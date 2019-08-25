США: МЛС 2019
Нью-Йорк Сити
2:1
Конец матча
Стадион: Янки
Нью-Йорк Ред Буллз
0:1
10' ГолAlex Muyl
15' Желтая карточкаAlex Muyl
27' Желтая карточкаМоралес Максимильяно
31' Желтая карточкаРинг Александр
1:1
43' ПенальтиМоралес Максимильяно
45' Желтая карточкаЛоуренс Кемар
2:1
53' ГолЭбер Араужо
85' Желтая карточкаРжатковски Марк
90' Желтая карточкаМатаррита Рональд
90' Вторая желтая карточкаМатаррита Рональд
55
Паркс
Китон
26
Паркер
Тим
33
Лонг
Аарон
19
Alex
Muyl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Brad StuverВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Tony RochaПолузащитник
-
19 Jesus MedinaПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Domenec Torrent
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Alex MuylПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ryan MearaВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
74 Tom Barlow
-
15 Sean Nealis
-
-
Главный тренер: Chris Armas
Ход матча
10'
0:1
15'
31'
43'
45'
53'
2:1
65'
85'
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +12 =3 -5Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Северная Каролина Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +10 =3 -7Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Сити 0:7 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|27
|15
|3
|9
|46 - 30
|48
|2.
|Филадельфия Юнион
|28
|14
|6
|8
|51 - 41
|48
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|8
|5
|48 - 33
|47
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|12
|5
|11
|47 - 42
|41
|5.
|Ди Си Юнайтед
|29
|10
|9
|10
|36 - 38
|39
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|27
|10
|8
|9
|40 - 46
|38
|7.
|Торонто
|27
|10
|7
|10
|43 - 44
|37
|8.
|Монреаль Импакт
|28
|10
|4
|14
|40 - 52
|34
|9.
|Орландо Сити
|28
|9
|7
|12
|35 - 36
|34
|10.
|Чикаго Файр
|29
|8
|9
|12
|43 - 42
|33
|11.
|Коламбус Кру
|28
|7
|6
|15
|29 - 42
|27
|12.
|Цинциннати
|26
|5
|3
|18
|26 - 61
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|26
|19
|4
|3
|71 - 25
|61
|2.
|Сиэтл Саундерс
|27
|12
|7
|8
|42 - 40
|43
|3.
|Миннесота Юнайтед
|27
|12
|6
|9
|44 - 37
|42
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|26
|13
|2
|11
|35 - 38
|41
|5.
|Реал Солт-Лейк
|26
|12
|4
|10
|38 - 34
|40
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|26
|11
|5
|10
|42 - 42
|38
|7.
|Портленд Тимберс
|26
|11
|4
|11
|42 - 40
|37
|8.
|Даллас
|27
|10
|7
|10
|39 - 36
|37
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|9
|7
|11
|40 - 45
|34
|10.
|Хьюстон Динамо
|26
|9
|4
|13
|37 - 43
|31
|11.
|Колорадо Рэпидс
|26
|7
|6
|13
|43 - 52
|27
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|27
|6
|9
|12
|27 - 45
|27
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