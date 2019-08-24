Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Сириус
3:4
Конец матча

Стадион:
Эребру
0'
0:1
15' Гол
Страндберг Карлос
0:2
32' Гол
Страндберг Карлос
39' Желтая карточка
Michael Almebaeck
0:3
43' Гол
Броберг Мартин
0:4
55' Гол
Страндберг Карлос
1:4
58' Гол
Бьоркстрём Тим
63' Желтая карточка
Сисей Кебба
2:4
79' Гол
Филип Хагланд
3:4
88' Гол
Christer Gustafsson
90'+7
30
Альвбоге
Йон
3
Karl
Larsson
4
Сисей
Кебба
8
Бьоркстрём
Тим
14
Ian
Sirelius
10
Андерссон
Элиас
7
Niklas
Thor
15
Лундхольм
Сэм
23
Филип
Хагланд
26
Mohammed
Saeid
21
John
Junior
Igbarumah
1
Янссон
Оскар
2
Бьёрнквист
Даниэль
14
Michael
Almebaeck
15
Martin
Lorentzon
II
3
Kevin
Wright
20
Filip
Rogic
25
Герзич
Нордин
21
Simon
Amin
12
Jake
Larsson
99
Страндберг
Карлос
10
Броберг
Мартин
Сириус
4-2-3-1
Эребру
4-3-3

Ход матча

15'
0:1
Страндберг Карлос
(Броберг Мартин)
32'
0:2
Страндберг Карлос
(Герзич Нордин)
39'
 
Michael Almebaeck
43'
0:3
Броберг Мартин
(Герзич Нордин)
55'
0:4
Страндберг Карлос
58'
Бьоркстрём Тим
1:4
60'
Axel Bjoernstroem
Ian Sirelius
 
61'
Adam Staahl
John Junior Igbarumah
 
63'
Сисей Кебба
 
65'
 
Мехмети Агон
Страндберг Карлос
76'
Christer Gustafsson
Лундхольм Сэм
 
79'
Филип Хагланд
(Axel Bjoernstroem)
2:4
84'
 
Касим Ясер
Simon Amin
88'
Christer Gustafsson
(Филип Хагланд)
3:4
90'
 
Бертильссон Юхан
Герзич Нордин

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 4
  • 19 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Карлштад 1:1 Сириус Сириус 0:2 Норрчёпинг Юргорден 4:0 Сириус Хеккен 4:1 Сириус
Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус
Эребру Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Нючепинг 0:1 Эребру Эребру 1:2 Хеккен Кальмар 1:1 Эребру Эребру 2:2 Гётеборг
Хельсинборг 1:4 Эребру Эребру 4:0 Фалькенберг Хеккен 3:0 Эребру Мальмё 2:1 Эребру Эребру 0:1 Хельсинборг Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 0:2 Сириус Эстерсунд 1:3 Эребру Эребру 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю Эребру 1:1 Кальмар Эльфсборг 4:2 Эребру Эребру 2:1 АИК АФК Эскильстуна 1:1 Эребру

Последние игры между собой

Сириус: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Эребру: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Эребру 0:2 Сириус Аллсвенскан Эребру 3:2 Сириус Товарищеские матчи Эребру 0:0 Сириус Аллсвенскан Эребру 3:0 Сириус Товарищеские матчи
Сириус 2:4 Эребру Аллсвенскан Сириус 3:4 Эребру Аллсвенскан Сириус 1:0 Эребру Товарищеские матчи Эребру 2:1 Сириус Аллсвенскан Эребру 2:4 Сириус Товарищеские матчи Эребру 0:1 Сириус Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 20 13 5 2 36 - 12 44
2. Мальмё 20 11 8 1 35 - 13 41
3. АИК 20 12 4 4 29 - 15 40
4. Хаммарбю 20 11 5 4 47 - 28 38
5. Хеккен 20 11 4 5 31 - 17 37
6. Гётеборг 20 9 8 3 29 - 18 35
7. Норрчёпинг 20 9 7 4 30 - 19 34
8. Эребру 21 7 4 10 32 - 35 25
9. Эльфсборг 20 6 6 8 26 - 33 24
10. Эстерсунд 20 4 9 7 19 - 30 21
11. Хельсинборг 20 4 6 10 19 - 31 18
12. Кальмар 20 3 9 8 17 - 25 18
13. Сириус 21 5 3 13 23 - 40 18
14. Фалькенберг 20 3 7 10 18 - 40 16
15. АФК Эскильстуна 20 3 5 12 18 - 40 14
16. Сундсвалль 20 2 6 12 19 - 32 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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