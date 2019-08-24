США: МЛС 2019
Орландо Сити
0:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Exploria Stadium
Атланта Юнайтед
36' Желтая карточкаПирес Леандро
23
Brian
Rowe
24
Kyle
Smith
22
Сане
Людовик
19
Benji
Michel
17
Нани
Луиш
- Основной состав
-
23 Brian RoweВратарь
-
24 Kyle SmithЗащитник
-
22 Сане ЛюдовикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Benji MichelПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Кьестан СашаНападающий
-
-
-
99 Adam Grinwis
-
Главный тренер: James O'Connor
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Мерам ЖустинНападающий
- Запасные игроки
-
25 Alec KannВратарь
- Защитник
-
28 Перейра ДионЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Де Бур Франк
Ход матча
36'
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: +9 =4 -7Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед
Орландо Сити 2:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Мемфис-901 1:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =1 -6Портленд Тимберс 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Сент-Луис Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Чарлстон Бэттери Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Атланта Юнайтед: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|27
|14
|4
|9
|45 - 30
|46
|2.
|Филадельфия Юнион
|27
|13
|6
|8
|48 - 40
|45
|3.
|Нью-Йорк Сити
|25
|12
|8
|5
|46 - 32
|44
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|27
|12
|5
|10
|46 - 40
|41
|5.
|Ди Си Юнайтед
|28
|10
|9
|9
|35 - 35
|39
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|9
|8
|9
|38 - 45
|35
|7.
|Орландо Сити
|0:0
|28
|9
|8
|11
|35 - 35
|35
|8.
|Торонто
|26
|9
|7
|10
|41 - 43
|34
|9.
|Монреаль Импакт
|27
|10
|4
|13
|39 - 50
|34
|10.
|Чикаго Файр
|28
|8
|9
|11
|42 - 40
|33
|11.
|Коламбус Кру
|28
|7
|6
|15
|29 - 42
|27
|12.
|Цинциннати
|26
|5
|3
|18
|26 - 61
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|26
|19
|4
|3
|71 - 25
|61
|2.
|Миннесота Юнайтед
|27
|12
|6
|9
|44 - 37
|42
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|26
|13
|2
|11
|35 - 38
|41
|4.
|Реал Солт-Лейк
|26
|12
|4
|10
|38 - 34
|40
|5.
|Сиэтл Саундерс
|26
|11
|7
|8
|40 - 39
|40
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|26
|11
|5
|10
|42 - 42
|38
|7.
|Портленд Тимберс
|25
|11
|4
|10
|41 - 38
|37
|8.
|Даллас
|27
|10
|7
|10
|39 - 36
|37
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|9
|7
|11
|40 - 45
|34
|10.
|Хьюстон Динамо
|26
|9
|4
|13
|37 - 43
|31
|11.
|Колорадо Рэпидс
|26
|7
|6
|13
|43 - 52
|27
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|27
|6
|9
|12
|27 - 45
|27
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