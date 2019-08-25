Швеция: Аллсвенскан 2019
Норрчёпинг
2:0
Перерыв
Стадион: Oestgoetaporten
Хельсинборг
17' Желтая карточкаFilip Sjoeberg
1:0
25' ГолХольмберг Карл
31' Желтая карточкаMamudu Moro
2:0
45' ГолТерн Симон
21
Терн
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Смит Иан IIIПолузащитник
-
14 Бинаку ЭгзонПолузащитник
-
10 Скрабб СимонНападающий
-
11 Maic SemaНападающий
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Larsson
Ход матча
17'
25'
31'
45'
2:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +13 =3 -4Тимраа 1:6 Норрчёпинг Сириус 0:2 Норрчёпинг Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг
Норрчёпинг 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Лиепая 0:1 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Лиепая Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Норрчёпинг 2:1 Сент-Патрикс Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сент-Патрикс 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Сириус АИК 0:2 Норрчёпинг АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Эребру 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Гётеборг
Хельсинборг Последние 20 матчей: +3 =6 -11Оскарсхамн 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг
Хельсинборг 1:4 Эребру АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сириус Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 4
Хельсинборг: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 6
Норрчёпинг 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|20
|13
|5
|2
|36 - 12
|44
|2.
|Мальмё
|20
|11
|8
|1
|35 - 13
|41
|3.
|АИК
|0:0
|21
|12
|5
|4
|29 - 15
|41
|4.
|Хаммарбю
|20
|11
|5
|4
|47 - 28
|38
|5.
|Хеккен
|0:0
|21
|11
|5
|5
|31 - 17
|38
|6.
|Норрчёпинг
|2:0
|21
|10
|7
|4
|32 - 19
|37
|7.
|Гётеборг
|20
|9
|8
|3
|29 - 18
|35
|8.
|Эребру
|21
|7
|4
|10
|32 - 35
|25
|9.
|Эльфсборг
|20
|6
|6
|8
|26 - 33
|24
|10.
|Эстерсунд
|0:0
|21
|4
|10
|7
|19 - 30
|22
|11.
|Кальмар
|20
|3
|9
|8
|17 - 25
|18
|12.
|Сириус
|21
|5
|3
|13
|23 - 40
|18
|13.
|Хельсинборг
|0:2
|21
|4
|6
|11
|19 - 33
|18
|14.
|Фалькенберг
|20
|3
|7
|10
|18 - 40
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|21
|3
|6
|12
|18 - 40
|15
|16.
|Сундсвалль
|20
|2
|6
|12
|19 - 32
|12
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