США: МЛС 2019

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Реал Солт-Лейк
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
8' Желтая карточка
Леннон Брукс
38'
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
4
Donny
Toia
25
Луис
Эвертон
5
Бекерман
Кайл
7
Саварино
Джефферсон
8
Крейлах
Дамир
11
Руснак
Альберт
50
Джонсон
Сэм
1
Ховард
Тим
2
Keegan
Rosenberry
6
Lalas
Abubakar
5
Смит
Томми
13
Samuel
Vines
19
Прайс
Джек
10
Акоста
Келлин
II
28
Николсон
Сэм
7
Рубио
Диего
99
Andre
Shinyashiki
23
Kei
Ansu
Kamara
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

Ход матча

8'
Леннон Брукс
 

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити
Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Колорадо Рэпидс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк МЛС Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС
Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Реал Солт-Лейк 5:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 27 15 3 9 46 - 30 48
2. Филадельфия Юнион 28 14 6 8 51 - 41 48
3. Нью-Йорк Сити 26 13 8 5 48 - 33 47
4. Нью-Йорк Ред Буллз 28 12 5 11 47 - 42 41
5. Ди Си Юнайтед 29 10 9 10 36 - 38 39
6. Нью-Инглэнд Революшн 27 10 8 9 40 - 46 38
7. Торонто 27 10 7 10 43 - 44 37
8. Монреаль Импакт 28 10 4 14 40 - 52 34
9. Орландо Сити 28 9 7 12 35 - 36 34
10. Чикаго Файр 29 8 9 12 43 - 42 33
11. Коламбус Кру 28 7 6 15 29 - 42 27
12. Цинциннати 26 5 3 18 26 - 61 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 26 19 4 3 71 - 25 61
2. Сиэтл Саундерс 27 12 7 8 42 - 40 43
3. Миннесота Юнайтед 27 12 6 9 44 - 37 42
4. Лос-Анджелес Гэлакси 26 13 2 11 35 - 38 41
5. Реал Солт-Лейк 0:0 27 12 5 10 38 - 34 41
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 27 12 5 10 44 - 43 41
7. Портленд Тимберс 26 11 4 11 42 - 40 37
8. Даллас 27 10 7 10 39 - 36 37
9. Спортинг Канзас-Сити 27 9 7 11 40 - 45 34
10. Хьюстон Динамо 26 9 4 13 37 - 43 31
11. Колорадо Рэпидс 0:0 27 7 7 13 43 - 52 28
12. Ванкувер Уайткэпс 1:2 28 6 9 13 28 - 47 27
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    8'
    Леннон Брукс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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