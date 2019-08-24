США: МЛС 2019

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Орландо Сити
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
36' Желтая карточка
Пирес Леандро
39'
23
Brian
Rowe
24
Kyle
Smith
22
Сане
Людовик
6
Robin
Jansson
27
Миллер
Камаль
20
Росель
Ориоль
26
Аскуэс
Карлос
19
Benji
Michel
33
Перейра
Маурисио
17
Нани
Луиш
13
Tesho
Akindele
1
Гузан
Брэд
24
Julian
Gressel
12
Miles
Robinson
5
Пирес
Леандро
4
Погба
Флорентин
6
Нэйджби
Дарлингтон
11
Eric
Daian
Remedi
8
Барко
Эсекьель
10
Мартинес
Гонсало
7
Мартинес
Хосеф
14
Мерам
Жустин
Орландо Сити
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
4-3-3

Ход матча

36'
 
Пирес Леандро

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед
Орландо Сити 2:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Мемфис-901 1:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Портленд Тимберс 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Сент-Луис Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Чарлстон Бэттери Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Атланта Юнайтед: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Открытый Кубок Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 4:0 Орландо Сити МЛС
Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити МЛС Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 0:0 27 14 4 9 45 - 30 46
2. Филадельфия Юнион 27 13 6 8 48 - 40 45
3. Нью-Йорк Сити 25 12 8 5 46 - 32 44
4. Нью-Йорк Ред Буллз 27 12 5 10 46 - 40 41
5. Ди Си Юнайтед 28 10 9 9 35 - 35 39
6. Нью-Инглэнд Революшн 26 9 8 9 38 - 45 35
7. Орландо Сити 0:0 28 9 8 11 35 - 35 35
8. Торонто 26 9 7 10 41 - 43 34
9. Монреаль Импакт 27 10 4 13 39 - 50 34
10. Чикаго Файр 28 8 9 11 42 - 40 33
11. Коламбус Кру 28 7 6 15 29 - 42 27
12. Цинциннати 26 5 3 18 26 - 61 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 26 19 4 3 71 - 25 61
2. Миннесота Юнайтед 27 12 6 9 44 - 37 42
3. Лос-Анджелес Гэлакси 26 13 2 11 35 - 38 41
4. Реал Солт-Лейк 26 12 4 10 38 - 34 40
5. Сиэтл Саундерс 26 11 7 8 40 - 39 40
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 26 11 5 10 42 - 42 38
7. Портленд Тимберс 25 11 4 10 41 - 38 37
8. Даллас 27 10 7 10 39 - 36 37
9. Спортинг Канзас-Сити 27 9 7 11 40 - 45 34
10. Хьюстон Динамо 26 9 4 13 37 - 43 31
11. Колорадо Рэпидс 26 7 6 13 43 - 52 27
12. Ванкувер Уайткэпс 27 6 9 12 27 - 45 27
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    36'
    Пирес Леандро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Exploria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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