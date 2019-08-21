Норвегия: Первый дивизион 2019
Ерв
1:2
Второй тайм: 82'
Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr Зрители: 1473
КФУМ
0:1
3' ГолСортевик Стиан
0:2
29' ГолJuba Massinissa Moula
39' Желтая карточкаYannis Maxitas Moula
1:2
71' ГолAlexander Dang
77' Желтая карточкаВихманн Матиас
80' Желтая карточкаOle Marius Haabestad
81' Желтая карточкаRobin Rasch
11
Daniel
Aase
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Эбю ОлавПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Simen VedvikНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
Ход матча
3'
0:1
29'
71'
77'
81'
Предыдущие игры
Ерв Последние 20 матчей: +6 =7 -7Санднес 2:3 Ерв Ерв 1:0 Хам-Кам Стрёммен 3:1 Ерв Ерв 1:1 Согндаль
КФУМ Последние 20 матчей: +11 =4 -5Хам-Кам 4:4 КФУМ Фредерикссунд 3:1 КФУМ КФУМ 3:0 Санднес КФУМ 1:5 Таарнбю
Последние игры между собой
Ерв: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
КФУМ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|18
|15
|2
|1
|38 - 14
|47
|2.
|Саннефьёрд
|1:0
|19
|12
|5
|2
|31 - 19
|41
|3.
|Старт
|18
|12
|2
|4
|33 - 19
|38
|4.
|КФУМ
|2:1
|19
|10
|4
|5
|41 - 30
|34
|5.
|Рёуфосс
|0:1
|19
|10
|1
|8
|34 - 36
|31
|6.
|Конгсвингер
|3:2
|19
|9
|3
|7
|22 - 22
|30
|7.
|Нест-Сотра
|3:2
|19
|8
|5
|6
|28 - 21
|29
|8.
|Согндаль
|0:0
|19
|8
|4
|7
|36 - 29
|28
|9.
|Улленсакер-Киса
|2:1
|19
|7
|3
|9
|34 - 30
|24
|10.
|Санднес
|1:2
|19
|6
|5
|8
|29 - 29
|23
|11.
|Ерв
|1:2
|19
|5
|7
|7
|24 - 32
|22
|12.
|Хам-Кам
|18
|5
|5
|8
|20 - 25
|20
|13.
|Стрёммен
|2:3
|19
|3
|7
|9
|20 - 30
|16
|14.
|Скейд
|18
|3
|6
|9
|20 - 26
|15
|15.
|Нутодден
|2:3
|19
|4
|2
|13
|23 - 36
|14
|16.
|Тромсдален
|0:0
|19
|1
|3
|15
|21 - 56
|6
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