Норвегия: Первый дивизион 2019
Конгсвингер
3:2
Второй тайм: 82'
Стадион: Гьемселунд Зрители: 1243
Стрёммен
0:1
5' ГолOeystein Vestvatn
1:1
12' ГолAdem Gueven
1:2
32' ГолMats Andre Kaland
48' Желтая карточкаChristian Roeer
58' Желтая карточкаMustafa Achrifi
2:2
59' ГолAdem Gueven
60' Желтая карточкаHarald Holter
64' Желтая карточкаMats Andre Kaland
69' Желтая карточкаБоянг Сулайман
3:2
74' ГолAdem Gueven
76' Желтая карточкаDong-Wan Gang
30
Аамада
Али
18
Iman
Mafi
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Iman MafiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Sander Roeed
-
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Селлин КьеллНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
11 Ulrich NessНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
Ход матча
5'
12'
1:1
32'
48'
58'
59'
2:2
60'
69'
74'
3:2
76'
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: +10 =3 -7Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Старт 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Скейд
Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ
Стрёммен Последние 20 матчей: +6 =5 -9Стрёммен 1:1 Нутодден Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Ерв Тромсдален 0:2 Стрёммен
Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен Хёугесунн 2:0 Стрёммен Стрёммен 2:0 Конгсвингер Стрёммен 1:0 Лиллестрём Согндаль 4:2 Стрёммен Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Стрёммен 2:1 Будё-Глимт КФУМ 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:2 Олесунн Юнкерен 0:2 Стрёммен Старт 4:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Санднес
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Стрёммен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Стрёммен 0:4 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:2 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 2:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:1 Стрёммен Кубок Конгсвингер 1:3 Стрёммен Товарищеские матчи Конгсвингер 0:4 Стрёммен Товарищеские матчи Стрёммен 2:0 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:0 Стрёммен Первый дивизион Конгсвингер 2:1 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 1:0 Конгсвингер Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|18
|15
|2
|1
|38 - 14
|47
|2.
|Саннефьёрд
|1:0
|19
|12
|5
|2
|31 - 19
|41
|3.
|Старт
|18
|12
|2
|4
|33 - 19
|38
|4.
|КФУМ
|2:1
|19
|10
|4
|5
|41 - 30
|34
|5.
|Рёуфосс
|0:1
|19
|10
|1
|8
|34 - 36
|31
|6.
|Конгсвингер
|3:2
|19
|9
|3
|7
|22 - 22
|30
|7.
|Нест-Сотра
|3:2
|19
|8
|5
|6
|28 - 21
|29
|8.
|Согндаль
|0:0
|19
|8
|4
|7
|36 - 29
|28
|9.
|Улленсакер-Киса
|2:1
|19
|7
|3
|9
|34 - 30
|24
|10.
|Санднес
|1:2
|19
|6
|5
|8
|29 - 29
|23
|11.
|Ерв
|1:2
|19
|5
|7
|7
|24 - 32
|22
|12.
|Хам-Кам
|18
|5
|5
|8
|20 - 25
|20
|13.
|Стрёммен
|2:3
|19
|3
|7
|9
|20 - 30
|16
|14.
|Скейд
|18
|3
|6
|9
|20 - 26
|15
|15.
|Нутодден
|2:3
|19
|4
|2
|13
|23 - 36
|14
|16.
|Тромсдален
|0:0
|19
|1
|3
|15
|21 - 56
|6
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