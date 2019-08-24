Норвегия: Типпелиген 2019
Русенборг
0:1
Первый тайм: 16'
Стадион: Леркендаль
Стабек
0:1
8' Гол в свои воротаМелинг Биргер
16
Ховланд
Эвен
18
Моэ
Йеппе
22
Sammy
Skytte
25
Ветлесен
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Моэ ЙеппеЗащитник
- Полузащитник
-
22 Sammy SkytteПолузащитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Туту ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Peder Vogt
-
Главный тренер: Ян Джонссон
Ход матча
8'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
76 Владение мячом, % 24
Предыдущие игры
Русенборг Последние 20 матчей: +14 =2 -4Динамо Загреб 2:0 Русенборг Одд 1:1 Русенборг Русенборг 3:1 Марибор Русенборг 5:2 Тромсё
Марибор 1:3 Русенборг Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Русенборг 2:0 БАТЭ БАТЭ 2:1 Русенборг Русенборг 4:0 Линфилд Русенборг 5:1 Викинг Линфилд 0:2 Русенборг Ранхейм 2:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Русенборг 1:1 Олесунн Тромсё 1:0 Русенборг Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Русенборг 3:0 Волеренга Русенборг 8:0 Колстад Бранн 0:1 Русенборг Тиллербьен 0:3 Русенборг
Стабек Последние 20 матчей: +7 =4 -9Стабек 2:0 Кристиансунд Стабек 1:1 Волеренга Стабек 1:1 Хёугесунн Бранн 2:1 Стабек
Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн Мьёндален 1:0 Стабек Хеминг 1:3 Стабек Стабек 2:0 Будё-Глимт Хёугесунн 3:0 Стабек
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Стабек: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Стабек 0:0 Русенборг Типпелиген Стабек 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Стабек Типпелиген Русенборг 3:2 Стабек Кубок Русенборг 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:0 Стабек Товарищеские матчи Стабек 4:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:3 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:2 Стабек Типпелиген Русенборг 5:3 Стабек Товарищеские матчи Стабек 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:0 Стабек Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|18
|12
|3
|3
|42 - 18
|39
|2.
|Будё-Глимт
|18
|12
|3
|3
|41 - 27
|39
|3.
|Одд
|18
|10
|4
|4
|26 - 20
|34
|4.
|Бранн
|18
|8
|5
|5
|23 - 18
|29
|5.
|Русенборг
|0:1
|19
|8
|5
|6
|27 - 23
|29
|6.
|Волеренга
|18
|7
|5
|6
|33 - 25
|26
|7.
|Викинг
|18
|7
|4
|7
|27 - 28
|25
|8.
|Хёугесунн
|18
|6
|6
|6
|27 - 21
|24
|9.
|Кристиансунд
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|10.
|Стабек
|1:0
|19
|6
|5
|8
|19 - 23
|23
|11.
|Лиллестрём
|18
|6
|4
|8
|23 - 29
|22
|12.
|Мьёндален
|18
|4
|8
|6
|26 - 30
|20
|13.
|Ранхейм
|18
|5
|3
|10
|20 - 32
|18
|14.
|Тромсё
|18
|5
|3
|10
|20 - 36
|18
|15.
|Сарпсборг-08
|18
|2
|9
|7
|19 - 25
|15
|16.
|Стрёмсгодсет
|18
|3
|4
|11
|19 - 36
|13
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