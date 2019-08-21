Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Ерв
1:2
Второй тайм: 82'

Стадион: Зрители: 1473
КФУМ
0'
0:1
3' Гол
Сортевик Стиан
0:2
29' Гол
Juba Massinissa Moula
39' Желтая карточка
Yannis Maxitas Moula
1:2
71' Гол
Alexander Dang
77' Желтая карточка
Вихманн Матиас
80' Желтая карточка
Ole Marius Haabestad
81' Желтая карточка
Robin Rasch
82'
20
Oeystein
Oevretveit
5
Peter
Reinhardsen
7
Simon
Andreas
Larsen
I
4
Espen
Knudsen
2
Torje
Wichne
13
Haakon
Suggelia
6
Вихманн
Матиас
19
Kristoffer
Toennessen
11
Daniel
Aase
98
Michael
Baidoo
22
Alexander
Dang
12
Knut-Andre
Skjaerstein
25
Tobias
Collett
33
Хаммер
Йорген
28
Emmanuel
Troudart
3
Dadi
Dodou
Gaye
7
Robin
Rasch
21
Tore
Andre
Soeraas
26
Lars
Olden
Larsen
8
Сортевик
Стиан
19
Yannis
Maxitas
Moula
9
Abdul-Basit
Agouda
Ерв
3-4-1-2
КФУМ
4-2-3-1

Ход матча

3'
0:1
Сортевик Стиан
29'
0:2
Juba Massinissa Moula
39'
 
Yannis Maxitas Moula
46'
Bjoernar Hove
Peter Reinhardsen
 
46'
Ole Marius Haabestad
Haakon Suggelia
 
46'
 
Эбю Олав
Yannis Maxitas Moula
59'
Thomas Zernichow
Kristoffer Toennessen
 
71'
Alexander Dang
(Ole Marius Haabestad)
1:2
74'
 
Хольм Даниэль
Tore Andre Soeraas
77'
Вихманн Матиас
 
77'
 
Брикс Кристиан
Tobias Collett
80'
Ole Marius Haabestad
 
81'
 
Robin Rasch

Предыдущие игры

Ерв Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Санднес 2:3 Ерв Ерв 1:0 Хам-Кам Стрёммен 3:1 Ерв Ерв 1:1 Согндаль
Рёуфосс 4:2 Ерв Ерв 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 4:1 Ерв Ерв 0:0 Санднес Тромсдален 1:3 Ерв Хам-Кам 2:2 Ерв Ерв 0:0 Олесунн Ерв 1:2 Саннефьёрд Старт 3:2 Ерв Ерв 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 5:0 Ерв Флеккерёй 1:2 Ерв Конгсвингер 1:1 Ерв Ерв 3:1 Нутодден Скейд 0:0 Ерв Ерв 1:1 Стрёммен
КФУМ Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Хам-Кам 4:4 КФУМ Фредерикссунд 3:1 КФУМ КФУМ 3:0 Санднес КФУМ 1:5 Таарнбю
Фредериксберг 0:0 КФУМ Нест-Сотра 2:2 КФУМ БК Унион 1:3 КФУМ КФУМ 2:1 Рёуфосс КФУМ 2:4 Олесунн Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ КФУМ 2:1 Тромсдален КФУМ 2:0 Хам-Кам Нест-Сотра 0:4 КФУМ Скейд 1:1 КФУМ КФУМ 4:1 Нутодден Тромсдален 2:3 КФУМ Аскер 2:3 КФУМ КФУМ 1:0 Стрёммен Согндаль 4:2 КФУМ КФУМ 5:0 Ерв

Последние игры между собой

Ерв: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
КФУМ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
КФУМ 5:0 Ерв Первый дивизион КФУМ 0:1 Ерв Первый дивизион Ерв 1:1 КФУМ Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 18 15 2 1 38 - 14 47
2. Саннефьёрд 1:0 19 12 5 2 31 - 19 41
3. Старт 18 12 2 4 33 - 19 38
4. КФУМ 2:1 19 10 4 5 41 - 30 34
5. Рёуфосс 0:1 19 10 1 8 34 - 36 31
6. Конгсвингер 3:2 19 9 3 7 22 - 22 30
7. Нест-Сотра 3:2 19 8 5 6 28 - 21 29
8. Согндаль 0:0 19 8 4 7 36 - 29 28
9. Улленсакер-Киса 2:1 19 7 3 9 34 - 30 24
10. Санднес 1:2 19 6 5 8 29 - 29 23
11. Ерв 1:2 19 5 7 7 24 - 32 22
12. Хам-Кам 18 5 5 8 20 - 25 20
13. Стрёммен 2:3 19 3 7 9 20 - 30 16
14. Скейд 18 3 6 9 20 - 26 15
15. Нутодден 2:3 19 4 2 13 23 - 36 14
16. Тромсдален 0:0 19 1 3 15 21 - 56 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Yannis Maxitas Moula получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Juba Massinissa Moula бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Сортевик Стиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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