США: МЛС 2019

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Торонто
2:1
Конец матча

Стадион:
Монреаль Импакт
0'
8' Желтая карточка
Санья Бакари
0:1
49' Гол
Кркич Боян
55' Желтая карточка
Бенезе Николя
1:1
63' Гол
Дельгадо Марко
70' Желтая карточка
Алтидор Жози
73' Желтая карточка
Richie Laryea
79' Желтая карточка
Морроу Джастин
2:1
82' Гол
Морроу Джастин
90'+7
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
4
Брэдли
Майкл
9
Erickson
Gallardo
18
Nick
DeLeon
8
Дельгадо
Марко
7
Бенезе
Николя
17
Алтидор
Жози
1
Буш
Ивен
15
Бро-Гийяр
Закари
33
Санья
Бакари
22
Райтала
Юкка
3
Ловитц
Дэниел
17
Ballou
Tabla
13
Ken
Krolicki
8
Тайдер
Сафир
21
Лаппалайнен
Ласси
37
Maximiliano
Nicolas
Urruti
9
Кркич
Боян
Торонто
4-1-4-1
Монреаль Импакт
4-4-2

Ход матча

8'
 
Санья Бакари
46'
Посуэло Алехандро
Nick DeLeon
 
49'
0:1
Кркич Боян
55'
Бенезе Николя
 
60'
Richie Laryea
Erickson Gallardo
 
63'
Дельгадо Марко
1:1
69'
 
Anthony Jackson-Hamel
Ballou Tabla
70'
Алтидор Жози
 
73'
Richie Laryea
 
79'
Морроу Джастин
 
80'
Осорио Джонатан
Бенезе Николя
 
82'
Морроу Джастин
(Алтидор Жози)
2:1
83'
 
Jorge Corrales
Anthony Jackson-Hamel
90'
 
Shamit Shome
Ken Krolicki

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати
Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион
Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Торонто Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт

Последние игры между собой

Торонто: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Монреаль Импакт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:0 Торонто МЛС Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Торонто МЛС
Торонто 1:0 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:5 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:3 Торонто МЛС Торонто 5:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 3:0 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:1 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС Торонто 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС Торонто 1:0 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:3 Монреаль Импакт МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 27 15 3 9 46 - 30 48
2. Филадельфия Юнион 28 14 6 8 51 - 41 48
3. Нью-Йорк Сити 26 13 8 5 48 - 33 47
4. Нью-Йорк Ред Буллз 28 12 5 11 47 - 42 41
5. Ди Си Юнайтед 29 10 9 10 36 - 38 39
6. Нью-Инглэнд Революшн 27 10 8 9 40 - 46 38
7. Торонто 27 10 7 10 43 - 44 37
8. Монреаль Импакт 28 10 4 14 40 - 52 34
9. Орландо Сити 28 9 7 12 35 - 36 34
10. Чикаго Файр 29 8 9 12 43 - 42 33
11. Коламбус Кру 28 7 6 15 29 - 42 27
12. Цинциннати 26 5 3 18 26 - 61 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 26 19 4 3 71 - 25 61
2. Сиэтл Саундерс 27 12 7 8 42 - 40 43
3. Миннесота Юнайтед 27 12 6 9 44 - 37 42
4. Лос-Анджелес Гэлакси 26 13 2 11 35 - 38 41
5. Реал Солт-Лейк 26 12 4 10 38 - 34 40
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 26 11 5 10 42 - 42 38
7. Портленд Тимберс 26 11 4 11 42 - 40 37
8. Даллас 27 10 7 10 39 - 36 37
9. Спортинг Канзас-Сити 27 9 7 11 40 - 45 34
10. Хьюстон Динамо 26 9 4 13 37 - 43 31
11. Колорадо Рэпидс 26 7 6 13 43 - 52 27
12. Ванкувер Уайткэпс 27 6 9 12 27 - 45 27
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    8'
    Санья Бакари получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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