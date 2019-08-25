Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Стрёмсгодсет
2:1
Второй тайм: 84'

Стадион: Зрители: 4855
Сарпсборг-08
0'
0:1
46' Гол
Захариассен Кристоффер
1:1
60' Гол
Mikkel Maigaard
2:1
68' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
72' Желтая карточка
Prosper Mendy
84'
35
Хансен
Мартин
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Jakob
Glesnes
4
Tchamba
Bangou
22
Prosper
Mendy
20
Mikkel
Maigaard
42
Jack
Ipalibo
7
Стенгель
Херман
10
Moses
Mawa
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
77
Кейта
Мохаммед
30
Летелье
Александр
13
Павелич
Марио
20
Magnar
Oedegaard
6
Несс Николай
16
Томассен
Йоахим
11
Линнсет
Йонатан
8
Нильсен
Матти
15
Хеберг-Ветти
Геуте
17
Захариассен
Кристоффер
10
Сколевик
Стеффен
21
Абделлауйе
Мостафа
Стрёмсгодсет
4-3-3
Сарпсборг-08
4-4-2

Ход матча

46'
0:1
Захариассен Кристоффер
60'
Mikkel Maigaard
(Вильсвик Ларс-Кристофер)
1:1
60'
 
Хальворсен Уле Йорген
Нильсен Матти
68'
Сальвесен Ларс-Йорген
(Кейта Мохаммед)
2:1
70'
 
Исмаила Кулибали
Хеберг-Ветти Геуте
72'
Prosper Mendy
 
78'
 
Ларсен Йорген
Сколевик Стеффен
82'
Johan Hove
Кейта Мохаммед
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Мольде 2:1 Сарпсборг-08
Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:6 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:4 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 19 12 4 3 44 - 20 40
2. Будё-Глимт 18 12 3 3 41 - 27 39
3. Одд 19 10 5 4 28 - 22 35
4. Русенборг 19 9 5 5 30 - 24 32
5. Бранн 19 8 5 6 25 - 21 29
6. Волеренга 18 7 5 6 33 - 25 26
7. Кристиансунд 19 7 5 7 24 - 21 26
8. Викинг 19 7 5 7 29 - 30 26
9. Лиллестрём 19 7 4 8 25 - 29 25
10. Хёугесунн 19 6 6 7 27 - 23 24
11. Тромсё 19 6 3 10 23 - 38 21
12. Стабек 19 5 5 9 20 - 26 20
13. Мьёндален 19 4 8 7 26 - 34 20
14. Ранхейм 19 5 4 10 22 - 34 19
15. Стрёмсгодсет 2:1 19 4 4 11 21 - 37 16
16. Сарпсборг-08 1:2 19 2 9 8 20 - 27 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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