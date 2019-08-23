Финляндия: Вейккауслига 2019

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ХИФК
1:1
Первый тайм: 35'

Стадион:
Ильвес
0'
0:1
8' Гол
Naatan Skyttae
1:1
10' Гол
Маттссон Йоэль
35'
12
Daniel
Kolar
I
15
Macario
Hing-Glover
24
Мянтюля
Теро
4
Патронен
Ханну
20
Хассан
Сисей
7
Маттссон
Йоэль
8
Jukka
Halme
33
Robert
Kakeeto
17
Jani
Baeckman
14
Тикиньо
Франсиско
9
Луис
Энрике
1
Mika
Hilander
6
Ойяла
Матиас
13
Менса
Баба
16
Миеттунен
Тату
60
Адди
Дэвид
30
Yussif
Daouda
Moussa
23
Naatan
Skyttae
5
Jair
8
Iiro
Jaervinen
10
Lauri
Ala-Myllymaeki
11
Jacques
Haman
ХИФК
Ильвес

Ход матча

8'
0:1
Naatan Skyttae
10'
Маттссон Йоэль
(Луис Энрике)
1:1

Предыдущие игры

ХИФК Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Интер Турку 3:2 ХИФК ХИФК 3:2 Коккола ПВ КуПС 1:1 ХИФК Мариехамн 1:3 ХИФК
ХИФК 1:0 РоПС Хонка 3:0 ХИФК ХИФК 0:2 ХИК Лахти 0:0 ХИФК ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки ХИФК 2:1 ВПС ХИФК 1:1 Интер Турку Коккола ПВ 1:1 ХИФК ХИФК 1:1 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн РоПС 1:0 ХИФК ХИФК 2:0 Хонка ХИК 1:1 ХИФК ХИФК 0:1 Лахти СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК Мариехамн 3:0 ХИФК
Ильвес Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Ильвес 0:2 КуПС Мариехамн 0:1 Ильвес Ильвес 2:2 РоПС Хонка 1:2 Ильвес
Ильвес 1:1 ХИК Лахти 1:0 Ильвес Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки ВПС 1:2 Ильвес Ильвес 4:2 Коккола ПВ Мариехамн 0:2 Ильвес Интер Турку 2:3 Ильвес КуПС 1:0 Ильвес Ильвес 0:0 Мариехамн Коккола ПВ 2:3 Ильвес РоПС 0:1 Ильвес Ильвес 1:1 Хонка ХИК 0:0 Ильвес Ильвес 1:0 Лахти СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес Ильвес 0:0 ВПС

Последние игры между собой

ХИФК: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Ильвес: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Ильвес 2:1 ХИФК Вейккауслига Ильвес 4:3 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИФК Вейккауслига
Ильвес 3:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:3 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:3 Ильвес Икконен Ильвес 0:0 ХИФК Икконен ХИФК 2:0 Ильвес Икконен
Команда И В Н П Г О
1. Ильвес 1:1 20 10 7 3 25 - 15 37
2. Интер Турку 20 11 3 6 36 - 24 36
3. КуПС 20 9 7 4 31 - 22 34
4. Хонка 20 9 4 7 30 - 26 31
5. ХИК 20 7 9 4 25 - 20 30
6. СЯК Сейнайоки 20 7 7 6 16 - 19 28
7. Лахти 20 7 7 6 21 - 25 28
8. ХИФК 1:1 20 6 8 6 21 - 22 26
9. Мариехамн 20 7 4 9 27 - 23 25
10. РоПС 20 5 5 10 14 - 23 20
11. Коккола ПВ 20 4 4 12 18 - 36 16
12. ВПС 20 1 9 10 19 - 28 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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