Норвегия: Первый дивизион 2019

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Улленсакер-Киса
2:1
Второй тайм: 83'

Стадион:
Санднес
0'
1:0
4' Гол
Alfred Scriven
2:0
15' Гол
Торп Мартин
36' Желтая карточка
Сундли Мортен
42' Желтая карточка
Рангер Ларс
72' Вторая желтая карточка
Сундли Мортен
2:1
73' Гол
Угвуаду Оньекачи
83'
31
Stefan
Hagerup
17
Рангер
Ларс
26
Espen
Garnaas
20
Сундли
Мортен
5
Nikolas
Walstad
25
Торп
Мартин
11
Christian
Aas
6
Eric
Bugale
Kitolano
9
Ole
Kristian
Langaas
7
Alfred
Scriven
22
Vamoiti
Diomande
36
Markus
Vassoey
Nilsen
4
Axel
Kryger
22
Богданович
Ясмин
16
Хейккиля
Тапио
3
Йонссон
Видар
5
Daniel
Edvardsen
17
Ingvald
Halgunset
6
Christian
Landu
Landu
7
Simon
Colina
20
Adrian
Berntsen
9
Угвуаду
Оньекачи
Улленсакер-Киса
4-3-3
Санднес
4-5-1

Ход матча

4'
Alfred Scriven
(Nikolas Walstad)
1:0
15'
Торп Мартин
(Vamoiti Diomande)
2:0
36'
Сундли Мортен
 
42'
Рангер Ларс
 
46'
 
Matteo Vallotto
Богданович Ясмин
56'
Ole Andreas Nesset
Рангер Ларс
 
62'
 
Akinsola Akinyemi
Хейккиля Тапио
65'
Хансен Кристоффер
Vamoiti Diomande
 
72'
Сундли Мортен
 
73'
2:1
Угвуаду Оньекачи
76'
Vegard Kongsro
Alfred Scriven
 
76'
 
Bjoernar Holmvik
Daniel Edvardsen

Предыдущие игры

Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Старт
Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Лёренскуг 1:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:1 Нутодден Ерв 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Йёвик-Люн 2:3 Улленсакер-Киса Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль
Санднес Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Санднес 2:3 Ерв КФУМ 3:0 Санднес Санднес 0:2 Хам-Кам Нутодден 0:4 Санднес
Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Олесунн 3:1 Санднес Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес Хёугесунн 2:2 Санднес Санднес 1:2 Конгсвингер Скейд 0:0 Санднес Вард Хёугесунн 0:2 Санднес Рёуфосс 2:5 Санднес Санднес 2:4 Саннефьёрд Хам-Кам 2:3 Санднес Мадла 0:2 Санднес Санднес 2:3 КФУМ Санднес 2:0 Старт Стрёммен 0:0 Санднес

Последние игры между собой

Улленсакер-Киса: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 4
Санднес: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 0
Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион Санднес 1:1 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 2:2 Санднес Первый дивизион Улленсакер-Киса 3:3 Санднес Первый дивизион
Санднес 0:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион Санднес 4:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 1:1 Санднес Первый дивизион Санднес 3:1 Улленсакер-Киса Типпелиген Улленсакер-Киса 0:4 Санднес Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 18 15 2 1 38 - 14 47
2. Саннефьёрд 1:0 19 12 5 2 31 - 19 41
3. Старт 18 12 2 4 33 - 19 38
4. КФУМ 2:1 19 10 4 5 41 - 30 34
5. Рёуфосс 0:1 19 10 1 8 34 - 36 31
6. Конгсвингер 3:2 19 9 3 7 22 - 22 30
7. Нест-Сотра 3:2 19 8 5 6 28 - 21 29
8. Согндаль 0:0 19 8 4 7 36 - 29 28
9. Улленсакер-Киса 2:1 19 7 3 9 34 - 30 24
10. Санднес 1:2 19 6 5 8 29 - 29 23
11. Ерв 1:2 19 5 7 7 24 - 32 22
12. Хам-Кам 18 5 5 8 20 - 25 20
13. Стрёммен 2:3 19 3 7 9 20 - 30 16
14. Скейд 18 3 6 9 20 - 26 15
15. Нутодден 2:3 19 4 2 13 23 - 36 14
16. Тромсдален 0:0 19 1 3 15 21 - 56 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Рангер Ларс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Karsten Rognerud получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Сундли Мортен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Торп Мартин бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Alfred Scriven бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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