Норвегия: Типпелиген 2019
Стрёмсгодсет
2:1
Второй тайм: 84'
Стадион: Мариенлист Зрители: 4855
Сарпсборг-08
0:1
46' ГолЗахариассен Кристоффер
1:1
60' ГолMikkel Maigaard
2:1
68' ГолСальвесен Ларс-Йорген
72' Желтая карточкаProsper Mendy
42
Jack
Ipalibo
10
Moses
Mawa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Moses MawaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
39 Саетра Ларс
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Ход матча
46'
60'
68'
72'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 5
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +4 =4 -12Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +4 =8 -8Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Мольде 2:1 Сарпсборг-08
Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:6 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:4 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|19
|12
|4
|3
|44 - 20
|40
|2.
|Будё-Глимт
|18
|12
|3
|3
|41 - 27
|39
|3.
|Одд
|19
|10
|5
|4
|28 - 22
|35
|4.
|Русенборг
|19
|9
|5
|5
|30 - 24
|32
|5.
|Бранн
|19
|8
|5
|6
|25 - 21
|29
|6.
|Волеренга
|18
|7
|5
|6
|33 - 25
|26
|7.
|Кристиансунд
|19
|7
|5
|7
|24 - 21
|26
|8.
|Викинг
|19
|7
|5
|7
|29 - 30
|26
|9.
|Лиллестрём
|19
|7
|4
|8
|25 - 29
|25
|10.
|Хёугесунн
|19
|6
|6
|7
|27 - 23
|24
|11.
|Тромсё
|19
|6
|3
|10
|23 - 38
|21
|12.
|Стабек
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|13.
|Мьёндален
|19
|4
|8
|7
|26 - 34
|20
|14.
|Ранхейм
|19
|5
|4
|10
|22 - 34
|19
|15.
|Стрёмсгодсет
|2:1
|19
|4
|4
|11
|21 - 37
|16
|16.
|Сарпсборг-08
|1:2
|19
|2
|9
|8
|20 - 27
|15
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