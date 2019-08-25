США: МЛС 2019
Реал Солт-Лейк
0:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Рио Тинто
Колорадо Рэпидс
8' Желтая карточкаЛеннон Брукс
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
25
Луис
Эвертон
50
Джонсон
Сэм
13
Samuel
Vines
19
Прайс
Джек
28
Николсон
Сэм
- Основной состав
-
18 Римандо НикВратарь
-
12 Леннон БруксЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
- Запасные игроки
-
24 Очоа ДэвидВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Плата ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
-
21 Tate Schmitt
-
Главный тренер: Freddy Juarez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Samuel VinesЗащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ирвин КлинтВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Dillon SernaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Conor Casey
Ход матча
8'
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +10 =3 -7Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити
Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Колорадо Рэпидс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Реал Солт-Лейк 5:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|27
|15
|3
|9
|46 - 30
|48
|2.
|Филадельфия Юнион
|28
|14
|6
|8
|51 - 41
|48
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|8
|5
|48 - 33
|47
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|12
|5
|11
|47 - 42
|41
|5.
|Ди Си Юнайтед
|29
|10
|9
|10
|36 - 38
|39
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|27
|10
|8
|9
|40 - 46
|38
|7.
|Торонто
|27
|10
|7
|10
|43 - 44
|37
|8.
|Монреаль Импакт
|28
|10
|4
|14
|40 - 52
|34
|9.
|Орландо Сити
|28
|9
|7
|12
|35 - 36
|34
|10.
|Чикаго Файр
|29
|8
|9
|12
|43 - 42
|33
|11.
|Коламбус Кру
|28
|7
|6
|15
|29 - 42
|27
|12.
|Цинциннати
|26
|5
|3
|18
|26 - 61
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|26
|19
|4
|3
|71 - 25
|61
|2.
|Сиэтл Саундерс
|27
|12
|7
|8
|42 - 40
|43
|3.
|Миннесота Юнайтед
|27
|12
|6
|9
|44 - 37
|42
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|26
|13
|2
|11
|35 - 38
|41
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|27
|12
|5
|10
|38 - 34
|41
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:1
|27
|12
|5
|10
|44 - 43
|41
|7.
|Портленд Тимберс
|26
|11
|4
|11
|42 - 40
|37
|8.
|Даллас
|27
|10
|7
|10
|39 - 36
|37
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|9
|7
|11
|40 - 45
|34
|10.
|Хьюстон Динамо
|26
|9
|4
|13
|37 - 43
|31
|11.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|27
|7
|7
|13
|43 - 52
|28
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|28
|6
|9
|13
|28 - 47
|27
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