США: МЛС 2019
Нью-Йорк Сити
1:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Янки
Коламбус Кру
12' Желтая карточкаГузман Давид II
1:0
36' ГолValentin Castellanos
15
Tony
Rocha
1
Ром
Элой
20
Eduardo
Sosa
29
Аккам
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Tony RochaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Brad StuverВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Jesus MedinaПолузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Domenec Torrent
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Eduardo SosaПолузащитник
-
29 Аккам ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Jon KempinВратарь
- Защитник
-
34 Мохтар ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Luis Díaz IV
-
Главный тренер: Caleb Porter
Ход матча
12'
36'
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +12 =3 -5Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Северная Каролина Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +4 =5 -11Коламбус Кру 2:2 Торонто Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру
Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:0 Питтсбург Риверхаундз Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Коламбус Кру: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|26
|14
|3
|9
|45 - 30
|45
|2.
|Филадельфия Юнион
|27
|13
|6
|8
|48 - 40
|45
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|25
|11
|9
|5
|45 - 32
|42
|4.
|Ди Си Юнайтед
|27
|10
|9
|8
|34 - 33
|39
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|26
|11
|5
|10
|44 - 39
|38
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|9
|8
|9
|38 - 45
|35
|7.
|Торонто
|26
|9
|7
|10
|41 - 43
|34
|8.
|Монреаль Импакт
|27
|10
|4
|13
|39 - 50
|34
|9.
|Орландо Сити
|27
|9
|7
|11
|35 - 35
|34
|10.
|Чикаго Файр
|28
|8
|9
|11
|42 - 40
|33
|11.
|Коламбус Кру
|0:0
|28
|7
|7
|14
|29 - 41
|28
|12.
|Цинциннати
|26
|5
|3
|18
|26 - 61
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|25
|18
|4
|3
|67 - 25
|58
|2.
|Миннесота Юнайтед
|26
|12
|6
|8
|44 - 36
|42
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|26
|13
|2
|11
|35 - 38
|41
|4.
|Реал Солт-Лейк
|26
|12
|4
|10
|38 - 34
|40
|5.
|Сиэтл Саундерс
|26
|11
|7
|8
|40 - 39
|40
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|25
|11
|5
|9
|42 - 38
|38
|7.
|Портленд Тимберс
|25
|11
|4
|10
|41 - 38
|37
|8.
|Даллас
|27
|10
|7
|10
|39 - 36
|37
|9.
|Хьюстон Динамо
|26
|9
|4
|13
|37 - 43
|31
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|26
|8
|7
|11
|39 - 45
|31
|11.
|Колорадо Рэпидс
|26
|7
|6
|13
|43 - 52
|27
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|27
|6
|9
|12
|27 - 45
|27
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