Норвегия: Первый дивизион 2019

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Тромсдален
0:0
Второй тайм: 82'

Стадион:
Согндаль
0'
17' Желтая карточка
Эрнеманн Стеффен
82'
12
Teodor
Nilsen
3
Andreas
Arntzen
4
Thomas
Braaten
18
Henrik
Breimyr
11
Haavard
Lysvoll
22
Lasse
Berg
Johnsen
7
Haakon
Kjaeve
8
Бендиксен
Томас
66
Andreas
Loevland
15
Sander
Ringberg
20
Oerjan
Skalleboe
1
Дингеланд
Матиас
35
Eirik
Lereng
5
Фредриксен
Ульрик
30
Огбу
Иго
2
Тотлэнд
Томас
7
Шульц
Эрик
6
Эрнеманн
Стеффен
8
Tomas
Kristoffersen
11
Ховен
Андреас
15
Солтведт
Йоахим
10
Адамс
Акор
Тромсдален
4-1-4-1
Согндаль
4-4-1-1

Ход матча

17'
 
Эрнеманн Стеффен
46'
 
Йенсен Сикстен
Эрнеманн Стеффен
53'
Lars Henrik Andreassen
Lasse Berg Johnsen
 
64'
 
Ульрик Фло
Адамс Акор
64'
 
Антониевич Стефан
Tomas Kristoffersen
72'
Gabriel Andersen
Oerjan Skalleboe
 

Предыдущие игры

Тромсдален Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Старт 2:0 Тромсдален Тромсдален 1:0 Скейд Саннефьёрд 1:0 Тромсдален Тромсдален 0:2 Стрёммен
Согндаль 5:2 Тромсдален Тромсдален 1:3 Старт КФУМ 2:1 Тромсдален Санднес 3:2 Тромсдален Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Тромсдален 1:3 Ерв Рёуфосс 6:4 Тромсдален Тромсдален 2:3 КФУМ Харстад 2:3 Тромсдален Олесунн 5:0 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Тромсдален Тромсдален 0:2 Нутодден Шервёй 0:6 Тромсдален Скейд 3:0 Тромсдален Тромсдален 3:3 Саннефьёрд
Согндаль Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Согндаль 2:3 Олесунн Нутодден 1:3 Согндаль Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Ерв 1:1 Согндаль
Согндаль 0:1 Старт Согндаль 5:2 Тромсдален Конгсвингер 3:0 Согндаль Согндаль 4:2 Скейд Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль Саннефьёрд 0:3 Согндаль Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль Согндаль 4:2 КФУМ Хам-Кам 0:0 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс Согндаль 4:1 Нутодден

Последние игры между собой

Тромсдален: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Согндаль: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Согндаль 5:2 Тромсдален Первый дивизион Тромсдален 0:3 Согндаль Первый дивизион Согндаль 1:1 Тромсдален Первый дивизион Тромсдален 1:0 Согндаль Адекколига
Согндаль 5:0 Тромсдален Адекколига Тромсдален 3:4 Согндаль Адекколига Согндаль 3:0 Тромсдален Адекколига Тромсдален 0:1 Согндаль Адекколига
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 18 15 2 1 38 - 14 47
2. Саннефьёрд 1:0 19 12 5 2 31 - 19 41
3. Старт 18 12 2 4 33 - 19 38
4. КФУМ 2:1 19 10 4 5 41 - 30 34
5. Рёуфосс 0:1 19 10 1 8 34 - 36 31
6. Конгсвингер 3:2 19 9 3 7 22 - 22 30
7. Нест-Сотра 3:2 19 8 5 6 28 - 21 29
8. Согндаль 0:0 19 8 4 7 36 - 29 28
9. Улленсакер-Киса 2:1 19 7 3 9 34 - 30 24
10. Санднес 1:2 19 6 5 8 29 - 29 23
11. Ерв 1:2 19 5 7 7 24 - 32 22
12. Хам-Кам 18 5 5 8 20 - 25 20
13. Стрёммен 2:3 19 3 7 9 20 - 30 16
14. Скейд 18 3 6 9 20 - 26 15
15. Нутодден 2:3 19 4 2 13 23 - 36 14
16. Тромсдален 0:0 19 1 3 15 21 - 56 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    17'
    Эрнеманн Стеффен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TUIL Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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