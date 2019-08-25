Швеция: Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
0:0
Перерыв
Стадион: Тунаваллен
Хеккен
21
Раскай
Анель
22
Тойвио
Йоона
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Такахаси СояЗащитник
- Нападающий
-
19 Adnan Catic
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nemanja Miljanovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Тойвио ЙоонаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Паулиньо IIНападающий
-
20 Ali Youssef
-
16 Kwame Kizito
-
Главный тренер: Andreas Alm
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 8
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +3 =5 -12Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Карлштад Юнайтед 2:3 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:4 АИК Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна
АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру
Хеккен Последние 20 матчей: +10 =6 -4Квидинг ФИФ 1:3 Хеккен Эребру 1:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Хеккен 4:1 Сириус
Хеккен 0:3 АЗ Алкмаар Юргорден 2:0 Хеккен АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен Сундсвалль 0:1 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Хеккен 1:2 Гётеборг Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен Хеккен 1:0 Сундсвалль
Последние игры между собой
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Хеккен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|20
|13
|5
|2
|36 - 12
|44
|2.
|Мальмё
|20
|11
|8
|1
|35 - 13
|41
|3.
|АИК
|0:0
|21
|12
|5
|4
|29 - 15
|41
|4.
|Хаммарбю
|20
|11
|5
|4
|47 - 28
|38
|5.
|Хеккен
|0:0
|21
|11
|5
|5
|31 - 17
|38
|6.
|Норрчёпинг
|2:0
|21
|10
|7
|4
|32 - 19
|37
|7.
|Гётеборг
|20
|9
|8
|3
|29 - 18
|35
|8.
|Эребру
|21
|7
|4
|10
|32 - 35
|25
|9.
|Эльфсборг
|20
|6
|6
|8
|26 - 33
|24
|10.
|Эстерсунд
|0:0
|21
|4
|10
|7
|19 - 30
|22
|11.
|Кальмар
|20
|3
|9
|8
|17 - 25
|18
|12.
|Сириус
|21
|5
|3
|13
|23 - 40
|18
|13.
|Хельсинборг
|0:2
|21
|4
|6
|11
|19 - 33
|18
|14.
|Фалькенберг
|20
|3
|7
|10
|18 - 40
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|21
|3
|6
|12
|18 - 40
|15
|16.
|Сундсвалль
|20
|2
|6
|12
|19 - 32
|12
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