Финляндия: Вейккауслига 2019
РоПС
3:0
Конец матча
Стадион: Кескускенття
Лахти
1:0
13' ГолKevin Kouassivi-Benissan
2:0
21' ГолAtte Sihvonen
3:0
25' ПенальтиРахими Юнесс
45' Желтая карточкаКубронн Жан-Кристоф
62' Красная карточкаЛеписту Брент
79' Желтая карточкаПеннинкангас Теему
29
Эток
Гаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
14 Муйнонен ЭтуПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pasi Tuutti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Эток ГаэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Altin Zeqiri
-
15 Tomi Kult
-
-
Главный тренер: Sami Ristilae
Ход матча
13'
21'
2:0
25'
3:0
62'
Предыдущие игры
РоПС Последние 20 матчей: +5 =4 -11СЯК Сейнайоки 0:0 РоПС РоПС 2:1 ВПС Ильвес 2:2 РоПС РоПС 0:2 Интер Турку
Лахти Последние 20 матчей: +7 =7 -6Лахти 3:2 Хонка ХИК 4:0 Лахти Лахти 1:0 Коккола ПВ СЯК Сейнайоки 0:2 Лахти
Последние игры между собой
РоПС: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Лахти: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Лахти 1:1 РоПС Вейккауслига Лахти 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 Лахти Вейккауслига РоПС 3:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:2 РоПС Вейккауслига РоПС 0:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:4 РоПС Вейккауслига РоПС 1:2 Лахти Вейккауслига Лахти 1:2 РоПС Вейккауслига Лахти 3:4 РоПС Вейккауслига РоПС 0:1 Лахти Вейккауслига Лахти 1:0 РоПС Вейккауслига Лахти 2:3 РоПС Вейккауслига Лахти 0:0 РоПС Вейккауслига РоПС 1:1 Лахти Вейккауслига РоПС 0:1 Лахти Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ильвес
|20
|10
|7
|3
|26 - 16
|37
|2.
|КуПС
|21
|10
|7
|4
|36 - 22
|37
|3.
|Интер Турку
|20
|11
|3
|6
|36 - 24
|36
|4.
|ХИК
|21
|8
|9
|4
|26 - 20
|33
|5.
|Хонка
|21
|9
|4
|8
|30 - 27
|31
|6.
|Мариехамн
|21
|8
|4
|9
|28 - 23
|28
|7.
|СЯК Сейнайоки
|21
|7
|7
|7
|16 - 20
|28
|8.
|Лахти
|21
|7
|7
|7
|21 - 28
|28
|9.
|ХИФК
|20
|6
|8
|6
|22 - 23
|26
|10.
|РоПС
|21
|6
|5
|10
|17 - 23
|23
|11.
|Коккола ПВ
|20
|4
|4
|12
|18 - 36
|16
|12.
|ВПС
|21
|1
|9
|11
|19 - 33
|12
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