Норвегия: Первый дивизион 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2019
КФУМ
4:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Улленсакер-Киса
0'
1:0
27' Гол
Abdul-Basit Agouda
2:0
35' Гол
Сортевик Стиан
3:0
62' Гол
Хаммер Йорген
69' Желтая карточка
Vegard Kongsro
3:1
71' Гол
Alfred Scriven
72' Желтая карточка
Abdul-Basit Agouda
77' Желтая карточка
Nikolas Walstad
4:1
86' Гол
Хольм Даниэль
90'+1
1
Simon
Thomas
I
25
Tobias
Collett
33
Хаммер
Йорген
15
Mansour
Gueye
II
31
Брикс
Кристиан
7
Robin
Rasch
21
Tore
Andre
Soeraas
19
Yannis
Maxitas
Moula
8
Сортевик
Стиан
26
Lars
Olden
Larsen
9
Abdul-Basit
Agouda
31
Stefan
Hagerup
17
Рангер
Ларс
26
Espen
Garnaas
5
Nikolas
Walstad
3
Vegard
Kongsro
25
Торп
Мартин
11
Christian
Aas
6
Eric
Bugale
Kitolano
9
Ole
Kristian
Langaas
7
Alfred
Scriven
22
Vamoiti
Diomande
КФУМ
4-2-3-1
Улленсакер-Киса
4-3-3

Ход матча

27'
Abdul-Basit Agouda
1:0
35'
Сортевик Стиан
(Abdul-Basit Agouda)
2:0
46'
 
Хансен Кристоффер
Christian Aas
46'
 
Sverre Oekland
Рангер Ларс
59'
Dadi Dodou Gaye
Брикс Кристиан
 
62'
Хаммер Йорген
(Сортевик Стиан)
3:0
69'
 
Vegard Kongsro
71'
3:1
Alfred Scriven
(Торп Мартин)
72'
Abdul-Basit Agouda
 
74'
 
Martin Soereide
Торп Мартин
76'
Simen Vedvik
Yannis Maxitas Moula
 
77'
 
Nikolas Walstad
84'
Хольм Даниэль
Abdul-Basit Agouda
 
86'
Хольм Даниэль
(Хаммер Йорген)
4:1

Предыдущие игры

КФУМ Последние 20 матчей: +10 =6 -4
КФУМ 0:0 Греве Ерв 2:2 КФУМ Хам-Кам 4:4 КФУМ Фредерикссунд 3:1 КФУМ
КФУМ 3:0 Санднес КФУМ 1:5 Таарнбю Фредериксберг 0:0 КФУМ Нест-Сотра 2:2 КФУМ БК Унион 1:3 КФУМ КФУМ 2:1 Рёуфосс КФУМ 2:4 Олесунн Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ КФУМ 2:1 Тромсдален КФУМ 2:0 Хам-Кам Нест-Сотра 0:4 КФУМ Скейд 1:1 КФУМ КФУМ 4:1 Нутодден Тромсдален 2:3 КФУМ Аскер 2:3 КФУМ КФУМ 1:0 Стрёммен
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса
Улленсакер-Киса 0:2 Старт Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Лёренскуг 1:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:1 Нутодден Ерв 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Йёвик-Люн 2:3 Улленсакер-Киса Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса

Последние игры между собой

КФУМ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Улленсакер-Киса: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ Первый дивизион Улленсакер-Киса 3:0 КФУМ Первый дивизион КФУМ 0:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 19 16 2 1 40 - 15 50
2. Старт 2:1 20 13 3 4 36 - 21 42
3. Саннефьёрд 1:1 20 12 6 2 32 - 20 42
4. КФУМ 4:1 20 10 5 5 45 - 32 35
5. Согндаль 2:1 20 10 3 7 39 - 30 33
6. Рёуфосс 1:2 20 10 1 9 35 - 38 31
7. Конгсвингер 1:2 20 9 3 8 23 - 24 30
8. Нест-Сотра 1:1 20 8 6 6 29 - 22 30
9. Ерв 3:1 20 6 8 6 28 - 33 26
10. Улленсакер-Киса 1:4 20 7 3 10 35 - 34 24
11. Санднес 20 6 5 9 30 - 31 23
12. Хам-Кам 19 5 5 9 21 - 27 20
13. Нутодден 20 5 2 13 25 - 37 17
14. Скейд 1:3 20 3 7 10 22 - 30 16
15. Стрёммен 0:4 20 3 7 10 20 - 34 16
16. Тромсдален 4:0 20 2 2 16 25 - 57 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Сортевик Стиан бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Abdul-Basit Agouda бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на KFUM Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...