Швеция: Аллсвенскан 2019
Сириус
3:4
Конец матча
Стадион: Студентернас
Эребру
0:1
15' ГолСтрандберг Карлос
0:2
32' ГолСтрандберг Карлос
39' Желтая карточкаMichael Almebaeck
0:3
43' ГолБроберг Мартин
0:4
55' ГолСтрандберг Карлос
1:4
58' ГолБьоркстрём Тим
63' Желтая карточкаСисей Кебба
2:4
79' ГолФилип Хагланд
3:4
88' ГолChrister Gustafsson
30
Альвбоге
Йон
14
Ian
Sirelius
20
Filip
Rogic
21
Simon
Amin
12
Jake
Larsson
- Основной состав
-
30 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ian SireliusЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Разак АбдулПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Adam StaahlПолузащитник
- Нападающий
-
12 Оффия ГенриНападающий
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Filip RogicПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Simon AminПолузащитник
-
12 Jake LarssonНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Касим ЯсерПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мехмети АгонНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
Ход матча
15'
32'
43'
0:3
55'
58'
1:4
63'
79'
84'
88'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 4
-
19 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: +4 =3 -13Карлштад 1:1 Сириус Сириус 0:2 Норрчёпинг Юргорден 4:0 Сириус Хеккен 4:1 Сириус
Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус
Эребру Последние 20 матчей: +7 =4 -9Нючепинг 0:1 Эребру Эребру 1:2 Хеккен Кальмар 1:1 Эребру Эребру 2:2 Гётеборг
Хельсинборг 1:4 Эребру Эребру 4:0 Фалькенберг Хеккен 3:0 Эребру Мальмё 2:1 Эребру Эребру 0:1 Хельсинборг Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 0:2 Сириус Эстерсунд 1:3 Эребру Эребру 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю Эребру 1:1 Кальмар Эльфсборг 4:2 Эребру Эребру 2:1 АИК АФК Эскильстуна 1:1 Эребру
Последние игры между собой
Сириус: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Эребру: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|20
|13
|5
|2
|36 - 12
|44
|2.
|Мальмё
|20
|11
|8
|1
|35 - 13
|41
|3.
|АИК
|20
|12
|4
|4
|29 - 15
|40
|4.
|Хаммарбю
|20
|11
|5
|4
|47 - 28
|38
|5.
|Хеккен
|20
|11
|4
|5
|31 - 17
|37
|6.
|Гётеборг
|20
|9
|8
|3
|29 - 18
|35
|7.
|Норрчёпинг
|20
|9
|7
|4
|30 - 19
|34
|8.
|Эребру
|21
|7
|4
|10
|32 - 35
|25
|9.
|Эльфсборг
|20
|6
|6
|8
|26 - 33
|24
|10.
|Эстерсунд
|20
|4
|9
|7
|19 - 30
|21
|11.
|Хельсинборг
|20
|4
|6
|10
|19 - 31
|18
|12.
|Кальмар
|20
|3
|9
|8
|17 - 25
|18
|13.
|Сириус
|21
|5
|3
|13
|23 - 40
|18
|14.
|Фалькенберг
|20
|3
|7
|10
|18 - 40
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|20
|3
|5
|12
|18 - 40
|14
|16.
|Сундсвалль
|20
|2
|6
|12
|19 - 32
|12
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