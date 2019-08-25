Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
0:0
Перерыв

Стадион:
Хеккен
0'
91
Левченко
Игорь
2
Adnan
Kojic
12
Pontus
Roedin
15
Цвейба
Сандро
13
Wilhelm
Loeper
21
Раскай
Анель
17
Ismet
Lushaku
3
Kadir
Hodzic
5
Gustav
Jarl
7
Косица
Дзенис
11
Daniel
Miljanovic
26
Абрахамссон
Петер
12
Godswill
Ekpolo
22
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
11
Люндберг
Виктор
17
Берггрен
Густав
19
Daleho
Irandust
9
Нильссон
Хокан
7
Ясин
Ахмед
АФК Эскильстуна
3-4-3
Хеккен
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 8
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Предыдущие игры

АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Карлштад Юнайтед 2:3 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:4 АИК Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна
АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру
Хеккен Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Квидинг ФИФ 1:3 Хеккен Эребру 1:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Хеккен 4:1 Сириус
Хеккен 0:3 АЗ Алкмаар Юргорден 2:0 Хеккен АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен Сундсвалль 0:1 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Хеккен 1:2 Гётеборг Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен Хеккен 1:0 Сундсвалль

Последние игры между собой

АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Хеккен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Кубок Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Аллсвенскан Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Аллсвенскан АФК Эскильстуна 0:0 Хеккен Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 20 13 5 2 36 - 12 44
2. Мальмё 20 11 8 1 35 - 13 41
3. АИК 0:0 21 12 5 4 29 - 15 41
4. Хаммарбю 20 11 5 4 47 - 28 38
5. Хеккен 0:0 21 11 5 5 31 - 17 38
6. Норрчёпинг 2:0 21 10 7 4 32 - 19 37
7. Гётеборг 20 9 8 3 29 - 18 35
8. Эребру 21 7 4 10 32 - 35 25
9. Эльфсборг 20 6 6 8 26 - 33 24
10. Эстерсунд 0:0 21 4 10 7 19 - 30 22
11. Кальмар 20 3 9 8 17 - 25 18
12. Сириус 21 5 3 13 23 - 40 18
13. Хельсинборг 0:2 21 4 6 11 19 - 33 18
14. Фалькенберг 20 3 7 10 18 - 40 16
15. АФК Эскильстуна 0:0 21 3 6 12 18 - 40 15
16. Сундсвалль 20 2 6 12 19 - 32 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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