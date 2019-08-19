Швеция: Аллсвенскан 2019

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Хельсинборг
1:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
Гётеборг
0'
2' Желтая карточка
Эрикссон Адам
29' Желтая карточка
August Erlingmark
1:0
45' Гол
Max Svensson
49' Желтая карточка
Абубакари Мохаммед
1:1
71' Гол
 71'
1
Линдегор
Андерс
57
Marcus
Holgersson
3
Ливерстам
Фредрик
4
Гранквист
Андреас
11
Эрикссон
Адам
6
Андреас
Ландгрен
14
Абубакари
Мохаммед
20
Вандерсон
ду
Карму
10
Фарнеруд
Александер
15
Max
Svensson
8
Mamudu
Moro
1
Анестис
Яннис
27
Toko
III
5
Kristopher
Da
Graca
26
Калисир
Андре
20
Victor
Wernersson
19
August
Erlingmark
7
Эрикссон
Себастьян
I
89
Сана
Тобиас
8
Айеш
Хосам
9
Robin
Soeder
22
Хараишвили
Георгий
Хельсинборг
4-2-3-1
Гётеборг
4-3-3

Ход матча

2'
Эрикссон Адам
 
11'
Рандруп Андерс
Marcus Holgersson
 
29'
 
August Erlingmark
45'
Max Svensson
1:0
49'
Абубакари Мохаммед
 
62'
 
Alhassan Yusuf
August Erlingmark
63'
Жигович Армин
Андреас Ландгрен
 
71'
1:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:4 Эребру АИК 2:0 Хельсинборг
Хельсинборг 1:0 Сириус Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг
Гётеборг Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Гётеборг 1:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна
Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Гётеборг: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Хельсинборг 0:2 Гётеборг Товарищеские матчи Гётеборг 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:3 Гётеборг Аллсвенскан
Хельсинборг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хельсинборг Кубок Швеции Гётеборг 2:0 Хельсинборг Кубок Хельсинборг 0:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 6:2 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 2:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Гётеборг Кубок Швеции Хельсинборг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:3 Гётеборг Шведский кубок
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 2:0 20 13 5 2 35 - 12 44
2. Мальмё 20 11 8 1 35 - 13 41
3. АИК 20 12 4 4 29 - 15 40
4. Хаммарбю 20 11 5 4 47 - 28 38
5. Хеккен 20 11 4 5 31 - 17 37
6. Норрчёпинг 20 9 7 4 30 - 19 34
7. Гётеборг 0:1 20 8 8 4 27 - 18 32
8. Эльфсборг 3:0 20 6 6 8 25 - 32 24
9. Эребру 20 6 4 10 28 - 32 22
10. Хельсинборг 1:0 20 5 6 9 19 - 29 21
11. Эстерсунд 0:3 20 4 9 7 18 - 29 21
12. Сириус 20 5 3 12 20 - 36 18
13. Кальмар 20 3 9 8 17 - 25 18
14. Фалькенберг 20 3 7 10 18 - 40 16
15. АФК Эскильстуна 0:2 20 3 5 12 18 - 39 14
16. Сундсвалль 20 2 6 12 19 - 32 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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