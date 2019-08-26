США: МЛС 2019

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Даллас
 
Позже

Стадион:
Хьюстон Динамо
1
Гонзалез
Джесси
2
Кэннон
Реджи
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
12
Ryan
Hollingshead
18
Сервания
Брандон
8
Акоста
Бриан
27
Jesus
Ferreira
21
Michael
Barrios
13
Ондрашек
Зденек
14
Dominique
Badji
23
Joe
Willis
18
Jose
Bizama
6
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
7
Бизли
Дамаркус
22
Matias
Vera
27
Гарсия
Оскар
IV
17
Элис
Альберт
10
Мартинес
Томас
11
Макнамара
Томас
9
Mauro
Manotas
Даллас
4-3-3
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

Предыдущие игры

Даллас Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Монреаль Импакт 3:3 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас
Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед Даллас 4:0 ОКС Энерджи Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр
Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо

Последние игры между собой

Даллас: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Хьюстон Динамо: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Хьюстон Динамо 2:1 Даллас МЛС Даллас 4:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС
Даллас 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:3 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Даллас Открытый Кубок Даллас 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 5:0 Даллас МЛС Даллас 4:1 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Даллас Открытый Кубок Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Открытый Кубок Даллас 3:2 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 1:2 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 1:0 Хьюстон Динамо Товарищеские матчи

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 27 15 3 9 46 - 30 48
2. Филадельфия Юнион 28 14 6 8 51 - 41 48
3. Нью-Йорк Сити 26 13 8 5 48 - 33 47
4. Нью-Йорк Ред Буллз 28 12 5 11 47 - 42 41
5. Ди Си Юнайтед 29 10 9 10 36 - 38 39
6. Нью-Инглэнд Революшн 27 10 8 9 40 - 46 38
7. Торонто 27 10 7 10 43 - 44 37
8. Монреаль Импакт 28 10 4 14 40 - 52 34
9. Орландо Сити 28 9 7 12 35 - 36 34
10. Чикаго Файр 29 8 9 12 43 - 42 33
11. Коламбус Кру 3:1 29 8 6 15 32 - 43 30
12. Цинциннати 1:3 27 5 3 19 27 - 64 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 26 19 4 3 71 - 25 61
2. Реал Солт-Лейк 27 13 4 10 40 - 34 43
3. Сиэтл Саундерс 27 12 7 8 42 - 40 43
4. Миннесота Юнайтед 27 12 6 9 44 - 37 42
5. Лос-Анджелес Гэлакси 26 13 2 11 35 - 38 41
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 12 5 10 45 - 43 41
7. Портленд Тимберс 26 11 4 11 42 - 40 37
8. Даллас 27 10 7 10 39 - 36 37
9. Спортинг Канзас-Сити 27 9 7 11 40 - 45 34
10. Хьюстон Динамо 26 9 4 13 37 - 43 31
11. Колорадо Рэпидс 27 7 6 14 43 - 54 27
12. Ванкувер Уайткэпс 28 6 9 13 28 - 48 27
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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