США: МЛС 2019

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Нью-Йорк Сити
1:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Коламбус Кру
0'
12' Желтая карточка
Гузман Давид II
1:0
36' Гол
Valentin Castellanos
40'
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
22
Матаррита
Рональд
10
Моралес
Максимильяно
8
Ринг
Александр
15
Tony
Rocha
17
Маккей-Стивен
Гари
11
Valentin
Castellanos
9
Эбер
Араужо
1
Ром
Элой
25
Аффул
Харрисон
4
Менса
Джонатан
21
Alex
Crognale
31
Connor
Maloney
8
Artur
Moraes
III
9
Гузман
Давид
II
2
Luis
Argudo
20
Eduardo
Sosa
29
Аккам
Давид
17
Уильямс
Ромарио
Нью-Йорк Сити
4-3-3
Коламбус Кру
4-2-3-1

Ход матча

12'
 
Гузман Давид II
36'
Valentin Castellanos
(Моралес Максимильяно)
1:0

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Северная Каролина Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Коламбус Кру 2:2 Торонто Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру
Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:0 Питтсбург Риверхаундз Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Коламбус Кру: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити МЛС Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Кру МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Кру МЛС
Коламбус Кру 4:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:3 Нью-Йорк Сити МЛС Коламбус Кру 3:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 26 14 3 9 45 - 30 45
2. Филадельфия Юнион 27 13 6 8 48 - 40 45
3. Нью-Йорк Сити 0:0 25 11 9 5 45 - 32 42
4. Ди Си Юнайтед 27 10 9 8 34 - 33 39
5. Нью-Йорк Ред Буллз 26 11 5 10 44 - 39 38
6. Нью-Инглэнд Революшн 26 9 8 9 38 - 45 35
7. Торонто 26 9 7 10 41 - 43 34
8. Монреаль Импакт 27 10 4 13 39 - 50 34
9. Орландо Сити 27 9 7 11 35 - 35 34
10. Чикаго Файр 28 8 9 11 42 - 40 33
11. Коламбус Кру 0:0 28 7 7 14 29 - 41 28
12. Цинциннати 26 5 3 18 26 - 61 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 25 18 4 3 67 - 25 58
2. Миннесота Юнайтед 26 12 6 8 44 - 36 42
3. Лос-Анджелес Гэлакси 26 13 2 11 35 - 38 41
4. Реал Солт-Лейк 26 12 4 10 38 - 34 40
5. Сиэтл Саундерс 26 11 7 8 40 - 39 40
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 25 11 5 9 42 - 38 38
7. Портленд Тимберс 25 11 4 10 41 - 38 37
8. Даллас 27 10 7 10 39 - 36 37
9. Хьюстон Динамо 26 9 4 13 37 - 43 31
10. Спортинг Канзас-Сити 26 8 7 11 39 - 45 31
11. Колорадо Рэпидс 26 7 6 13 43 - 52 27
12. Ванкувер Уайткэпс 27 6 9 12 27 - 45 27
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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