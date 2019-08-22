США: МЛС 2019

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Лос-Анджелес
4:0
Конец матча

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
6' Гол
Diego Rossi
2:0
17' Пенальти
Вела Карлос
19' Желтая карточка
Юнгвирт Флориан
35' Желтая карточка
Годой Анибал
3:0
41' Гол
Вела Карлос
65' Желтая карточка
Latif Blessing
74' Желтая карточка
Tristan Blackmon
4:0
81' Гол
Joshua Perez
90'+5
1
Миллер
Тайлер
3
Бейташур
Стивен
27
Tristan
Blackmon
4
Eddie
Segura
2
Jordan
Harvey
24
Lee
Nguyen
20
Eduard
Atuesta
7
Latif
Blessing
18
Joshua
Perez
10
Вела
Карлос
9
Diego
Rossi
17
Даниель
Вега
24
Лима
Ник
37
Кашия
Гурам
23
Юнгвирт
Флориан
27
Лопес
Маркос
IV
14
Jackson
Yueill
20
Годой
Анибал
10
Эспиноса
Кристиан
25
Andres
Lorenzo
Rios
11
Казаишвили
Валерий
9
Хюсен
Дэнни
Лос-Анджелес
4-3-3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

Ход матча

6'
Diego Rossi
1:0
17'
Вела Карлос
2:0
19'
 
Юнгвирт Флориан
35'
 
Годой Анибал
41'
Вела Карлос
(Diego Rossi)
3:0
61'
Mohammed El Monir II
Jordan Harvey
 
63'
Диоманде Адама
Diego Rossi
 
63'
 
Салинас Ши
Лима Ник
64'
 
Carlos Fierro
Лопес Маркос IV
65'
Latif Blessing
 
70'
 
Вондоловски Крис
Andres Lorenzo Rios
73'
Кайе Марк-Энтони
Latif Blessing
 
74'
Tristan Blackmon
 
81'
Joshua Perez
(Кайе Марк-Энтони)
4:0

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс
Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сакраменто Рипаблик Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Лос-Анджелес МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 26 14 3 9 45 - 30 45
2. Филадельфия Юнион 27 13 6 8 48 - 40 45
3. Нью-Йорк Сити 25 12 8 5 46 - 32 44
4. Нью-Йорк Ред Буллз 27 12 5 10 46 - 40 41
5. Ди Си Юнайтед 28 10 9 9 35 - 35 39
6. Нью-Инглэнд Революшн 26 9 8 9 38 - 45 35
7. Торонто 26 9 7 10 41 - 43 34
8. Монреаль Импакт 27 10 4 13 39 - 50 34
9. Орландо Сити 27 9 7 11 35 - 35 34
10. Чикаго Файр 28 8 9 11 42 - 40 33
11. Коламбус Кру 28 7 6 15 29 - 42 27
12. Цинциннати 26 5 3 18 26 - 61 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 26 19 4 3 71 - 25 61
2. Миннесота Юнайтед 26 12 6 8 44 - 36 42
3. Лос-Анджелес Гэлакси 26 13 2 11 35 - 38 41
4. Реал Солт-Лейк 26 12 4 10 38 - 34 40
5. Сиэтл Саундерс 26 11 7 8 40 - 39 40
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 26 11 5 10 42 - 42 38
7. Портленд Тимберс 25 11 4 10 41 - 38 37
8. Даллас 27 10 7 10 39 - 36 37
9. Хьюстон Динамо 26 9 4 13 37 - 43 31
10. Спортинг Канзас-Сити 26 8 7 11 39 - 45 31
11. Колорадо Рэпидс 26 7 6 13 43 - 52 27
12. Ванкувер Уайткэпс 27 6 9 12 27 - 45 27
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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