Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Конгсвингер
3:2
Второй тайм: 82'

Стадион: Зрители: 1243
Стрёммен
0'
0:1
5' Гол
Oeystein Vestvatn
1:1
12' Гол
Adem Gueven
1:2
32' Гол
Mats Andre Kaland
48' Желтая карточка
Christian Roeer
58' Желтая карточка
Mustafa Achrifi
2:2
59' Гол
Adem Gueven
60' Желтая карточка
Harald Holter
64' Желтая карточка
Mats Andre Kaland
69' Желтая карточка
Боянг Сулайман
3:2
74' Гол
Adem Gueven
76' Желтая карточка
Dong-Wan Gang
82'
30
Аамада
Али
25
Боянг
Сулайман
3
Скагестад
Эдвард
5
Christian
Roeer
18
Iman
Mafi
16
Harald
Holter
8
Dong-Wan
Gang
29
Mathias
Berg
Gjerstroem
11
Simon
Marklund
7
Gyu-Hwan
Lee
9
Adem
Gueven
31
Stian
Christensen
II
3
Victor
Grodaas
16
John
Olav
Norheim
23
Paal
Steffen
Andresen
21
Johannes
Groedtlien
10
Mustafa
Achrifi
17
Oeystein
Vestvatn
20
Mats
Andre
Kaland
7
Mahmoud
Al
Laham
19
Селлин
Кьелл
18
Andreas
Hellum
Конгсвингер
4-3-1-2
Стрёммен
4-3-3

Ход матча

5'
0:1
Oeystein Vestvatn
12'
Adem Gueven
(Christian Roeer)
1:1
32'
1:2
Mats Andre Kaland
(Селлин Кьелл)
48'
Christian Roeer
 
54'
Markus Aanesland
Gyu-Hwan Lee
 
58'
 
Mustafa Achrifi
59'
Adem Gueven
2:2
60'
Harald Holter
 
62'
Martin Tangen Vinjor
Harald Holter
 
64'
 
Mats Andre Kaland
67'
 
Lasse Bransdal
Селлин Кьелл
69'
Боянг Сулайман
 
74'
Adem Gueven
(Iman Mafi)
3:2
76'
Dong-Wan Gang
 

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Старт 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Скейд
Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ
Стрёммен Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Стрёммен 1:1 Нутодден Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Ерв Тромсдален 0:2 Стрёммен
Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен Хёугесунн 2:0 Стрёммен Стрёммен 2:0 Конгсвингер Стрёммен 1:0 Лиллестрём Согндаль 4:2 Стрёммен Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Стрёммен 2:1 Будё-Глимт КФУМ 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:2 Олесунн Юнкерен 0:2 Стрёммен Старт 4:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Санднес

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Стрёммен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Стрёммен 2:0 Конгсвингер Первый дивизион Стрёммен 2:6 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:2 Стрёммен Первый дивизион Конгсвингер 0:0 Стрёммен Первый дивизион
Стрёммен 0:4 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:2 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 2:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:1 Стрёммен Кубок Конгсвингер 1:3 Стрёммен Товарищеские матчи Конгсвингер 0:4 Стрёммен Товарищеские матчи Стрёммен 2:0 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:0 Стрёммен Первый дивизион Конгсвингер 2:1 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 1:0 Конгсвингер Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 18 15 2 1 38 - 14 47
2. Саннефьёрд 1:0 19 12 5 2 31 - 19 41
3. Старт 18 12 2 4 33 - 19 38
4. КФУМ 2:1 19 10 4 5 41 - 30 34
5. Рёуфосс 0:1 19 10 1 8 34 - 36 31
6. Конгсвингер 3:2 19 9 3 7 22 - 22 30
7. Нест-Сотра 3:2 19 8 5 6 28 - 21 29
8. Согндаль 0:0 19 8 4 7 36 - 29 28
9. Улленсакер-Киса 2:1 19 7 3 9 34 - 30 24
10. Санднес 1:2 19 6 5 8 29 - 29 23
11. Ерв 1:2 19 5 7 7 24 - 32 22
12. Хам-Кам 18 5 5 8 20 - 25 20
13. Стрёммен 2:3 19 3 7 9 20 - 30 16
14. Скейд 18 3 6 9 20 - 26 15
15. Нутодден 2:3 19 4 2 13 23 - 36 14
16. Тромсдален 0:0 19 1 3 15 21 - 56 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Адем Гювен бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Oeystein Vestvatn бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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