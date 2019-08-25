Швеция: Аллсвенскан 2019

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Норрчёпинг
2:0
Перерыв

Стадион:
Хельсинборг
0'
17' Желтая карточка
Filip Sjoeberg
1:0
25' Гол
Хольмберг Карл
31' Желтая карточка
Mamudu Moro
2:0
45' Гол
Терн Симон
1
Петтерссон
Исак
25
Дагерстоль
Филип
6
Ларсен
Каспер
3
Лауритсен
Расмус
4
Герсон
Ларс
7
Франссон
Александер
21
Терн
Симон
8
Тораринссон
Гудмундур
5
Нюман
Кристоффер
17
Хольмберг
Карл
99
Хакшабанович
Сеад
1
Линдегор
Андерс
7
Рандруп
Андерс
57
Marcus
Holgersson
4
Гранквист
Андреас
11
Эрикссон
Адам
37
Жигович
Армин
14
Абубакари
Мохаммед
34
Filip
Sjoeberg
10
Фарнеруд
Александер
15
Max
Svensson
8
Mamudu
Moro
Норрчёпинг
3-4-3
Хельсинборг
4-2-3-1

Ход матча

17'
 
Filip Sjoeberg
25'
Хольмберг Карл
(Тораринссон Гудмундур)
1:0
31'
 
Mamudu Moro
45'
Терн Симон
(Хакшабанович Сеад)
2:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Тимраа 1:6 Норрчёпинг Сириус 0:2 Норрчёпинг Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг
Норрчёпинг 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Лиепая 0:1 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Лиепая Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Норрчёпинг 2:1 Сент-Патрикс Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сент-Патрикс 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Сириус АИК 0:2 Норрчёпинг АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Эребру 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Гётеборг
Хельсинборг Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Оскарсхамн 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг
Хельсинборг 1:4 Эребру АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сириус Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 4
Хельсинборг: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 6
Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:1 Хельсинборг Кубок Хельсинборг 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан
Норрчёпинг 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 20 13 5 2 36 - 12 44
2. Мальмё 20 11 8 1 35 - 13 41
3. АИК 0:0 21 12 5 4 29 - 15 41
4. Хаммарбю 20 11 5 4 47 - 28 38
5. Хеккен 0:0 21 11 5 5 31 - 17 38
6. Норрчёпинг 2:0 21 10 7 4 32 - 19 37
7. Гётеборг 20 9 8 3 29 - 18 35
8. Эребру 21 7 4 10 32 - 35 25
9. Эльфсборг 20 6 6 8 26 - 33 24
10. Эстерсунд 0:0 21 4 10 7 19 - 30 22
11. Кальмар 20 3 9 8 17 - 25 18
12. Сириус 21 5 3 13 23 - 40 18
13. Хельсинборг 0:2 21 4 6 11 19 - 33 18
14. Фалькенберг 20 3 7 10 18 - 40 16
15. АФК Эскильстуна 0:0 21 3 6 12 18 - 40 15
16. Сундсвалль 20 2 6 12 19 - 32 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Терн Симон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Mamudu Moro получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Хольмберг Карл бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Filip Sjoeberg получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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