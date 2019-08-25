Норвегия: Первый дивизион 2019
КФУМ
4:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: КФУМ Арена
Улленсакер-Киса
1:0
27' ГолAbdul-Basit Agouda
2:0
35' ГолСортевик Стиан
3:0
62' ГолХаммер Йорген
69' Желтая карточкаVegard Kongsro
3:1
71' ГолAlfred Scriven
72' Желтая карточкаAbdul-Basit Agouda
77' Желтая карточкаNikolas Walstad
4:1
86' ГолХольм Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Simen VedvikНападающий
-
29 Rahul Sharma
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Рангер ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Торп МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Тронд
Ход матча
27'
35'
62'
3:0
69'
71'
3:1
77'
86'
4:1
Предыдущие игры
КФУМ Последние 20 матчей: +10 =6 -4КФУМ 0:0 Греве Ерв 2:2 КФУМ Хам-Кам 4:4 КФУМ Фредерикссунд 3:1 КФУМ
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +8 =2 -10Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса
Улленсакер-Киса 0:2 Старт Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Лёренскуг 1:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:1 Нутодден Ерв 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Йёвик-Люн 2:3 Улленсакер-Киса Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса
Последние игры между собой
КФУМ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Улленсакер-Киса: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|19
|16
|2
|1
|40 - 15
|50
|2.
|Старт
|2:1
|20
|13
|3
|4
|36 - 21
|42
|3.
|Саннефьёрд
|1:1
|20
|12
|6
|2
|32 - 20
|42
|4.
|КФУМ
|4:1
|20
|10
|5
|5
|45 - 32
|35
|5.
|Согндаль
|2:1
|20
|10
|3
|7
|39 - 30
|33
|6.
|Рёуфосс
|1:2
|20
|10
|1
|9
|35 - 38
|31
|7.
|Конгсвингер
|1:2
|20
|9
|3
|8
|23 - 24
|30
|8.
|Нест-Сотра
|1:1
|20
|8
|6
|6
|29 - 22
|30
|9.
|Ерв
|3:1
|20
|6
|8
|6
|28 - 33
|26
|10.
|Улленсакер-Киса
|1:4
|20
|7
|3
|10
|35 - 34
|24
|11.
|Санднес
|20
|6
|5
|9
|30 - 31
|23
|12.
|Хам-Кам
|19
|5
|5
|9
|21 - 27
|20
|13.
|Нутодден
|20
|5
|2
|13
|25 - 37
|17
|14.
|Скейд
|1:3
|20
|3
|7
|10
|22 - 30
|16
|15.
|Стрёммен
|0:4
|20
|3
|7
|10
|20 - 34
|16
|16.
|Тромсдален
|4:0
|20
|2
|2
|16
|25 - 57
|8
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