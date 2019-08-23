Финляндия: Вейккауслига 2019
ХИФК
1:1
Первый тайм: 35'
Стадион: Telia 5G-areena
Ильвес
0:1
8' ГолNaatan Skyttae
1:1
10' ГолМаттссон Йоэль
24
Мянтюля
Теро
20
Хассан
Сисей
13
Менса
Баба
60
Адди
Дэвид
5
Jair
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Мянтюля ТероЗащитник
- Защитник
-
20 Хассан СисейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Jabar SharzaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Tor Thodesen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
-
60 Адди ДэвидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 JairПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Mikael Almen
-
-
-
Главный тренер: Jarkko Wiss
Ход матча
8'
0:1
10'
1:1
Предыдущие игры
ХИФК Последние 20 матчей: +6 =7 -7Интер Турку 3:2 ХИФК ХИФК 3:2 Коккола ПВ КуПС 1:1 ХИФК Мариехамн 1:3 ХИФК
Ильвес Последние 20 матчей: +11 =6 -3Ильвес 0:2 КуПС Мариехамн 0:1 Ильвес Ильвес 2:2 РоПС Хонка 1:2 Ильвес
Ильвес 1:1 ХИК Лахти 1:0 Ильвес Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки ВПС 1:2 Ильвес Ильвес 4:2 Коккола ПВ Мариехамн 0:2 Ильвес Интер Турку 2:3 Ильвес КуПС 1:0 Ильвес Ильвес 0:0 Мариехамн Коккола ПВ 2:3 Ильвес РоПС 0:1 Ильвес Ильвес 1:1 Хонка ХИК 0:0 Ильвес Ильвес 1:0 Лахти СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес Ильвес 0:0 ВПС
Последние игры между собой
ХИФК: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Ильвес: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ильвес
|1:1
|20
|10
|7
|3
|25 - 15
|37
|2.
|Интер Турку
|20
|11
|3
|6
|36 - 24
|36
|3.
|КуПС
|20
|9
|7
|4
|31 - 22
|34
|4.
|Хонка
|20
|9
|4
|7
|30 - 26
|31
|5.
|ХИК
|20
|7
|9
|4
|25 - 20
|30
|6.
|СЯК Сейнайоки
|20
|7
|7
|6
|16 - 19
|28
|7.
|Лахти
|20
|7
|7
|6
|21 - 25
|28
|8.
|ХИФК
|1:1
|20
|6
|8
|6
|21 - 22
|26
|9.
|Мариехамн
|20
|7
|4
|9
|27 - 23
|25
|10.
|РоПС
|20
|5
|5
|10
|14 - 23
|20
|11.
|Коккола ПВ
|20
|4
|4
|12
|18 - 36
|16
|12.
|ВПС
|20
|1
|9
|10
|19 - 28
|12
Загрузка...