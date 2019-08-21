Норвегия: Первый дивизион 2019
Тромсдален
0:0
Второй тайм: 82'
Стадион: Туил Арена
Согндаль
17' Желтая карточкаЭрнеманн Стеффен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jonathan Hill
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Eirik LerengЗащитник
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс АкорНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
Ход матча
Предыдущие игры
Тромсдален Последние 20 матчей: +4 =2 -14Старт 2:0 Тромсдален Тромсдален 1:0 Скейд Саннефьёрд 1:0 Тромсдален Тромсдален 0:2 Стрёммен
Согндаль 5:2 Тромсдален Тромсдален 1:3 Старт КФУМ 2:1 Тромсдален Санднес 3:2 Тромсдален Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Тромсдален 1:3 Ерв Рёуфосс 6:4 Тромсдален Тромсдален 2:3 КФУМ Харстад 2:3 Тромсдален Олесунн 5:0 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Тромсдален Тромсдален 0:2 Нутодден Шервёй 0:6 Тромсдален Скейд 3:0 Тромсдален Тромсдален 3:3 Саннефьёрд
Согндаль Последние 20 матчей: +10 =2 -8Согндаль 2:3 Олесунн Нутодден 1:3 Согндаль Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Ерв 1:1 Согндаль
Согндаль 0:1 Старт Согндаль 5:2 Тромсдален Конгсвингер 3:0 Согндаль Согндаль 4:2 Скейд Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль Саннефьёрд 0:3 Согндаль Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль Согндаль 4:2 КФУМ Хам-Кам 0:0 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс Согндаль 4:1 Нутодден
Последние игры между собой
Тромсдален: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Согндаль: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|18
|15
|2
|1
|38 - 14
|47
|2.
|Саннефьёрд
|1:0
|19
|12
|5
|2
|31 - 19
|41
|3.
|Старт
|18
|12
|2
|4
|33 - 19
|38
|4.
|КФУМ
|2:1
|19
|10
|4
|5
|41 - 30
|34
|5.
|Рёуфосс
|0:1
|19
|10
|1
|8
|34 - 36
|31
|6.
|Конгсвингер
|3:2
|19
|9
|3
|7
|22 - 22
|30
|7.
|Нест-Сотра
|3:2
|19
|8
|5
|6
|28 - 21
|29
|8.
|Согндаль
|0:0
|19
|8
|4
|7
|36 - 29
|28
|9.
|Улленсакер-Киса
|2:1
|19
|7
|3
|9
|34 - 30
|24
|10.
|Санднес
|1:2
|19
|6
|5
|8
|29 - 29
|23
|11.
|Ерв
|1:2
|19
|5
|7
|7
|24 - 32
|22
|12.
|Хам-Кам
|18
|5
|5
|8
|20 - 25
|20
|13.
|Стрёммен
|2:3
|19
|3
|7
|9
|20 - 30
|16
|14.
|Скейд
|18
|3
|6
|9
|20 - 26
|15
|15.
|Нутодден
|2:3
|19
|4
|2
|13
|23 - 36
|14
|16.
|Тромсдален
|0:0
|19
|1
|3
|15
|21 - 56
|6
Загрузка...