Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Русенборг
0:1
Первый тайм: 16'

Стадион:
Стабек
0'
0:1
8' Гол в свои ворота
Мелинг Биргер
16'
1
Хансен
Андре
2
Хеденстад
Вегар
4
Региниуссен
Торе
16
Ховланд
Эвен
3
Мелинг
Биргер
7
Йенсен
Майк
25
Лундему
Мариус
8
Конрадсен
Андрес
17
Акинтола
Дэвид
14
Содерлунд
Александер
28
Адегбенро
Самуэль
12
Сандберг
Маркус
2
Эрнандес
Рональд
3
Yaw-Ihle
Amankwah
4
Демидов
Вадим
18
Моэ
Йеппе
8
Бохинен
Эмиль
22
Sammy
Skytte
25
Ветлесен
Уго
20
Брюнхильдсен
Ола
21
Kasper
Junker
67
Tortol
Lumanza
Lembi
Русенборг
4-3-3
Стабек
4-4-2

Ход матча

8'
0:1
Мелинг Биргер

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 76 Владение мячом, % 24

Предыдущие игры

Русенборг Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Динамо Загреб 2:0 Русенборг Одд 1:1 Русенборг Русенборг 3:1 Марибор Русенборг 5:2 Тромсё
Марибор 1:3 Русенборг Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Русенборг 2:0 БАТЭ БАТЭ 2:1 Русенборг Русенборг 4:0 Линфилд Русенборг 5:1 Викинг Линфилд 0:2 Русенборг Ранхейм 2:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Русенборг 1:1 Олесунн Тромсё 1:0 Русенборг Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Русенборг 3:0 Волеренга Русенборг 8:0 Колстад Бранн 0:1 Русенборг Тиллербьен 0:3 Русенборг
Стабек Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Стабек 2:0 Кристиансунд Стабек 1:1 Волеренга Стабек 1:1 Хёугесунн Бранн 2:1 Стабек
Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн Мьёндален 1:0 Стабек Хеминг 1:3 Стабек Стабек 2:0 Будё-Глимт Хёугесунн 3:0 Стабек

Последние игры между собой

Русенборг: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Стабек: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Стабек 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:0 Стабек Типпелиген
Стабек 0:0 Русенборг Типпелиген Стабек 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Стабек Типпелиген Русенборг 3:2 Стабек Кубок Русенборг 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:0 Стабек Товарищеские матчи Стабек 4:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:3 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:2 Стабек Типпелиген Русенборг 5:3 Стабек Товарищеские матчи Стабек 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:0 Стабек Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 18 12 3 3 42 - 18 39
2. Будё-Глимт 18 12 3 3 41 - 27 39
3. Одд 18 10 4 4 26 - 20 34
4. Бранн 18 8 5 5 23 - 18 29
5. Русенборг 0:1 19 8 5 6 27 - 23 29
6. Волеренга 18 7 5 6 33 - 25 26
7. Викинг 18 7 4 7 27 - 28 25
8. Хёугесунн 18 6 6 6 27 - 21 24
9. Кристиансунд 18 6 5 7 20 - 21 23
10. Стабек 1:0 19 6 5 8 19 - 23 23
11. Лиллестрём 18 6 4 8 23 - 29 22
12. Мьёндален 18 4 8 6 26 - 30 20
13. Ранхейм 18 5 3 10 20 - 32 18
14. Тромсё 18 5 3 10 20 - 36 18
15. Сарпсборг-08 18 2 9 7 19 - 25 15
16. Стрёмсгодсет 18 3 4 11 19 - 36 13
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    ГООООООООЛ - Мелинг Биргер очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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