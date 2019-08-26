США: МЛС 2019
Даллас
Позже
Стадион: Тойота
Хьюстон Динамо
24
Хеджес
Мэтт
23
Joe
Willis
18
Jose
Bizama
22
Matias
Vera
17
Элис
Альберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Ricardo Pepi
-
-
20 Jimmy Maurer
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
-
23 Joe WillisВратарь
-
18 Jose BizamaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Элис АльбертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
-
12 Niko Hansen
-
-
Главный тренер: Wilmer Cabrera
Предыдущие игры
Даллас Последние 20 матчей: +6 =5 -9Монреаль Импакт 3:3 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас
Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед Даллас 4:0 ОКС Энерджи Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +4 =3 -13Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр
Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо
Последние игры между собой
Даллас: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Хьюстон Динамо: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Даллас 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:3 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Даллас Открытый Кубок Даллас 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 5:0 Даллас МЛС Даллас 4:1 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Даллас Открытый Кубок Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Открытый Кубок Даллас 3:2 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 1:2 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 1:0 Хьюстон Динамо Товарищеские матчи
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|27
|15
|3
|9
|46 - 30
|48
|2.
|Филадельфия Юнион
|28
|14
|6
|8
|51 - 41
|48
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|8
|5
|48 - 33
|47
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|12
|5
|11
|47 - 42
|41
|5.
|Ди Си Юнайтед
|29
|10
|9
|10
|36 - 38
|39
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|27
|10
|8
|9
|40 - 46
|38
|7.
|Торонто
|27
|10
|7
|10
|43 - 44
|37
|8.
|Монреаль Импакт
|28
|10
|4
|14
|40 - 52
|34
|9.
|Орландо Сити
|28
|9
|7
|12
|35 - 36
|34
|10.
|Чикаго Файр
|29
|8
|9
|12
|43 - 42
|33
|11.
|Коламбус Кру
|3:1
|29
|8
|6
|15
|32 - 43
|30
|12.
|Цинциннати
|1:3
|27
|5
|3
|19
|27 - 64
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|26
|19
|4
|3
|71 - 25
|61
|2.
|Реал Солт-Лейк
|27
|13
|4
|10
|40 - 34
|43
|3.
|Сиэтл Саундерс
|27
|12
|7
|8
|42 - 40
|43
|4.
|Миннесота Юнайтед
|27
|12
|6
|9
|44 - 37
|42
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|26
|13
|2
|11
|35 - 38
|41
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|12
|5
|10
|45 - 43
|41
|7.
|Портленд Тимберс
|26
|11
|4
|11
|42 - 40
|37
|8.
|Даллас
|27
|10
|7
|10
|39 - 36
|37
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|9
|7
|11
|40 - 45
|34
|10.
|Хьюстон Динамо
|26
|9
|4
|13
|37 - 43
|31
|11.
|Колорадо Рэпидс
|27
|7
|6
|14
|43 - 54
|27
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|28
|6
|9
|13
|28 - 48
|27
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