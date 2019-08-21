Норвегия: Первый дивизион 2019
Улленсакер-Киса
2:1
Второй тайм: 83'
Стадион: Ессхейм
Санднес
1:0
4' ГолAlfred Scriven
2:0
15' ГолТорп Мартин
36' Желтая карточкаСундли Мортен
42' Желтая карточкаРангер Ларс
72' Вторая желтая карточкаСундли Мортен
2:1
73' ГолУгвуаду Оньекачи
17
Рангер
Ларс
25
Торп
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Рангер ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Торп МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Тронд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bengt Saeternes
Ход матча
4'
15'
2:0
36'
42'
72'
73'
2:1
Предыдущие игры
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +8 =2 -10Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Старт
Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Лёренскуг 1:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:1 Нутодден Ерв 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Йёвик-Люн 2:3 Улленсакер-Киса Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль
Санднес Последние 20 матчей: +8 =4 -8Санднес 2:3 Ерв КФУМ 3:0 Санднес Санднес 0:2 Хам-Кам Нутодден 0:4 Санднес
Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Олесунн 3:1 Санднес Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес Хёугесунн 2:2 Санднес Санднес 1:2 Конгсвингер Скейд 0:0 Санднес Вард Хёугесунн 0:2 Санднес Рёуфосс 2:5 Санднес Санднес 2:4 Саннефьёрд Хам-Кам 2:3 Санднес Мадла 0:2 Санднес Санднес 2:3 КФУМ Санднес 2:0 Старт Стрёммен 0:0 Санднес
Последние игры между собой
Улленсакер-Киса: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 4
Санднес: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|18
|15
|2
|1
|38 - 14
|47
|2.
|Саннефьёрд
|1:0
|19
|12
|5
|2
|31 - 19
|41
|3.
|Старт
|18
|12
|2
|4
|33 - 19
|38
|4.
|КФУМ
|2:1
|19
|10
|4
|5
|41 - 30
|34
|5.
|Рёуфосс
|0:1
|19
|10
|1
|8
|34 - 36
|31
|6.
|Конгсвингер
|3:2
|19
|9
|3
|7
|22 - 22
|30
|7.
|Нест-Сотра
|3:2
|19
|8
|5
|6
|28 - 21
|29
|8.
|Согндаль
|0:0
|19
|8
|4
|7
|36 - 29
|28
|9.
|Улленсакер-Киса
|2:1
|19
|7
|3
|9
|34 - 30
|24
|10.
|Санднес
|1:2
|19
|6
|5
|8
|29 - 29
|23
|11.
|Ерв
|1:2
|19
|5
|7
|7
|24 - 32
|22
|12.
|Хам-Кам
|18
|5
|5
|8
|20 - 25
|20
|13.
|Стрёммен
|2:3
|19
|3
|7
|9
|20 - 30
|16
|14.
|Скейд
|18
|3
|6
|9
|20 - 26
|15
|15.
|Нутодден
|2:3
|19
|4
|2
|13
|23 - 36
|14
|16.
|Тромсдален
|0:0
|19
|1
|3
|15
|21 - 56
|6
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