Грегерсен
Стиан
12
Francisco
Portillo
III
13
Кайб
Рами
11
Jesper
Karlsson
8
Холмен
Самуэль
18
Ольссон
Симон
33
Нильсен
Сиверт
14
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
1
Кейта
Али
II
19
Eirik
Haugan
77
Сандберг
Ноа
2
Петтерссон
Том
28
Marco
Weymans
13
Фрицсон
Лудвиг
22
Колкетт
Чарли
5
Амин
Реван
18
Тёрготт
Блэйр
99
Исламович
Дино
8
Хопкатт
Джейми
Эльфсборг
4-5-1
Эстерсунд
4-3-3

Ход матча

13'
Jesper Karlsson
(Ольссон Симон)
1:0
18'
Фрик Пер
(Jesper Karlsson)
2:0
24'
Jesper Karlsson
(Кайб Рами)
3:0
27'
 
Менса Самуэль
Marco Weymans
33'
Rasmus Alm
 
62'
 
Felix Hoerberg
Фрицсон Лудвиг
68'
 
Marco Weymans

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Юргорден Эльфсборг 2:1 Кальмар Хаммарбю 5:2 Эльфсборг
АИК 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю
Эстерсунд Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Стоксунд 0:1 Эстерсунд Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна Эстерсунд 0:0 Мальмё
Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эстерсунд 4:1 Эльфсборг Аллсвенскан
Эльфсборг 4:4 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Кубок Швеции
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 2:0 20 13 5 2 35 - 12 44
2. Мальмё 20 11 8 1 35 - 13 41
3. АИК 20 12 4 4 29 - 15 40
4. Хаммарбю 20 11 5 4 47 - 28 38
5. Хеккен 20 11 4 5 31 - 17 37
6. Норрчёпинг 20 9 7 4 30 - 19 34
7. Гётеборг 0:1 20 8 8 4 27 - 18 32
8. Эльфсборг 3:0 20 6 6 8 25 - 32 24
9. Эребру 20 6 4 10 28 - 32 22
10. Хельсинборг 1:0 20 5 6 9 19 - 29 21
11. Эстерсунд 0:3 20 4 9 7 18 - 29 21
12. Сириус 20 5 3 12 20 - 36 18
13. Кальмар 20 3 9 8 17 - 25 18
14. Фалькенберг 20 3 7 10 18 - 40 16
15. АФК Эскильстуна 0:2 20 3 5 12 18 - 39 14
16. Сундсвалль 20 2 6 12 19 - 32 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    33'
    Rasmus Alm получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Marco Weymans уходит, Менса Самуэль вместо него
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Jesper Karlsson бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Фрик Пер бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Jesper Karlsson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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