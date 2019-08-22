США: МЛС 2019
Лос-Анджелес
4:0
Конец матча
Стадион: Banc of California Stadium
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:0
6' ГолDiego Rossi
2:0
17' ПенальтиВела Карлос
19' Желтая карточкаЮнгвирт Флориан
35' Желтая карточкаГодой Анибал
3:0
41' ГолВела Карлос
65' Желтая карточкаLatif Blessing
74' Желтая карточкаTristan Blackmon
4:0
81' ГолJoshua Perez
24
Lee
Nguyen
18
Joshua
Perez
10
Вела
Карлос
17
Даниель
Вега
24
Лима
Ник
37
Кашия
Гурам
20
Годой
Анибал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Lee NguyenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Joshua PerezНападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Adrien Perez
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
-
24 Лима НикЗащитник
-
37 Кашия ГурамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
Ход матча
6'
1:0
17'
2:0
19'
35'
41'
3:0
63'
65'
74'
81'
4:0
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +14 =3 -3Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +10 =5 -5Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс
Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сакраменто Рипаблик Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|26
|14
|3
|9
|45 - 30
|45
|2.
|Филадельфия Юнион
|27
|13
|6
|8
|48 - 40
|45
|3.
|Нью-Йорк Сити
|25
|12
|8
|5
|46 - 32
|44
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|27
|12
|5
|10
|46 - 40
|41
|5.
|Ди Си Юнайтед
|28
|10
|9
|9
|35 - 35
|39
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|9
|8
|9
|38 - 45
|35
|7.
|Торонто
|26
|9
|7
|10
|41 - 43
|34
|8.
|Монреаль Импакт
|27
|10
|4
|13
|39 - 50
|34
|9.
|Орландо Сити
|27
|9
|7
|11
|35 - 35
|34
|10.
|Чикаго Файр
|28
|8
|9
|11
|42 - 40
|33
|11.
|Коламбус Кру
|28
|7
|6
|15
|29 - 42
|27
|12.
|Цинциннати
|26
|5
|3
|18
|26 - 61
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|26
|19
|4
|3
|71 - 25
|61
|2.
|Миннесота Юнайтед
|26
|12
|6
|8
|44 - 36
|42
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|26
|13
|2
|11
|35 - 38
|41
|4.
|Реал Солт-Лейк
|26
|12
|4
|10
|38 - 34
|40
|5.
|Сиэтл Саундерс
|26
|11
|7
|8
|40 - 39
|40
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|26
|11
|5
|10
|42 - 42
|38
|7.
|Портленд Тимберс
|25
|11
|4
|10
|41 - 38
|37
|8.
|Даллас
|27
|10
|7
|10
|39 - 36
|37
|9.
|Хьюстон Динамо
|26
|9
|4
|13
|37 - 43
|31
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|26
|8
|7
|11
|39 - 45
|31
|11.
|Колорадо Рэпидс
|26
|7
|6
|13
|43 - 52
|27
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|27
|6
|9
|12
|27 - 45
|27
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