Финляндия: Вейккауслига 2019

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  4. Вейккауслига 2019
РоПС
3:0
Конец матча

Стадион:
Лахти
0'
1:0
13' Гол
Kevin Kouassivi-Benissan
2:0
21' Гол
Atte Sihvonen
3:0
25' Пенальти
Рахими Юнесс
45' Желтая карточка
Кубронн Жан-Кристоф
62' Красная карточка
Леписту Брент
79' Желтая карточка
Пеннинкангас Теему
90'+1
25
Регеро
Антонио
20
Juho
Hyvaerinen
5
Kalle
Katz
88
Mohamed
Sissoko
I
3
Тайво
Тайе
6
Atte
Sihvonen
10
Лингман
Лукас
4
Беобиде
Хагоба
7
Рахими
Юнесс
11
Кокко
Александр
15
Kevin
Kouassivi-Benissan
33
Раковски
Патрик
13
Кубронн
Жан-Кристоф
17
Пеннинкангас
Теему
3
Хаухиа
Микко
5
Вийтикко
Микко
6
Eemeli
Virta
8
Клинга
Матти
28
Леписту
Брент
29
Эток
Гаэль
21
Pyry
Lampinen
11
Jasin
Assenhoun
РоПС
Лахти

Ход матча

13'
Kevin Kouassivi-Benissan
(Juho Hyvaerinen)
1:0
21'
Atte Sihvonen
(Juho Hyvaerinen)
2:0
25'
Рахими Юнесс
3:0
38'
Муйнонен Эту
Kalle Katz
 
45'
 
Кубронн Жан-Кристоф
46'
 
Altin Zeqiri
Eemeli Virta
61'
Matias Tamminen
Кокко Александр
 
62'
 
Леписту Брент
64'
 
Erik Toernros
Pyry Lampinen
73'
 
Teemu Jaentti
Эток Гаэль
79'
 
Пеннинкангас Теему
84'
Henrik Oelander
Mohamed Sissoko I
 

Предыдущие игры

РоПС Последние 20 матчей: +5 =4 -11
СЯК Сейнайоки 0:0 РоПС РоПС 2:1 ВПС Ильвес 2:2 РоПС РоПС 0:2 Интер Турку
ХИФК 1:0 РоПС РоПС 1:2 Абердин Абердин 2:1 РоПС РоПС 1:2 Мариехамн РоПС 0:0 Коккола ПВ Хонка 1:0 РоПС Лахти 1:2 РоПС РоПС 0:1 ХИК РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки ВПС 0:1 РоПС РоПС 0:1 Ильвес Интер Турку 3:0 РоПС РоПС 1:0 ХИФК РоПС 0:1 КуПС Мариехамн 2:0 РоПС Коккола ПВ 0:1 РоПС
Лахти Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Лахти 3:2 Хонка ХИК 4:0 Лахти Лахти 1:0 Коккола ПВ СЯК Сейнайоки 0:2 Лахти
ВПС 1:1 Лахти Лахти 1:0 Ильвес Интер Турку 2:0 Лахти Лахти 0:0 ХИФК КуПС 5:1 Лахти Лахти 1:2 РоПС Мариехамн 0:1 Лахти Хонка 2:0 Лахти Лахти 3:0 ХИК Коккола ПВ 0:0 Лахти Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки Лахти 1:1 ВПС Ильвес 1:0 Лахти Лахти 1:1 Интер Турку ХИФК 0:1 Лахти Лахти 3:3 КуПС

Последние игры между собой

РоПС: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Лахти: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Лахти 1:2 РоПС Вейккауслига Лахти 1:2 РоПС Вейккауслига Лахти 0:0 РоПС Вейккауслига РоПС 2:0 Лахти Вейккауслига
Лахти 1:1 РоПС Вейккауслига Лахти 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 Лахти Вейккауслига РоПС 3:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:2 РоПС Вейккауслига РоПС 0:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:4 РоПС Вейккауслига РоПС 1:2 Лахти Вейккауслига Лахти 1:2 РоПС Вейккауслига Лахти 3:4 РоПС Вейккауслига РоПС 0:1 Лахти Вейккауслига Лахти 1:0 РоПС Вейккауслига Лахти 2:3 РоПС Вейккауслига Лахти 0:0 РоПС Вейккауслига РоПС 1:1 Лахти Вейккауслига РоПС 0:1 Лахти Вейккауслига
Команда И В Н П Г О
1. Ильвес 20 10 7 3 26 - 16 37
2. КуПС 21 10 7 4 36 - 22 37
3. Интер Турку 20 11 3 6 36 - 24 36
4. ХИК 21 8 9 4 26 - 20 33
5. Хонка 21 9 4 8 30 - 27 31
6. Мариехамн 21 8 4 9 28 - 23 28
7. СЯК Сейнайоки 21 7 7 7 16 - 20 28
8. Лахти 21 7 7 7 21 - 28 28
9. ХИФК 20 6 8 6 22 - 23 26
10. РоПС 21 6 5 10 17 - 23 23
11. Коккола ПВ 20 4 4 12 18 - 36 16
12. ВПС 21 1 9 11 19 - 33 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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