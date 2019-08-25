США: МЛС 2019

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Нью-Йорк Сити
2:1
Конец матча

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
0:1
10' Гол
Alex Muyl
15' Желтая карточка
Alex Muyl
27' Желтая карточка
Моралес Максимильяно
31' Желтая карточка
Ринг Александр
1:1
43' Пенальти
Моралес Максимильяно
45' Желтая карточка
Лоуренс Кемар
2:1
53' Гол
Эбер Араужо
85' Желтая карточка
Ржатковски Марк
90' Желтая карточка
Матаррита Рональд
90' Вторая желтая карточка
Матаррита Рональд
90'+9
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
22
Матаррита
Рональд
10
Моралес
Максимильяно
8
Ринг
Александр
55
Паркс
Китон
9
Эбер
Араужо
11
Valentin
Castellanos
28
Митрицэ
Александру
31
Luis
Robles
II
62
Мурильо
Микаэль
26
Паркер
Тим
33
Лонг
Аарон
92
Лоуренс
Кемар
23
Cristhian
Casseres
Jr.
88
Vincent
Bezecourt
19
Alex
Muyl
10
Alejandro
Romero
I
77
Ройер
Даниэль
99
Бредли
Райт-Филлипс
Нью-Йорк Сити
4-3-3
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1

Ход матча

10'
0:1
Alex Muyl
(Alejandro Romero I)
15'
 
Alex Muyl
27'
Моралес Максимильяно
 
31'
Ринг Александр
 
43'
Моралес Максимильяно
1:1
45'
 
Лоуренс Кемар
53'
Эбер Араужо
(Тиннерхольм Антон)
2:1
65'
 
Ржатковски Марк
Vincent Bezecourt
65'
 
Симс Джошуа
Alex Muyl
77'
 
Tom Barlow
Бредли Райт-Филлипс
81'
Tony Rocha
Эбер Араужо
 
85'
 
Ржатковски Марк
90'
Sebastien Ibeagha
Митрицэ Александру
 
90'
Матаррита Рональд
 
90'
Матаррита Рональд
 
90'
Маккей-Стивен Гари
Моралес Максимильяно
 

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Северная Каролина Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок
Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Сити 0:7 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 27 15 3 9 46 - 30 48
2. Филадельфия Юнион 28 14 6 8 51 - 41 48
3. Нью-Йорк Сити 26 13 8 5 48 - 33 47
4. Нью-Йорк Ред Буллз 28 12 5 11 47 - 42 41
5. Ди Си Юнайтед 29 10 9 10 36 - 38 39
6. Нью-Инглэнд Революшн 27 10 8 9 40 - 46 38
7. Торонто 27 10 7 10 43 - 44 37
8. Монреаль Импакт 28 10 4 14 40 - 52 34
9. Орландо Сити 28 9 7 12 35 - 36 34
10. Чикаго Файр 29 8 9 12 43 - 42 33
11. Коламбус Кру 28 7 6 15 29 - 42 27
12. Цинциннати 26 5 3 18 26 - 61 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 26 19 4 3 71 - 25 61
2. Сиэтл Саундерс 27 12 7 8 42 - 40 43
3. Миннесота Юнайтед 27 12 6 9 44 - 37 42
4. Лос-Анджелес Гэлакси 26 13 2 11 35 - 38 41
5. Реал Солт-Лейк 26 12 4 10 38 - 34 40
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 26 11 5 10 42 - 42 38
7. Портленд Тимберс 26 11 4 11 42 - 40 37
8. Даллас 27 10 7 10 39 - 36 37
9. Спортинг Канзас-Сити 27 9 7 11 40 - 45 34
10. Хьюстон Динамо 26 9 4 13 37 - 43 31
11. Колорадо Рэпидс 26 7 6 13 43 - 52 27
12. Ванкувер Уайткэпс 27 6 9 12 27 - 45 27


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