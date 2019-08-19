Швеция: Аллсвенскан 2019
Хельсинборг
1:1
Второй тайм: 71'
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
Гётеборг
2' Желтая карточкаЭрикссон Адам
29' Желтая карточкаAugust Erlingmark
1:0
45' ГолMax Svensson
49' Желтая карточкаАбубакари Мохаммед
15
Max
Svensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бенью КандайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Henrik Larsson
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Toko IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вибе ЛассеПолузащитник
-
-
23 Emil Holm
-
-
-
-
31 Tom Amos
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
Ход матча
45'
1:0
71'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 8
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: +4 =6 -10Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:4 Эребру АИК 2:0 Хельсинборг
Хельсинборг 1:0 Сириус Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг
Гётеборг Последние 20 матчей: +9 =8 -3Гётеборг 1:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна
Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Гётеборг: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Хельсинборг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хельсинборг Кубок Швеции Гётеборг 2:0 Хельсинборг Кубок Хельсинборг 0:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 6:2 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 2:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Гётеборг Кубок Швеции Хельсинборг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:3 Гётеборг Шведский кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|2:0
|20
|13
|5
|2
|35 - 12
|44
|2.
|Мальмё
|20
|11
|8
|1
|35 - 13
|41
|3.
|АИК
|20
|12
|4
|4
|29 - 15
|40
|4.
|Хаммарбю
|20
|11
|5
|4
|47 - 28
|38
|5.
|Хеккен
|20
|11
|4
|5
|31 - 17
|37
|6.
|Норрчёпинг
|20
|9
|7
|4
|30 - 19
|34
|7.
|Гётеборг
|0:1
|20
|8
|8
|4
|27 - 18
|32
|8.
|Эльфсборг
|3:0
|20
|6
|6
|8
|25 - 32
|24
|9.
|Эребру
|20
|6
|4
|10
|28 - 32
|22
|10.
|Хельсинборг
|1:0
|20
|5
|6
|9
|19 - 29
|21
|11.
|Эстерсунд
|0:3
|20
|4
|9
|7
|18 - 29
|21
|12.
|Сириус
|20
|5
|3
|12
|20 - 36
|18
|13.
|Кальмар
|20
|3
|9
|8
|17 - 25
|18
|14.
|Фалькенберг
|20
|3
|7
|10
|18 - 40
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|0:2
|20
|3
|5
|12
|18 - 39
|14
|16.
|Сундсвалль
|20
|2
|6
|12
|19 - 32
|12
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